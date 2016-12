Por Manuel Alejandro Barrios, especial para la Mesa Redonda

Recientes asesinatos y actos de terrorismo que parecen ir en aumento han estremecido la agenda política internacional y siguen generando dudas tanto en la investigación policial de los hechos como en el impacto geopolítico y estratégico que pueden tener ese tipo de acontecimientos. ¿Pero qué está pasando más allá de lo aparente?

Para el análisis de ese tema, en el espacio televisivo Mesa Redonda de este miércoles 21 de diciembre, se contó con la presencia del doctor Leyde Rodríguez Hernández, vicerrector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales; la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales; y la licenciada Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales.

Un agente de policía vestido de traje asesina fríamente al embajador ruso en Turquía por la espalda, después apunta al cielo con el dedo demostrando ser un militante islámico y al frente con la misma pistola aterrorizando a los presentes con sus gritos ¡No se olviden de Alepo! ¡No se olviden de Siria! Estados Unidos, Francia y Reino Unido han denunciado el hecho que intenta deteriorar las relaciones entre Ankara y Moscú.

La doctora María Elena Álvarez Acosta valora que “el hecho tiene varias lecturas, porque no podemos ver ese acto terrorista aislado de la situación de Turquía, de su papel en el área que ocupa, ni de los propios problemas internos que tiene el país. En este caso es un acto contra un embajador que promoverá la alianza que Turquía necesita para fortalecer su papel en el área.

“Este tipo de actos da la medida de que hay un problema de control y de estabilidad en ese país. Las personas no están seguras.

“Cuando se funda la Turquía moderna que conocemos se pasa del califato a la república, un proceso que llevó a determinados errores en cómo se manifiestan la modernidad y la tradición y en el papel del Islam dentro del poder. Turquía experimenta un diseño político que gira sobre una base islámica, porque es parte consustancial de ese país, dentro del cual hubo un rechazo de esa situación y que ahora utiliza el factor religioso como poder.

“La seguridad nacional de Turquía pasa por la seguridad nacional y por la seguridad regional, por ello la inestabilidad. Al tener buenas relaciones con Estados Unidos el neoliberalismo ha llegado a ese país y conlleva que existan bajas tasas de desempleo entre los jóvenes o existan problemas de género. Es una sociedad contradictoria que a nivel regional se ha demorado en leer su papel porque ha demostrado interés por la Unión Europea cuando tiene la base religiosa del Islam.

“El kurdismo está presentes en cinco países de la región, y en este momento está teniendo un papel protagónico contra ese terrorismo que está agrediendo a Turquía. Están apoyados por Estados Unidos y por Rusia. Su inestabilidad ha rebotado al interior del país. Turquía busca alternativas, por ello ha hecho alianzas con Estados Unidos y ahora ha mirado a Irán, y hasta acepta ayuda de Rusia para resolver el conflicto en Siria. Entonces sus problemas son de contradicciones. En Medio Oriente las alianzas son cortas.

En la prensa occidental las miradas al hecho provocan reacciones contra Rusia por el intervencionismo que lleva a cabo en Siria o por los crímenes de guerra perpetrados por Putin en represalias en ese país. No es terrorismo, es venganza, lo que se lee en los medios occidentales.

Mucho se dice que Rusia pudiera tener una reacción violenta contra este acontecimiento. Para el doctor Leyde Rodríguez Hernández este “es un hecho sin precedente contra la figura que representa al jefe de estado de una de las potencias internacionales. Ni siquiera visto en la llamada Guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tiende hacia la desestabilización.

“Es un hecho de guerra. En teoría, en esta situación puede aparecer una declaración de guerra de uno al otro. Esto demuestra lo convulsas que son las relaciones internacionales.

“Putin ha creado una comisión de investigaciones que ha partido para Turquía y no se ha dejado provocar. Su respuesta ha sido ecuánime, serena e inteligente. Como mandatario ha recuperado a Rusia en su papel global en el sistema internacional, desde varios puntos de vistas, y sus pretensiones son convertir al país en una superpotencia.

“Los norteamericanos están muy molestaos con las victorias militares rusas en Siria. Han causado problemas económicos a Rusia con sus sanciones, pero no en la medida que hubieran deseado. Con este hecho ha aumentado la capacidad negociadora de Rusia, un país que tiene el apoyo de la comunidad internacional en su exigencia, porque le han asesinado a uno de sus primeros actores en la solución de problemáticas en la región. Estados Unidos intenta que Turquía no gire la balanza hacia el lado ruso, porque es un miembro de la OTAN y les preocupa que tome una alianza de lucha contra el terrorismo basada en sentimientos nacionalistas.

“Rusia no se deja provocar. Ha demostrado ser un factor determinante en la polarización mundial. Ha buscado la vía de la diplomacia y ha dicho que la lucha contra el terrorismo tiene que ser en el marco de la colaboración, el respeto de las instituciones internacionales.

En Berlín la xenofobia se replantea

El hecho terrorista ocurrido en Berlín que arrojó unos doce muertos y más de cuarenta heridos, también ha tenido amplia lectura a escala mundial, y a escala interna alemana. Durante este año 2016 se han vivido actos parecidos en París, en Bruselas, en otras capitales europeas.

