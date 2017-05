Por Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos de Roberto Garaicoa

Emisión: 5/05/2017

Las batallas de la Revolución Bolivariana, martirizada en los últimos tiempos por los constantes hechos vandálicos de la oposición venezolana, y la crisis política que ha llevado al presidente Nicolás Maduro a convocar a la Asamblea Constituyente, fueron el centro del análisis de los invitados al espacio televisivo Mesa Redonda en su emisión de este viernes 5 de mayo.

Basándose en el artículo 348 de la Constitución vigente en Venezuela, Nicolás Maduro convocó frente a todo el cuerpo de Ministros y el alto mando militar en el Palacio de Miraflores a una Asamblea Nacional Constituyente originaria, plenipotenciaria, constitucional. Una asamblea popular, ciudadana y revolucionaria.

Para explicar qué es una Asamblea Constituyente, y qué características tendrá la convocada por el presidente Maduro, el licenciado Lázaro Barredo Medina, periodista y analista de temas internacionales, desde su condición de diputado a la Asamblea del Poder Popular en Cuba, explicó que “esta decisión de Maduro tomó por sorpresa a la derecha venezolana. Ellos no esperaron esta audaz decisión.

“Maduro va a ceder a una Asamblea Nacional Constituyente facultades, a las que se tendrá que someter después. El artículo 348 es una iniciativa de convocatoria, que ahora la derecha está diciendo que es fraudulenta, a eso se ha sumado Almagro, el Departamento de Estado, tratando de amortiguar el impacto democrático que ha tenido la decisión de Maduro.

“El artículo 348 le da esta facultad de convocatoria al presidente, a dos tercios de la Asamblea Nacional, a los Consejos Municipales en Cabildos mediante las dos terceras partes de los mismos, o al 15 % de la ciudadanía de los electores inscriptos en el registro civil y electoral.

“Esta convocatoria es la búsqueda de una salida al diálogo político, porque el juego político está trancado. La derecha ha estado tratando de boicotear todo tipo de diálogo. La reiteración del gobierno a ese diálogo es constante. Elías Jaua ha estado diciendo que para el próximo lunes se convoca a todos los partidos de derecha de la oposición y a todas las fuerzas políticas que quieran incorporarse a analizar la participación y las intenciones que tiene esta convocatoria constituyente.

“El artículo 349 está claro y dice que el presidente o la nueva presidente de la República no podrá objetar la nueva constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El recurso del pataleo está en que para buscar la máxima composición de la sociedad venezolana y para lograr el mayor universo de diálogo se van a elegir 500 constituyente.

“De los 500 se plantea que 250 sean electos territorialmente en los 23 estados y el distrito capital. Los otros 250 deben salir de las propuestas sectoriales de manera que esté conjugado el interés territorial y el interés sectorial. Los 500 tienen que ser electos mediante voto directo y secreto en las urnas, las decisiones que tomen no las puede cambiar nadie. Luego se tendrán tres meses para escribir los nuevos cambios en la Constitución sobre la base de la de 1999. Lo que acuerden será sometido a referéndum del pueblo y el pueblo será quien acepte o no las propuestas de esta Asamblea Nacional Constituyente”.

El licenciado Jorge Legañoa Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, agregó que “la derecha ha tratado de darle la vuelta para decir que esto es una traición de Nicolás Maduro a Chávez. De ninguna manera esto puede ser una traición. Es una decisión arriesgada en medio de un capital político porque se puede perder mucho, pero también se puede ganar un estado diferente, un estado que ya Chávez había diseñado como un estado comunal.

“Chávez habló durante muchos años del estado comunal, incluso existe el Ministerio de la Comunas. Las comunas se han adentrado en el sector chavista, no obstante, también hay opositores venezolanos que se han reunido en comunas.

“Se ha hablado mucho de la inconstitucionalidad, pero no se ha hablado de los nueve temas que son el secreto de por qué tomar esta medida ahora. Maduro ofreció el diálogo con los personeros que no hablaron con él y que se viraron para el mundo a hacerle creer que él era quien no tomaba la decisión. Decidió que se acabó el diálogo, y comenzó a utilizar los instrumentos jurídicos consagrados en la constitución para hacer los cambios necesarios.

“La Asamblea Nacional quería entregar la misión Vivienda Venezuela a privados para que administraran el millón 600 mil viviendas que ha hecho el gobierno desde 2011 para que le cobrara renta a las personas que lo están disfrutando”.

La solución o el fracaso

Esta decisión es sin dudas arriesgada, o lo que es lo mismo peligrosa, ¿podría ser la solución a la crisis política o fracasar como lo hizo el diálogo?

Al respecto, Lázaro Barredo contestó que “Maduro está tratando de buscar la estabilidad del país. Se han agotado todas las formas de diálogo con la dirección de la oposición. Los analistas comentan que hay un sector de la oposición, no violenta, que quiere y estará de acuerdo con entrar a formar parte de ese diálogo. Si no se dialoga, ese país termina en un conflicto de guerra. Lo interesante de esta historia es que hace cuatro años la dirección nacional de la oposición fue la que pidió la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente”.

“El año pasado el diputado Jorge Guerra pedía una constituyente económica. Hace dos años se pidió una constituyente también. Ahora Maduro le está proponiendo esto y Guerra sale diciendo que ahora no hace falta”, añadió Jorge Legañoa.

También dijo que “la Constituyente oxigena el panorama político. Maduro define ¿paz o violencia? Lo mismo que se hizo en la guerra contra el terrorismo, y en ese entonces Estados Unidos se hizo famoso por terrorista, terrorismo y terror. Es hora de que cada cual se defina en Venezuela. Esto también será una guía para el sector Revolucionario, que hasta unos días se estaba cuestionando hasta cuándo vamos a darle oportunidades de diálogo, y cuándo íbamos a pasar a la ofensiva. La Constituyente es pasar a la ofensiva.

“Diego Barria, viejo camaján de la política venezolana, participó en la película del Che, pero fue diplomático en el 1964 cuando el Che habló en Naciones Unidas. Hace unos meses twitteó: La Mesa de la Unidad Democrática teme a la Constituyente porque acabo con el monopolio electoral pues surgen nuevos líderes independientes.

“Pasa con la oposición que muchos de los pequeños partidos, más de 26, no se escuchan. Solo se oye hablar de Acción Democrática, Primera Justicia, y Voluntad Popular. El resto de los partidos han sido absorbidos.

“Freddy Guevara el segundo de Leopoldo López, que hoy es el brazo armado de la oposición que está en la calle. Leopoldo está en la cárcel por los 43 muertos de 2014. Diosdado Cabello en su programa sacó un video de Leopoldo López rozagante dando una supuesta fe de vida, un hombre que hace mucho ejercicio en la cárcel, porque salió el senador Marco Rubio diciendo que Leopoldo López estaba gravemente enfermo y que había sido trasladado a un hospital militar en Caracas.

“La oposición venezolana se ha movido al punto de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela estaba ayer 4 de mayo en Washington D.C. Todo parece indicar que el juego de la oposición va a seguir siendo se esa manera”.

La paz o la violencia

A parte de la violencia en Venezuela, muchas voces populares e iniciativas llamando a la paz. Al respecto Legañoa Alonso señala que “estas iniciativas están llegando interesantemente del chavismo. La estrategia de la oposición cada día sorprende menos. Convocan ahora a una marcha de mujeres vestidas de blanco que lleven en la mano un clavel. Sabemos dónde también hay damas de blanco. No hay nada nuevo entre ellos”.

Lázaro Barredo completa que “ahí hay una pauta que viene desde el exterior. En algún momento debe salir que hay sectores de la contrarrevolución contra cuba, vinculados a la llamada mafia de origen cubano que son casi todos ciudadanos norteamericanos, que están montándose en el mismo esquema de apoyo a estos grupos, con equipos y medios de ataque que no son ni de la guardia nacional, ni los cocteles molotov. El esquema de la diplomacia pública de Estados Unidos contra Cuba es el que utilizan contra Venezuela”.

“Ileana Ross salió con una carta firmada por un grupo de representantes reclamando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se meta en el tema Venezuela. Esto es algo peligrosísimo”, amplió Jorge Legañoa.

Comentó además que “la entrevista del periódico El País al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en Washington, deja ver cosas muy interesantes, dice: es la lucha de un pueblo que pide que se le reconozca su dignidad y sus derechos contra una minoría que está en el poder. Esto no es más que la apropiación del discurso chavista en función de los intereses de la derecha venezolana.

“Borges dijo también: tenemos que demostrar que somos capaces de gobernar. El reto no es quien puede vencer la inflación o quien puede lograr seguridad, sino quién puede unir al país de nuevo. Lo que está diciendo este hombre es que hoy Capriles no es el líder de la oposición venezolana, candidato de la oposición que perdió con Chávez y con Maduro. Entonces, ahí no hay unidad, por eso vimos que cuando asumieron en la Asamblea Nacional, el partido más votado que fue Primera Justicia no fue el que asumió la presidencia, fue Acción Democrática. Borges solo quiere disfrazar las divisiones internas”.

Lázaro Barredo refirió que “el proceso democrático en Venezuela es bastante desconocido en el mundo. Venezuela fue tema en la última Asamblea Interparlamentaria. Se desconoce que en Venezuela hay cinco poderes constitucionales constituidos, que se mantendrán y trabajarán en paralelo. Con la Constituyente se quiere reforzar la seguridad de la constitución. La oposición ha querido pasar por encima de esos cinco poderes. Hay que reforzar la defensa del proceso constitucional”.

Jorge Legañoa ejemplificó que “hace unas semanas la Fiscal General de la República dijo que no estaba de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Dos poderes independientes que dijeron tener divergencias y fueron a discutirlas”.

Y retomando a Julio Borges completó que dijo: ya no vamos a negociar, es momento de cumplir con la constitución y las leyes. Si eso es lo que realmente quisieran respetarían más a la gente en la calle y le pidieran a todos los que piensen diferente que regresen a sus casas. Alguien me preguntó que por qué con toda la violencia en Venezuela no ha habido un Caracazo. En Venezuela es un ABC que, si los cerros no bajan al llano, no se derroca ningún gobierno, quienes derrocan gobiernos son los cerros, quienes regresaron a Chávez al poder fueron los cerros. Y a los cerros es a donde han ido a atacar y a provocar, porque allí es donde viven los tipos duros de verdad, donde existen las comunas, y mientras que ellos no bajen al llano la Revolución se va a mantener.

“La oposición venezolana se pinta con fortaleza, han mimetizado el discurso. Ellos le hablan a los del medio, o a los descontentos. La clase C y D, que son la clase media y la clase baja, y un sector de la clase media alta, porque esa es la que tenía los pequeños negocios que florecieron con el chavismo. Esta constituyente es cambiar el país para que no viva del rentismo petrolero, para que haya paz, porque ningún inversor extranjero va a venir al país sino hay estabilidad y paz.

“Maduro no ha improvisado ni una sola persona, ni una sola decisión que tenga que ver con la Constituyente. Porque Maduro fue de los principales líderes que en el 1999 echaron a delante la Constituyente”.