¿Quién duda que Oriente Medio es uno de los grandes tableros de la geopolítica internacional? Allí se deciden a prueba de fuerza muchos aspectos de la política mundial, un juego en el que las fichas son movidas por las grandes potencias económicas y militares y en el que los países de esa erosionada área geográfica son solo el tablero donde se prueban las estrategias de fuerza y poderío de uno y otro bando.

Sobre el desarrollo y evolución de los principales conflictos en Oriente Medio durante las últimas semanas se abordó en el espacio televisivo Mesa Redonda de este martes 26 de septiembre.

El ejército sirio logró en los últimos días liberar de manos de los terroristas del DAESH una superficie de 85 kilómetros cuadrados que contiene 53 poblados en el este de la central provincia de Homs. Las tropas de Damasco también han lanzado misiles tierra-tierra contra feudos delos extremistas islámicos en Jesse Shugur. Acciones que demuestran el avance constante del ejército sirio contra el grupo terrorista autonombrado Estado Islámico (ISIS) y también contra grupos opositores de Siria. Por ello se espera que durante el mes de octubre las fuerzas del ISIS queden totalmente derrotadas.

Al respecto el periodista Leonel Nodal Álvarez refirió que el ejército sirio con el apoyo de las fuerzas aeroespaciales rusas ha infringido retrocesos a los grupos de mercenarios del llamado Estado Islámico, los cuales se fueron infiltrando con el apoyo de determinados grupos locales. En uno de sus ataques provocaron incluso la muerte de un teniente general ruso. En su huida provocaron un motín en la frontera con Turquía tratando pasar a ese país.

En el este ahora mismo está a punto de estallar una batalla estratégica entre las fuerzas de asesoramiento rusas y las tropas norteamericanas que están detrás de elementos de la llamada fuerza Rebeldes Sirio Democráticos, que son árabes y kurdos reclutados para el combate en la frontera con Irak cerca del río Éufrates. Una lucha que no acaba de concretarse porque los norteamericanos están empeñados en posicionarse en algún punto importante del país para la posguerra o el periodo de reconstrucción.

En la prensa de Siria ya se habla de la reconstrucción del país. El licenciado Leonel Nodal expuso que en la actualidad Damasco vive un ambiente de tranquilidad alejado de los frentes de batalla. En ella hace unos días hubo una Feria Internacional de más de 50 países a la que asistieron más de dos millones de sirios visitantes. Además, están recibiendo delegaciones de India, China y otros países que vienen a discutir el futuro de lo que se va a hacer con el país.

El analista de temas internacionales anunció que el ISIS será derrotado lo que no quiere decir que desaparecerá de la escena local, ni de la regional, ni de la internacional pues se atribuyen muchos de los atentados que en todas partes han sucedido.

El pasado viernes un submarino ruso destruyó objetivos de bases de entrenamiento, puntos de control y un depósito de municiones de los radicales con misiles de crucero en la provincia de Idlib a unos 300 kilómetros de distancia de la posición de la nave rusa. También se ha publicado que fuerzas rusas y sirias abatieron a unos 850 terroristas apoyados por Estados Unidos, 187 objetivos, 38 almacenes de armas, 11 tanques y otro tipo de equipo militar.

Ante esta situación el Ministerio de Defensa ruso advirtió a los representantes de Estados Unidos que así responderá a las ofensivas contra el ejército sirio, pues según los analistas internacionales Estados Unidos utiliza a la oposición siria y a los kurdos como sus mercenarios para impedir el avance del ejército sirio y controlar los recursos naturales. En estos momentos el ISIS está casi desecho, Al Qaeda está reducido y tiende a desaparecer por lo que Estados Unidos necesita impulsar a los kurdos a unirse al Frente Democrático Sirio que incluya fuerzas árabes y para que hagan de mercenarios de los Estados Unidos.

El master en ciencias Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), recordó que en marzo de 2011 se tenía la percepción de que el gobierno sirio tenía sus días contados y no era negociable buscar una solución. La entrada de las fuerzas rusas el 30 de septiembre de 2015 al conflicto, el activismo del Hezbolá o movimiento de resistencia libanés, más la presencia iraní le han dado un vuelco a la guerra.

Destacó que ahora las cosas han cambiado pues el pueblo y el ejército árabe sirio han tenido poder de resistencia frente a mercenarios de decenas de países y al apoyo que ha tenido la oposición siria en esta violenta guerra que ha dejado cerca de medio millón de muertos y heridos. La toma de Alepo en diciembre de 2016 fue clave para el viraje militar y político de la guerra. Eso no quiere decir que Estados Unidos y Europa abandonen su objetivo estratégico que es desmontar los gobiernos nacionalistas en el Medio Oriente que se le han opuesto a Israel, tales como Libia o Siria.

Comentó que Donald Trump ha implicado un cambio importante en la política norteamericana, en su primer discurso en la ONU sigue con una retórica dura contra el gobierno sirio. En cuanto a Europa expuso que con el BREXIT se fue Gran Bretaña que era el caballo de Troya de los Estados Unidos por lo que se comienza a preciar un proceso de readecuación de los intereses europeos en el escenario del Medio Oriente y están hablando de una solución negociada al conflicto sirio.

