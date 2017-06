Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

A la crisis política en América Latina, que constituye en la actualidad un reto para las fuerzas progresistas y de izquierda estuvo dedicado el espacio televisivo Mesa Redonda en su emisión de este jueves 29 de junio.

El primero de los temas analizados fueron los actos de violencia que constituyen una cadena de actos cada vez más selectiva y criminal al decir de la licenciada Marina Menéndez Quintero, periodista del periódico Juventud Rebelde, quien coincidió con el político José Vicente Rangel, ex vicepresidente de Venezuela, que ha dicho que la subversión en las calles se debilitaba, y ha expresado que la violencia podía impedir la Asamblea Constituyente.

La analista de temas internacionales recordó también que el pasado lunes 26 de junio hubo actos de violencia en alrededor de 60 establecimientos en Maracay, los cuales fueron destruidos. En la noche del martes 27 sucedió el secuestro del helicóptero que atacó con 15 disparos al Ministerio de Paz y reconciliación de relaciones interiores y con varias granadas al edificio del Tribunal Supremo.

La oposición venezolana fracasó en la OEA y en la ONU. Esta ola de violencia lo que busca es derrocar la Revolución, eso pasa por el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. En estos momentos lo que buscan es destruir la Asamblea Constituyente. En la personalidad de Freddy Guevara, segundo en la Asamblea Nacional, llamó a una rebelión permanente y continuada. Esta agresión busca la intervención extranjera porque están vendiendo la idea de ingobernabilidad la cual justifican mediante la violencia.

Se está tratando de sembrar el terror entre las personas que apoyan a la Revolución, a los que acusan de chavistas. Están tratado de quitar las bases sociales sobre las que está fundamentada la Revolución. Su deseo es desmovilizar a través del miedo.

La constituyente ya tiene uno 50 mil nominados. Va a ser táctil. No se van a utilizar boletas para no dar vida a presuntas acusaciones de fraude. Se elegirán 545 constituyentistas para determinar qué hacer con la Carta Magna. La oposición no quiso acudir a un espacio donde podía haber aportado a las propuestas de los bolivarianos, está apostando a la violencia porque su único deseo es tumbar con inmediatez a la Revolución.

Lula perseguido, pero sin rivales políticos

Lo que se vive en la actualidad en Brasil es un capítulo más de la telenovela que tiene sus inicios desde hace dos con el desmonte del gobierno de Dilma Rousseff y que concluyó con su destitución.

Así comenzó su intervención en la Mesa Redonda la licenciada Bárbara Betancourt Abreu, quien recordó que en aquel momento asumió una figura vicepresidencial que se sabía que nunca iba a aportar al programa del Partido de los Trabajadores. Esto explica porque los 54 millones que votaron por Dilma en un inicio no salieron a las calles a manifestarse contra la maniobra.

La periodista considera que será en las calles donde se podrá salvar a Brasil. Ahora está en manos del Tribunal Supremo, que llevó a la Cámara de Diputados la más reciente acusación a Temer porque allí se aprobará la investigación contra él para luego llevarlo a juicio político. Yoeslei Batista es una figura importante en ese proceso de acusación. La justicia brasileña pretende atender cada acusación por separado para dificultarle la defensa. Ya se tiene un video que lo relaciona directamente con sobornos para terminar con la imagen de Eduardo Cunha. Dilma fue acusada porque adelantó una partida presupuestaria para otro fin que no fue para quedárselo ella.

Ahora los responsables del golpe a Dilma quieren impedir unas elecciones inmediatas, quieren desbaratar la eventual candidatura de Lula que es hacia donde está concentrando sus mayores fuerzas. Se dice que el principal opositor que tiene Lula no son las figuras políticas, sino el juez Sergio Moro que se ha mostrado en cacería política contra Lula.

La analista de temas internacionales también expuso que todas las encuestas revelan que, en cualquier circunstancia o escenario, Lula sería ganador en elecciones. No tiene rivales políticos en Brasil. Las autoridades gubernamentales lo han tratado particularmente mal, con irrespeto al allanar su vivienda, al no respetar el duelo por su esposa fallecida. Se han ensañado con Lula.

De la restauración conservadora al neofascismo

Se ha hablado en varias ocasiones del proceso de restauración conservadora que se está viviendo en la región. Pero, ¿le irá bien a ese proceso? Al respecto el doctor Luis Suárez Salazar, investigador y politólogo recordó que la expresión es original de Rafael Correa, aunque su impresión es que América Latina vive un proceso mucho más complicado.

Los casos de Venezuela y Brasil son emblemáticos para demostrar que lo que se vive es la aparición de fuerzas neofascistas. No es un retorno al neoliberalismo, sino una radicalización en la oposición de la derecha que trasciende las reglas del juego de la democracia liberal burguesa.

En Venezuela estamos en presencia de un vocabulario criminal fascista. Les dan candela a las personas en la calle, atacan un hospital infantil, propiedades públicas, a privadas también, a la guardia bolivariana, a algunas instituciones militares. Si esa oposición hipotéticamente triunfara tenemos que prever un escenario como el de Chile con Pinochet, de represión contra todo lo que no se parezca al proyecto de país que ellos quieren restaurar.

En estos momentos en Brasil hay gran división entre la clase dominante. Fue el mismo O Globo que ayudó a derrocar a Dilma, quien ahora entrega las grabaciones contra Temer. Cuando se estaba en el proceso de derrocar a Dilma, los protestantes en la calle estaban envueltos en banderas brasileñas, utilizaban banderas rojas que es un símbolo de las luchas populares. Temer mismo ordena a los militares que salgan a contener a la manifestación lo que convierte a su intentona en un golpe militar. Se dice que en Brasil no han sacado a Temer porque los sectores dominantes no tienen una solución para resolver cierto problema.

