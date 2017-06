Por Aymelis Alfaro y Junior Hernández, estudiantes de Periodismo

Fotos de Roberto Garaicoa



Emisión: 23/06/2017



Cuando el pasado 16 de junio, el presidente norteamericano Donald Trump anunció el cambio de política hacia Cuba, la disidencia cubana en Miami abrió una nueva puerta al pensamiento anexionista. ¿Qué reacciones ha causado este discurso al pueblo cubano? ¿Qué representaría una anexión de Cuba a Estados Unidos. Estas son algunas de las interrogantes puestas sobre la Mesa Redonda del pasado 23 de junio.

Para el M.Sc. Fabio Fernández, profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana, el tema del anexionismo es complejo, y no se pueden hacer comparaciones entre la corriente del siglo XIX combatida por José Antonio Saco y el anexionismo burdo de los emigrados cubanos que apoyaron a Trump.

“La tendencia anexionista en Cuba nació como expresión del pensamiento liberal cubano que buscaba la modernidad y el desarrollo capitalista, entendido como progreso en aquellos tiempos. Existió un anexionismo esclavista en gran parte de los grandes plantadores cubanos que —preocupados por la posible abolición de la esclavitud ante las presiones inglesas— buscaban mantener sus esclavos mediante la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Este anexionismo se debilitó cuando los norteamericanos superaron la cuestión esclavista después de la Guerra de Secesión”, agregó.

Fernández explicó que el otro anexionismo, que ve a Estados Unidos como un paradigma, tiene su cara oscura en la visión peyorativa respecto a la composición etnocultural de la nación cubana, y expresa la inferioridad de la cultura latina y su necesaria incorporación a la raza anglosajona.

Asimismo, el especialista explicó: “José Antonio Saco es una figura muy polémica. Proyecta un anti anexionismo a partir de que existe una nacionalidad cubana que se disolvería si el país entraba en los EEUU; pero excluye los sectores no blancos, un elemento cuestionable propio en su época”.

Según el Dr. Luis Toledo, la anexión como proyecto de consumación política para unir a Cuba no tiene posibilidad al existir una voluntad de independencia, representada por una vanguardia de intelectuales como José Martí. Además, señaló que “al imperio anglosajón no le interesa sumarse como estado a un pueblo que consideran interior, no les interesa sumarse un pueblo como Cuba. Es lo que pasa hoy en Puerto Rico”.

La periodista Arleen Rodríguez hizo una breve reseña de los comentarios publicados en el sitio web de Cubadebate sobre el discurso del presidente Donald Trump, en los que se mostraba el completo desacuerdo del pueblo cubano ante las nuevas medidas que planea tomar el mandatario estadounidense con respecto al país caribeño. Asimismo, Rodríguez destacó que alrededor de 450 usuarios publicaron sus opiniones en esa página web con un criterio prácticamente unánime: ¡Cuba sí, anexión no!

Peligro a la vista

El Dr. Toledo continuó explicando que el anexionismo es una corriente de pensamiento muy dañina, no solo por representar la degradación y el menosprecio de los valores nacionales, sino porque es capaz de destruir las aspiraciones de independencia y soberanía, y debilitar el patriotismo de los cubanos.

Igualmente, el especialista destacó cómo el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido la idealización de la República Neocolonial como el paradigma de una sociedad casi perfecta, utilizando indicadores macroeconómicos muy fáciles de manipular por los estadistas, y que no representan la realidad de esa etapa histórica.

“Otros posibles aliados del anexionismo son las fuerzas que hoy dificultan el desarrollo de Cuba: la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo. Estas trabas se erigen como aliados del bloqueo e impiden que el país llegue a alcanzar la prosperidad y la democracia por la que tanto hemos luchado. Debemos tener claro que no todo está en los Estados Unidos, y aunque sí estuviera todo, no sería para nosotros, como tampoco sería para todos los estadounidenses. Es para la minoría, para los ricos”, añadió.