“Como todo ataque terrorista éste es un hecho luctuoso, bárbaro, que no se puede aceptar de ninguna forma”, juzga la periodista Elsa Claro Madruga quien añade que “en el caso de Alemania, de este ataque no se podrá esperar nada positivo. La ultraderecha ha aprovechado el hecho para volver a plantear su mensaje xenófobo frente a Ángela Merkel que ha tenido la posición más flexible en el problema migratorio en Europa. Esos derechistas no se ponen a pensar en la situación de esos emigrados que está huyendo de escenarios de guerra. Además están negando su propio desarrollo que ha sido creado por los habitantes de lo que ellos llaman el tercer mundo.

“La xenofobia es un fenómeno que tiende a aumentarse en toda Europa. El problema no radica en capturar un individuo. Se olvida desde dónde parten estas prácticas terroristas. En este mismo mes, en un mismo día hubo dos atentados de este tipo en Turquía.

“La campaña contra Rusia no actúa a favor de eliminar el terrorismo. Bajo las banderas de una hipotética libertad de expresión se permite que exista en internet sitios de reclutamiento y de adoctrinamiento de niños por parte del estado islámico. La derecha no se ocupa de las situaciones donde están los verdaderos problemas.

El terrorismo, problema global

“El terrorismo es un problema global”, así lo cree la analista de temas internacionales María Elena Álvarez Acosta, para quien “un problema global es una situación conflictual al interior del sistema capitalista que puede darse en una región e impacta al mundo, o se da en todas partes.

“El terrorismo es un fenómeno en el marco de la globalización. El capitalismo globaliza sus problemas. El terrorismo se une al hambre y a la miseria. Son consecuencias de la crisis estructural del sistema. Comienzas su globalización por la bipolaridad del mundo. Siempre Estados Unidos forma y Rusia salva.

“Cuando llega el talibán y surge Osama Bin Laden sse funda Al Qaeda, que es la primera organización terrorista que se internacionaliza. Esto se corresponde con la situación de debilitación y negligencia que se globaliza tras la caída del campo socialista. El Estado Islámico no es de creación Siria. Osama Bin Laden fue la transnacionalización del terrorismo, porque el diario de Osama se encontró en Kosovo.

“Terrorismo de estado es el que realiza Israel, o el propio Estados Unidos en Irak. Ya vemos que quien genera la violencia, ahora vemos también que tiene que ver con la guerra de nuevo tipo, ahora se habla de guerra híbrida.

“Si hay terrorismo islámico. Desde 1989 contra Afganistán, en el 1991 con la Guerra del Golfo, Irak, Libia, Siria. El medio Oriente ha sido la zona más inestable del mundo después de la globalización. Desde ese entonces se comienza a tratar en los medios masivos y a fomentar la idea de la Islamofobia. El choque de la actualidad no es de civilizaciones.

“El terrorismo se vincula a la migración, sin embargo la migración se vincula a los problemas que existen entre el centro y la periferia. Hoy día hay una crisis humanitaria en el mediterráneo. Siempre va a haber refugiados. Siempre va a perder el migrante porque al terrorista no le importa decir que los que se vayan del país son terroristas igual que ellos”.

Los acontecimientos en Siria vinculados a los hechos en Europa

La analista en temas internacionales Elsa Claro Madruga reflexionó sobre la importancia que tiene para Siria sus avances contra el Estado Islámico con la ayuda de Rusia.

“Alepo es una ciudad de importancia económica y estratégica y ya se ha logrado despejar de la amenaza terrorista, que ya entendía a Alepo como la capital del Estado Islámico. Encima de los hechos militares se ha llevado a cabo una campaña adversa. Las tergiversaciones son increíbles. Ahora es que les preocupa la crisis humanitaria a esos gobiernos que no habían hecho nada contra el terrorismo. Han pretendido hacer creer que la acción del ejército nacional en conjunto con el apoyo ruso ha sido contra las personas y no contra terroristas que han hecho barbaridades. Casi los convierten en héroes, con términos que se utilizan para aquellos que de verdad han luchado por lo que sienten.

“Se dice que los rusos están cometiendo crímenes en Siria. La culpa es de la actitud de los propios gobiernos occidentales. Estados unidos asiste a los llamados rebeldes moderados. Siria y Rusia aplican la política de tratar de que los propios insurrectos se rindieran. Es una acción coordinada la que llevan a cabo en conjunto.

“Hoy hay una declaración de un portavoz del Kremlin que ha dicho que se congelan desde el asesinato del embajador ruso todo tipo de relaciones o conversaciones con Estados Unidos”.

Según el profesor Leyde Rodríguez Hernández, “las dimensiones internacionales del conflicto en Siria son de un enfrentamiento geoestratégico internacional entre Estados Unidos y Rusia. Ambas potencias desean el control militar del Medio Oriente, la navegación marítima en el mediterráneo. Siria es el único país de la zona que no es miembro de la OTAN. Hay conflictividad por el control de las rutas energéticas y de la ruta de la seda que está promoviendo China. El único aliado regional de Irán en la zona es Siria”.

La profesora María Elena Álvarez Acosta concluye que “ahora que viene Trump para los Estados Unidos la cosa se complica. Rusia mantiene la tradición soviética de reconocer a Palestina como Estado y la soberanía de Siria a partir del derecho internacional. Lo único que ha aceptado Trump es que su posición respecto a Siria cambiará”.