El pueblo Kurdo vale todo su peso en petróleo

Los kurdos iraquíes votaron el lunes por un referéndum de independencia que busca abrir una vía para reivindicar su estado. La votación ha sido impulsada por el presidente de ese pueblo y se celebró en la región autónoma del Kurdistán en el norte de Irak. Por su parte el primer ministro de Irak ha dicho que tomará las medidas necesarias para preservar la unidad en su país. Turquía e Irán también amenazaron con represalias. Los kurdos son en la actualidad un pueblo sin estado de unas 25 millones de personas presentes en Irak, Irán, Turquía y Siria. En su mayoría son musulmanes sunitas con minorías no musulmanas y formaciones políticas laicas. Están establecidos en un área de unos 400 mil kilómetros cuadrados.

En el artículo La autonomía que nunca tuve, publicado en el libro Kurdistán crónicas insurgentes en el año 2014 dice: A pesar de que el pueblo kurdo vale todo su peso en petróleo, no puede obtener su autonomía porque la intención no es comprarle, sino robarle.

Así comenzó su intervención la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular de la Universidad de La Habana quien añadió que los kurdos han sido objeto de manipulación y cuando se habla de ellos uno imagina un país, pero no es más que un sueño que la Primera Guerra Mundial eliminó, pues tras el fin de esa confrontación mundial el Tratado de Sèvres reconoció el derecho a la conformación del Estado Autónomo, aunque con el Tratado de Laussane (1923) el Kurdistán queda dividido entre Turquía, Irán, Irak, Siria. No tienen país porque las fronteras que tiene hoy Medio Oriente fueron las establecidas por el colonialismo. El pueblo kurdo es un grupo étnico que no es homogéneo.

La analista de temas internacionales informó que todo el petróleo de Turquía está donde están los kurdos, el 100 % del petróleo sirio se extrae en la zona kurda, el 74 % del petróleo iraquí se extrae en el área kurda y en Irán el 50 %. Por tanto, la creación de ese estado significaría recomposición de fronteras que más allá del derecho que tiene el pueblo kurdo, traería una situación de inestabilidad a los gobiernos de Turquía, Irán, Irak, Siria porque para esos países la cuestión es un problema de seguridad nacional, pues sería una cuña que debilitaría a los estados de los países árabes conformados en la actualidad. Por ello Israel apoya la creación del Estado del Kurdistán porque desde 1948 ha tenido una confrontación constante con esos países e incluso en Siria tiene ocupado los Altos del Golán.

Irán en el centro de la geopolítica de Oriente Medio

Respecto al pacto sobre el Programa Nuclear Iraní que logró Barack Obama, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, ha dicho que su posición es echar atrás este plan y ha dejado clara sus intenciones con una serie de argumentos a los que el analista de temas internacionales Leonel Nodal Álvarez definió como propios de la política aislacionista de Trump que lleva a la práctica la consigna de América Primero.

Según el periodista el problema existente es de clases subyacentes pues durante la dictadura del monarca de Irán Mohammad Reza Pahlevi, último Sha o emperador de Irán, desde 1941 hasta 1979, Estados Unidos apoyó el desarrollo de un programa nuclear en Irán al igual que en Israel. Ahora como son los chiitas los que tienen el poder entonces eso se convierte en un problema para Estados Unidos, Israel y la OTAN, quienes dicen que Irán promueve el terrorismo en la región. Pasó que, en el peor momento de las acusaciones contra Irán, Vladimir Putin interviene de manera diplomática en ese país para evitar una desestabilización y un cambio de régimen.

Recientemente Hassan Rohani informó que el acuerdo nuclear entre Teherán y el grupo 5+1 en 2015 es un modelo para impulsar la paz y la estabilidad mundial. El subdirector del CIPI, Santiago Pérez Benítez, señaló que este acuerdo, que está dentro del marco de las Naciones Unidas, no es bien visto por los republicanos en los Estados Unidos porque el tema Irán es un cuestionamiento a la hegemonía norteamericana en el Medio Oriente y al rol de Israel en el área.

Recordó que ante el panorama del intratable Trump, la Canciller Angela Merkel ha dicho que Europa necesita tener sus propios intereses debido a que en estos momentos Estados Unidos está aislado en el tema iraní y en el tema del cambio climático.

Señaló que Irán ha demostrado que se puede negociar con países que puedan tener armas nucleares. Debido al periodo de sanciones al que estuvo sometido ese país persa, los iraníes se dedicaron al desarrollo de la industria, la ciencia y la técnica y en la actualidad coquetean con Europa para venderles gas licuado y petróleo de esquisto. Macron se reunión con Rohani debido a las cerca de dos mil compañías francesas que tienen interés en invertir en Irán.

La analista de temas internacionales, María Elena Álvarez Acosta, agregó que Trump acusa a Irán de haber incumplido el acuerdo, pero según la Organización Internacional de la Energía Nuclear Irán si ha cumplido con su parte del acuerdo. En el Medio Oriente, Irán es un actor diplomático y militar de importancia, pero tiene influencias en el Centro, el Sur y el Este de Asia porque va a pasar a miembro de la Asociación de Cooperación de Shanghái que integra a Rusia, China, 4 de los tán, a Pakistán y a la India. Por su parte Estados Unidos pierde credibilidad al anunciar su salida de tan importante acuerdo.