El Dr. Toledo hizo énfasis, además, en la necesidad de mantener nuestra identidad nacional mediante el cuidado, incluso, de aspectos tan cotidianos y aparentemente triviales como el idioma: “La Orquesta Aragón, por ejemplo, ha triunfado en todo el mundo, pero se llama Orquesta Aragón y no Aragon Orchestra. Me preocupa que en el Aeropuerto de Holguín, en el de Santiago de Cuba, en el de Moa, La Habana se llama Havana, incluso en los carteles y los anuncios. Pienso que todas las instituciones de nuestro país deberían tener una noción de nuestra cultura, de nuestros valores”.

De igual forma, recordó que Cuba no pasó a ser una colonia norteamericana en el año 1898 debido a la existencia del Ejército Libertador, pero que se convirtió entonces en el laboratorio de prueba para los nuevos métodos de colonización que preparados por Estados Unidos para la dominación de América Latina.

Pasaje al fracaso desconocido

Para el profesor Fabio Fernández, la anexión como proyecto político está derrotado desde inicios del siglo XX, y fue durante la segunda intervención norteamericana, ocurrida en el año 1906, que tuvo su último gran momento. “Después de esa etapa, la posibilidad de que Cuba deviniera en un estado más de los Estados Unidos se tornó muy difícil”, explicó.

Sin embargo, tiempo después, el pensamiento cubano estuvo influenciado por una nueva variante de anexión: la cultural, que implica una subordinación al canon de la cultura norteamericana como modelo dominante, hegemónico, asumido para la opresión de otros pueblos.

“En cierta forma Trump nos hace un favor, pues nos presenta una proyección agresiva y burda hacia Cuba. Es menos peligroso que Barack Obama. Lo que hace sirve solo para unificar más a los cubanos. Al anexionismo se le combate de dos maneras: mediante el pensamiento radical y la construcción de un país mejor”, agregó.

En las llamadas telefónicas realizadas por la población durante el trascurso del programa, se recalcó el apoyo de las masas a la Revolución y la sociedad socialista, así como la proyección antimperialista. Asimismo, fueron criticadas la declaración de Donald Trump en Miami, la ideología anexionista y la posición abiertamente hostil del actual gobierno norteamericano hacia la mayor de Las Antillas.

Además, el periodista Pedro de la Hoz acotó que tanto Cuba como Estados Unidos tienen mucho que ofrecer al otro desde el punto de vista cultural, pero que para ello debemos distinguir la verdadera cultura norteamericana de los nuevos mecanismos colonizadores latentes en los productos culturales.

Pensar, entender y sentir

En entrevista exclusiva con la Mesa Redonda, el Dr. Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia, aclaró que las personas deben analizar la diferencia entre las esencias y las apariencias, y agregó que el anexionismo es un pensamiento que iría contra la esencia propia de la nacionalidad cubana, y contra el sentido mismo de la dignidad de un pueblo forjado a partir de su cultura, su música su arte, su literatura y su política. “Al identificarse con esos elementos, el pueblo cubano ha creado una cultura política, y es esa cultura política la que ha permitido a Cuba tener los valores que ha expresado siempre”, opinó.

Refiriéndose a los nuevos cambios anunciados por el presidente Donald Trump el pasado día 16, Torres Cuevas señaló: “Creo que hay algo muy bueno dentro de todo lo malo. Obama vino con un discurso suave, él creía que a través de las relaciones podría subvertir el orden interno en el país. Trump demostró a los cubanos, y sobre todo a los jóvenes, las verdaderas intenciones del gobierno norteamericano”.

Por último, el historiador reseñó: “Ambas alternativas son variantes de la misma estrategia política, aunque una es suave, de mano de seda, y la otra es a cañonazos. Hay que lograr que los jóvenes entiendan, y no solo que entiendan, sino que sientan, el ánimo patriótico. Más que decir, hay que hacer; y más que decir, hay que tocar con los elementos verdaderos de la cultura el sentimiento, para que se produzca el pensamiento”.

Vea la Mesa Redonda Completa