Por Aniel Santiesteban García

Foto de Roberto Garaicoa



Emisión: 19/03/2018

Rusia vivió este domingo un gran suceso electoral, elecciones que no solo han sido importantes para el país euroasiático sino para todos los que integran el sistema geopolítico internacional.

El presidente Vladimir Putin es considerado por los rusos como el hombre fuerte que recién acaba de lograr un cuarto mandato, extendido hasta el 2024. El apoyo de estas elecciones es el mayor de su historia y superior a los anteriores períodos.

Santiago Pérez Benítez, Subdirector del Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados Unidos (CEHSEU), valora la campaña electoral rusa y sus personajes.

Pérez Benítez afirma que en Moscú pudo percibir una campaña con gran impacto para Rusia, por el contexto en que se desarrolló, prácticamente en el marco de una nueva Guerra Fría. El debate en la TV, con la participación de los candidatos, pero sobre todo en los top shows planteaba esta dimensión.

Señaló además que sí se podía y puede hacer un modelo diferente, incluso, con la participación organizada y directa de los comunistas; esa es, según el analista, el papel más importante en un rango determinado de la votación.

El papel que debe ocupar Rusia en el mundo es un consenso prácticamente avizorado; la representante del Partido Liberal y otros candidatos de la derecha han coqueteado las ideas de un mayor vínculo con Occidente, pero se ha hecho tan evidente la campaña occidental contra Rusia que hay un consenso respecto a la política exterior; es un contexto fuerte desde un país fuerte, aún así se busca el diálogo.

El analista destaca el apoyo que tuvo Putin y resalta la asistencia a las urnas, el nivel de participación. Al respecto, resalta que hay una aprobación sin espacio a dudas hacia Putin, pero hay una aprobación de que lo que sucedió en los años 90’ fue una humillación, debilitamiento, desde su llegada en el 2000 tuvo un desarrollo económico y en otras esferas admirable.

“En medio de una situación económica de no crecimiento, los conceptos de nacionalismo y patriotismo, respaldo al presidente, primaron”, señala. Este es un proyecto que tiene a Putin como su líder, aunque con muchos retos: desigual distribución de la riqueza, decrecimiento económico, corrupción… todos planteados por el propio Vladimir Putin en su mensaje a la Asamblea Federal.

Aún en períodos de crisis no se ha tocado el respaldo a los gastos sociales, el empleo, las pensiones, y eso ha dado seguridad y firmeza a este presidente.

Occidente ha reaccionado ante la victoria de Putin, eso era esperado también. Ha habido una campaña tremenda contra él. Aquí también hay problemas estructurales, es un proceso de declive con necesidad de un enemigo externo, incluso, para la justificación del uso armamentista.

Cohesión y fortaleza, con necesidad de equilibrios, caracterizan el proceso electoral ruso, sostiene Santiago Pérez Benítez, Subdirector del CEHSEU.

Siria en carne propia

Siria, país que vive diariamente la guerra es descrita por un colaborador de la prensa cubana. Los sirios libran una guerra feroz de ejércitos terroristas armados económicamente y en cuanto a armas.

La Mesa Redonda conversa con Faddy Marouf, colaborador de la Agencia Prensa Latina, alguien que ofrece la información verídica de lo que sucede en su país desde la opinión de quien la vive diariamente.

Marouf, joven sirio que vino a formarse alguna vez a Cuba, afirma que en Cuba se siente en paz. Respecto a la guerra, señala que Siria era un país pacífico antes de su llegada.

“Hora por hora y día por día la he vivido. No hablaría de guerra sino de terrorismo. En Cuba he recobrado esa paz que una vez hubo en Siria, lo más valioso que aquí encontré”, destaca.

La añoranza por la paz la vive todo el pueblo sirio, es un anhelo generalizado, todos quieren volver a la Siria de antes. Los sirios libran una guerra feroz de ejércitos terroristas armados económicamente y en cuanto a armas.

Son muchos años de guerra. Faddy Marouf explica que la balanza se inclina actualmente al pueblo, la situación ha mejorado. El gobierno ha logrado un alivio para el pueblo sirio, pero incrementó a injerencia en Siria, es como si se viviera una guerra mundial contra Siria.

A Siria llegaron ejércitos de mercenarios de todo el mundo, Israel nos ha bombardeado, EE.UU. intentó el ataque químico; en ese sentido, explica, ha empeorado. En 2015, gracias al apoyo, el ejército sirio logró recuperarse, además con el apoyo de gobiernos amigos y la diplomacia.

A la pregunta de cuán cerca o cuán lejos está la paz en Siria, responde Madouf que la paz empieza con el fin del terrorismo. Lo que ya hemos logrado era difícil y se logró. En este año debemos hacer regresar la paz. A algunos territorios ha vuelto ya la paz, eventos culturales, civiles, ciudades con vida normal; la situación es compleja pero ya la vemos.

“Si bien ha sido difícil la guerra, difícil será también la recuperación. Los daños económicos son enormes, pero debemos volver a una Siria mejor de lo que era antes”, añade el periodista sirio.

Sobre la guerra en el plano mediático, el criterio de Faddy Marouf se dirige a considerar a los medios como iniciadores o apoyo de la propia guerra. Es tanta la corriente y las noticias que dejan mucho, que dudar, aun para los que defendían a Siria.

“Cuba nos apoyó con la oficina de Prensa Latina en Damasco para frenar esta guerra mediática. Todos los medios de comunicación del mundo, o casi todos, han apoyado al enemigo sirio, pero la verdad nunca se puede tapar”, señala Madouf.

Las relaciones Cuba-Siria son arraigadas, históricas. Esa relación se fortalece cada vez más. El apoyo cubano ha sido sumamente importante. Cuba vota a favor de Siria, y Siria lo hace a favor de Cuba.

Apunta Faddy que Madouf Cuba comparte lo que tiene, gracias a la solidaridad, muchos sirios han estudiado aquí. En medio de la guerra nunca ha faltado, medicinas apoyo mediático”.

