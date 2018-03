Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa



Emisión: 26/03/2018

Como cada lunes, la Mesa Redonda analiza la situación política internacional. Este lunes Comenzando la semana tuvo como centro de análisis a Perú y la actual renuncia de su ya expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

A solo 20 meses de asumir la presidencia de Perú, Kuczynski presentó su dimisión. El mandatario ha sido relacionado con varios escándalos, en concreto con el caso Odebrecht, comisiones ilegales de una constructora brasileña a escala continental, y con una supuesta compra de votos; a esto se ha sumado la presión ejercida por la oposición fujimorista.

Kuczynski depuso su cargo político un día antes de que el Parlamento votara a favor de su destitución, la segunda de este tipo en apenas tres meses.

Ana Teresa Badía Valdés, periodista y analista de temas internacionales, asegura que lo que dio “el puntillazo” en el caso Kuczynski fue la arremetida del fujimorismo.

Obviamente, la salida a la luz de videos que comprometían a Kuczynski, conmocionó el ambiente político; días después que Kuczynski logra salir airoso de la votación de diciembre, se produce el indulto al ex dictador Alberto Fujimori, condenado a varios años por crimen de lesa humanidad, apunta Ana Teresa Badía.

Toda una trama de corrupción ha convulsionado el país y aquejado a Perú; sobre todo, agrega Badía Valdés, falta de creencia en las instituciones por los ciudadanos. Es inevitable la crisis de las instituciones en medio de una crisis política.

La analista destacó que la salida de Kuczynski incrementa aún más la decadencia política que continúa marcando la historia del Perú, incluso, desde que Alberto Fujimori venció en las urnas a Mario Vargas Llosa en 1990, el logro fue un régimen de corrupción y violación de los derechos humanos.

La historia política de Perú consiste ya en verdadera cadena de escándalos: Alejandro Toledo con su huida a EE.UU.; Alan García, presidente dos veces, en ambas resultó acusado por casos de corrupción; Ollanta Humala permanece encarcelado por esta misma razón y ahora, Pedro Pablo Kuczynski ha dimitido bajo acusaciones graves.

En cuanto a estas acusaciones, explica la analista, destacan los sobornos por la empresa brasileña, Odebrecht, con incidencias familiares por la historia presidencial.

Perú frente a esta situación, según la periodista Ana Teresa Badía, deja aspectos interesantes, se incrementa la crisis política que han tratado de disfrazar los medios.

Todavía se hace sentir la influencia de Fujimori en el Perú, según apunta Badía Valdés, a través de los herederos políticos y físicos: sus hijos Keiko y Kenji.

Todavía la economía del país se equilibra, a pesar de las constantes variantes. Perú es la sede la Cumbre de las Américas y muchos se preguntan qué sucederá con su celebración tras los más recientes acontecimientos políticos.

Ana Teresa Badía afirma que lo primero que hay que contextualizar es que Kuczynski había retirado la invitación a Nicolás Maduro, presidente venezolano. Reuniones posteriores definieron las condiciones para poder desarrollarla.

A pesar de la situación, lo cierto es que, en palabras de la analista, la derecha va a llegar con la pérdida de un gran aliado que fue Kuczynski, y que realmente, el que no llegó a la Cumbre de las Américas fue él y no aquellos que no tuvo la gentileza de invitar.

Cataluña tras la retirada de Puigdemont

Se insiste con fuerza en que la decisión sobre la euroorden contra el expresidente catalán Charles Puigdemont compete a la justicia, asimismo, analistas de todo el mundo insisten en que la crisis catalana es un asunto interno de España.

Elsa Claro Madruga, analista de temas internacionales fue la encargada del debate sobre el asunto en la emisión del lunes de la Mesa Redonda. En su explicación, apuntó que Charles Puigdemont fue encarcelado y ya ha comparecido ante el juez, la opción que ve cercana es el pedido de asilo político, con la búsqueda de un rango mayor de tiempo para buscar salida a la situación.

Se ha generalizado a escala de país, pero sobre todo de Cataluña, una situación de orden político se ha judicializado.

Lejos de tratar la situación desde el gobierno se apeló a la lejanía del diálogo, la analista apunta que la situación del expresidente de Puigdemont está exclusivamente en manos de la justicia, no se ha acudido a la vía de negociación.

Queda clara la inconformidad en la sociedad catalana y su gobierno regional, lo que incrementaría la separación entre esta y el central ubicado en Madrid, afirmó la especialista, además, insiste en la profunda separación en toda España.

Recuerda Claro Madruga que este mes de marzo ha habido una ola inmensa de protestas, primero las mujeres que salieron a pedir reformas con respecto a sus derechos, asimismo los pensionados que plantean también mejoras, aún no reflejadas tras el anunciado ascenso de la economía española. Concluye afirmando que aún no se acaban de aplicar acciones efectivas ejemplarizantes que acaben de una vez con la situación.

Esto, sin dudas, condiciona la situación de las manifestaciones en las calles y la situación política, que tras las órdenes contra Puigdemont y su retirada de la presidencia catalana han llevado al gobierno regional y su sociedad a un período de verdadera crisis.

Vea la Mesa Redonda: