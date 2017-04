El tablero político en Siria y Venezuela (+ Video)

Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión:17/04/2017

El gobierno de Nicolás Maduro celebró un acto de masas para la creación de la Milicia Nacional Bolivariana como un complemento para el desarrollo de la nueva doctrina militar, como una respuesta ante las acciones vandálicas de la derecha venezolana que han provocado que la situación política, económica y social de ese país permanezca ante constantes asedios, agresiones y sabotajes de las fuerzas de la derecha.

Esos actos vandálicos de la oposición ya están costando miles de millones de bolívares. Al respecto el licenciado Jorge Legañoa Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, recordó que “hace un mes cuando sesionaba la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe conversábamos con la canciller de Venezuela, Delsy Rodríguez, ella nos decía que 2017 sería un año de estabilidad en lo económico con los precios recuperándose, lo que le daría un respiro a la economía venezolana.

“Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto que la economía de ese país se ha complicado. No solo son las pérdidas económicas las que causan ese tipo de guarimbas. Ahora los estudiantes vuelven a poner la carne de cañón. La juventud de la oposición venezolana. Lo importante no es lo que está pasando, sino la continuidad en la calle.

“El 19 de abril, el inicio de las guerras de independencia de Venezuela, va a ser el campo de batalla en que nuevamente va a salir la oposición a la calle, y Diosdado Cabello también convocó a una marcha de la Revolución en la calle de Caracas. Dos manifestaciones de los dos polos más fuertes en la calle.

“Hay un gran respaldo para Maduro. Es un país con políticas polarizadas. Ambos polos tienen millones de personas. El problema es la forma de la movilización. La chavista con tranquilidad. La de la oposición ha sido muy violenta. Algunos de los muchachos que participaron han confesado que fueron convocados por el partido Primera Justicia, que es en la actualidad el más votado en la oposición venezolana. Maduro ha estado presentando pruebas que los acusan. Esto es crear una situación que convoque a una intervención extranjera en Venezuela.

“Julio Borges, presidente del partido Primera Justicia, asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en enero de este año. Está calificando a Maduro de torturador. El poder legislativo acusando al poder del gobierno dentro del propio país. Él ha dicho que el único diálogo posible hoy son las elecciones generales. Con esta declaración vemos las evidentes fracturas que hay dentro de la oposición en Venezuela.

“Si vamos al contexto regional ha sido una situación de escalada. La situación en la OEA fue derrotada. Eso no bastó, sacaron el informe del Jefe del Comando Sur justificando una posible intervención militar en Venezuela. Ahora está la oposición en El Doral, en Miami, condecorando con la orden Rómulo Betancourt a Luis Almagro. La noticia dice que la recibe de la mano de la organización de perseguidos políticos en el exilio.

“Lo interesante es quienes son esos perseguidos políticos, lo encabezan un grupo llamado Gente de Petróleo, los que estaban en 2002 frente a PDVSA, que la dejaron apagada con el paro petrolero y cuando ya no pudieron recogieron todo y buena parte del peculado de PDVSA y se fueron a Miami. Ellos dejaron de ser perseguidos políticos hace rato, porque a todos los participantes en el golpe de estado a Chávez se les eximió de la justicia.

“La semana pasada en Venezuela, durante la semana santa se movieron en el interior del país unos doce millones de personas. Esto da que pensar porque obviamente nadie se va de vacaciones en medio de una crisis del país donde no debe haber dinero para vacacionar. Ese momento lo aprovecharon para ir a la Guarimba en pequeños lugares y en el marco de cumplidos cuatro años de Maduro en el poder.

“Lo peor que ha podido pasar en estos cuatro años de poder de Maduro es que no lo han dejado gobernar. No ha habido un año en que haya habido tranquilidad y paz. No sucede porque eso es parte de la estrategia. Maduro se pasa la vida apagando fuegos en medio de un contexto regional difícil.