La situación en Venezuela es complicada. Es un escenario de confrontación que terminará en un escenario de violencia. La mal llamada Mesa de Unidad Democrática quiere impulsar un cambio de régimen dentro de las reglas democráticas, pero no se sienta a la mesa de negociaciones, la cual hasta fue impulsada por el Papa Francisco. Su proyecto es mucho más reaccionario. Se ha creado una crisis económica y social, pero no se puede decir que haya una crisis de gobernabilidad en ese país.

En decadencia el neoliberalismo de Macri

Cristina Kirchner será candidata por la provincia de Buenos Aires a senadora nacional en Argentina por el movimiento Unidad Ciudadana. La periodista Bárbara Betancourt recuerda que ella sale del gobierno con una alta popularidad. El gobierno de Macri ha sido neoliberal, precisamente en Argentina, el laboratorio del Neoliberalismo en América Latina que hizo volar a gran cantidad de presidentes. Una política que ha regresado en oposición a las verdaderas necesidades de los países de América Latina.

El triunfo de Macri fue en su momento un punto de inflexión. Después vino lo de Brasil. Y parecía que se desdibujaba el escenario progresista en América Latina. Cristina representa la esperanza. Como política no ha perdido elecciones. Tiene en su contra un peronismo dividido. Ella es una de las vertientes. Está recuperando algunas figuras que la reconocen como una figura capaz de darle voz a los que no tienen voz y enfrentar de lleno las políticas establecidas por Macri. Debido a los tarifazos del principio del gobierno de Macri ahora hay más de millón y medio de desempleados en Argentina. Es un ejército que tiene jóvenes sin posibilidades de proceder.

En Argentina Macri prometió reducir la inflación y los precios han subido hasta el 40 % en algunos casos, la media es de 24 %. Recuperar la economía sin embargo el PIB se contrajo en 3,2 %. La pobreza cero, y los pobres y la indigencia aumentaron. Reducción del déficit fiscal y las cuentas siguen empeorando, el último fue de 4,6 %. Generar más empleo y ha aumentado el desempleo y el subempleo. No más devaluación y el dólar argentino se ha devaluado en 67 %. Prometió inversiones extranjeras y cada vez llegan menos. Y para colmo desde Wall Street le dijeron que Argentina no pasaba la categoría de emergente y que se mantenía fronterizo hasta ver qué pasará en las elecciones del 22 de octubre.

La apertura pacífica en Colombia y sus manchas

El pasado martes se vivió en Colombia la dejación oficial de las armas por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas. Aunque aún queda desarmar algunas fuerzas en las zonas veredales. Juan Manuel Santos, presidente de ese país, calificó el hecho de ser la gran noticia de la paz, y la mejor de Colombia en los últimos 50 años. Por su parte Timoleón Jiménez (Timochenko), declaró que la guerrilla junto al estado colombiano asume el compromiso de no utilizar nunca más las armas en política y llamo al hecho como la apertura hacia una democracia liberal.

Sobre lo que queda por delante la periodista Marina Menéndez, primero reafirma que las FARC-EP no dejan de desaparecer, y después explicó que se dejaron 7132 armas individuales que completaron una entrega en tres tramos, aunque quedan unas 700 caletas para garantizar la seguridad en las zonas veredales donde están acantonados los guerrilleros y que dejarán de existir el primero de agosto próximo.

La FARC-EP ahora se debe inscribir como partido político para comenzar la lucha política en ese país, lo cual debe ocurrir en el mes de septiembre. Lo que empaña la emoción de este acto es que están más de tres mil guerrilleros presos. La amnistía aprobada por el Congreso no se concretó. Solo hay más de 800 guerrilleros liberados.

Falta también la delimitación de las tareas por parte de la procuraduría especial de paz donde están los casos más graves y donde se presume que hubo delitos de lesa humanidad. A parte de los asuntos institucionales la periodista del diario de la juventud cubana llamó la atención en poner la mirada en la creciente ola de violencia contra los líderes sociales y políticos sobre todo cuando la FARC emerge como fuerza política. Y al mismo tiempo grupos paramilitares que Uribe se jacto de haber desmontado se están acantonando en las zonas que ha abandonado la guerrilla.

Estados Unidos legitima la subversión en América Latina

La posición de Estados Unidos con respecto a la región durante el corto mandato de Trump fue analizada por el politólogo Luis Suárez Salazar, quien considera que Trump es la continuidad de muchos de los componentes de la política de Obama.

En Brasil la administración de Obama le dio un apoyo sibilino al golpe de estado contra Dilma. Las relaciones de la administración Trump con Temer son estrechas, porque los acuerdos militares que se llevan a cabo amenazan a otros países de la región. Son ejercicios militares que se realizan con el ejército sur que amenazan a Ecuador y a Venezuela. También tienen acuerdos para el desarrollo de la industria militar.

Los mandatarios que ha recibido Trump en sus primeros 150 días son de Perú, Macri de Argentina, Santos de Colombia y ahora al presidente de Panamá y con todos ellos ha tratado el tema de Venezuela. El apoyo de Trump es público y notorio. El Jefe del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos recibió en su despacho al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. La OEA busca legitimidad apoya por las estructuras militares del Comando Sur.