“El Papa Francisco ha llamado al diálogo. Pero por otro lado vemos que el Cardenal Auroso Sabino está haciendo proselitismo político dentro de las iglesias.

“En los primeros cien días del gobierno de Donald Trump ha hecho lo que ha prometido enfocándose en Siria. Salvo la situación en Corea del Norte que se la ha ido un poco de las manos. En ese contexto el Comando Sur sigue siendo una fuerza militar muy importante, preparada y dispuesta a intervenir en cualquier país, en cualquier momento. Las bases militares en Colombia siguen ahí. Maduro ha dicho hoy que va a entregar 15 mil fusiles para las milicias venezolanas.

“En la Venezuela de hoy no hay nada fortuito. Lo que hoy empieza con una guarimba mañana puede terminar en un golpe de estado.

“Retamar enviaba hoy un mensaje en nombre de la Red en Defensa de la Humanidad con una proyección de la intelectualidad de izquierda latinoamericana en función de respaldar a Venezuela, el país que sigue siendo para la derecha regional la joya de la corona.

“Desde que Maduro llegó al poder las misiones sociales han aumentado alrededor del 73 % del financiamiento. Se han terminado 1,5 millones de viviendas en Venezuela. Son resultados muy fuertes en medio de una situación donde los precios del petróleo han tenido mucha variabilidad. La oposición va a esos lugares que son beneficiosos para el pueblo”.

La construcción del ataque a Siria y las tensiones provocadas

En Siria, un país cuya situación política y militar se ha complicado en un clima bastante peligroso en los últimos días, ha sucedido una emboscada reciente que ha dejado más de 60 niños muertos. Se asegura que, al menos 68 de las 123 víctimas, eran menores. El pasado fin de semana, con este atentado, una calle se entintó de sangre en el que fuera uno de los países más prósperos de la región.

El pasado ataque de Estados Unidos contra una base en Siria fue un cambio radical de lo que dijo Trump en campaña y lo que ha hecho realmente. Al respecto la licenciada Diana Valido Cernuda, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, evaluó que “Trump ha sido bastante impredecible como lo fue durante la campaña. Ha mostrado muy poca experiencia en la política y la diplomacia.

“Una de sus primeras contradicciones fue que dijo que Estados Unidos no necesitaba más guerras, sino que debía focalizarse en sus problemas internos para hacer una América grande de nuevo. Había expresado que las pérdidas habían provocado demasiados daños y pérdidas al país.

“Sobre Siria en particular Trump dijo que los sirios decidirían su futuro y que Estados Unidos no tenía nada que hacer ahí, excepto el enfrentamiento del terrorismo mundial, visibilizado en el rostro del grupo autodenominado Estado Islámico.

“Al ocurrir el supuesto ataque de armas químicas en Siria, Trump tomó una decisión muy particular que ni siquiera consultó a las autoridades de su país. Y realizó un ataque en horas de la madrugada, del que se enteraron los propios senadores por los medios de información. Trump dice que toma esta decisión porque se emocionó con las imágenes de los niños convulsionando por el efecto de las armas químicas y dijo que no podía dejar que eso sucediera.

“A ningún país le toca determinar cuándo atacar o no a otro. El análisis del uso o no de armas químicas lo hacen los organismos internacionales que evalúan lo que se debe hacer con ese país. Él lo hizo al revés, un cambio en completo del discurso.

“En 2013, se hizo un ataque parecido en Siria, y Trump en uno de sus tweets le dijo a Obama que no se metiera en Siria, porque no le correspondía hacerlo. Y ahora mismo ocurre otro montaje de ataque de armas químicas en Siria, y es Trump el primero que mete las manos.

“El acto de Donald Trump tenía como intención probar las armas de las que dispone ese país. Él nunca había tomado una decisión militar y esté bien o mal quedará para la historia. Hay analistas que dicen que esto lo hace por dos razones, una es que a él no le hizo ningún bien que lo relacionaran con Vladimir Putin y hacer un ataque a un aliado de Moscú convierte a las relaciones con Rusia en algo totalmente diferente, la otra es que hay un lobby financiado por Arabia Saudita y Qatar que le pide a Trump una postura más firme contra Siria porque en el momento en que se realiza el ataque de armas químicas el gobierno de Damasco estaba arrinconando a los terroristas.

“Es coincidente que 24 horas después del ataque en Siria ocurrió un ataque del Estado Islámico con gas en Iraq del que no se sacaron fotos emotivas como se hizo con el de Siria”

El presidente sirio Bashar Al Assad dijo después del ataque con armas químicas a su país: nos parece que occidente, sobre todo EE.UU. es cómplice de los terroristas. Fabricaron toda esta historia para tener un pretexto para atacar. Todo fue parte de un evento. La primera fase fue la representación que vimos en las redes sociales, en la televisión, luego la propaganda. La segunda fase era el ataque militar. No sabemos si esos niños muertos fueron asesinados en Jan Sheijun, si ya estaban muertos. Sobre quién cometió el ataque, si es que lo hubo, no existe ninguna información en absoluto. Estamos 100 % seguros que fue fabricado.

Sobre la reacción de las potencias aliadas al presidente sirio, la periodista Diana Valido consideró que “de manera general la comunidad internacional reaccionó negativamente. Algunas naciones como Francia, Turquía aplaudieron el ataque. Rusia e Irán rechazaron este ataque que viola el derecho internacional de otro país. Rusia de inmediato suspendió el memorando militar de cooperación entre los dos países.

“Rusia no va a permitir que Estados Unidos provoque una regresión en la situación que vive Siria. Irán dijo que éste era el mismo montaje mediático que se había hecho con Iraq y que provocó otras guerras como la de Afganistán.

“No se puede predecir otro ataque de Donald Trump contra Siria. Está metiéndose con Corea del Norte en estos momentos. No puede seguir tomando este tipo de acciones unilaterales. Ya vio la reacción de Rusia e Irán. Rusia desplegó fuerzas militares, Irán aumentó el número de efectivos. Otra guerra no es conveniente al propio país de Estados Unidos.

“Trump, con el ataque a la base aérea, buscaba orientar la atención de las fuerzas militares de Damasco para que los terroristas avanzaran en otros terrenos, quienes lucharon contra las fuerzas del gobierno ganando nuevas posiciones en el territorio sirio.

“Lo que está sucediendo con los medios en Siria también tiene que ver con una crisis ética del periodismo porque los periodistas que estén en Siria tienen que relatar lo que realmente está sucediendo en Siria. Algunos periodistas están totalmente devastados, pero otros están manipulando por completo la realidad.

“La ONU ha estado demasiado pasiva. El Consejo de Seguridad sigue siendo una lucha de poderes, donde evidentemente está Rusia y China. Estados Unidas trata de usar a la ONU para justificar su intervención en la guerra de Siria. ONU tiene que tener una posición mucho más fuerte. Hay que evaluar sanciones contra Estados Unidos, no contra Siria”.

El presidente Erdogan ha llamado a un referéndum en Turquía, lo cual pudiera tener una especie de incidencia en Siria. Al respecto, Diana Valido comentó que “lo que sucedió en Turquía fue un proceso político interno para cambiar el sistema de gobierno para cambiar de un sistema parlamentario a una república presidencialista. Lo que le otorgaría muchos más poderes a Erdogan como poner o deponer ministros, disolver el parlamento, ejecutar medidas drásticas. Esta medida le permite mayores poderes.

“Turquía ha permitido que durante los últimos seis años pasen las armas y los terroristas por sus fronteras. Y después del ataque de Trump le aplaude. Ese país tiene además más de cinco millones de refugiados sirios. Su mirada hacia la Unión Europea es diferente porque su anhelado acuerdo con ella no se ha logrado”.

Vea el video del programa