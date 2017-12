Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

La VI Cumbre Caricom-Cuba, un importante acontecimiento para nuestro país, tiene lugar en Antigua y Barbuda. El espacio televisivo Mesa Redonda de este jueves 7 de diciembre hizo referencia a esta cita, en una emisión dedicada al análisis de esas relaciones caribeñas y de otras situaciones políticas en América Latina.

Para contextualizar y repasar la linda historia que tiene Cuba con los hermanos del Caribe, la licenciada Bárbara Betancourt Abreu comentó que los países del Caribe comparten la dignidad de ser pequeñas islas que han demostrado comportarse como cualquier gran país a la hora de defender su independencia y soberanía.

Recordó que la historia de esta relación comenzó en 1972 cuando los primeros cuatro países caribeños que accedieron a la independencia (Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Jamaica) decidieron establecer relaciones diplomáticas con Cuba en un momento en que varios miembros de la OEA le dieron la espalda a Cuba. Son pequeños estados insulares que tienen el destino que el colonialismo les impuso.

Explicó que el mecanismo Caricom-Cuba se estableció cuando se cumplieron 30 años de las relaciones. Las cumbres Caricom-Cuba se celebran cada tres años, se alternan las sedes de manera que una vez quede en Cuba, la siguiente en otra nación, otra vez en Cuba y así sucesivamente. La institucionalización y la articulación de la relación ha tenido otras salidas en el contexto del ALBA, la CELAC, PETROCARIBE.

Fidel dijo que el objetivo era compartir lo que se tiene. Por esa concepción de Fidel los países del Caribe lo reconocen por el hecho de haberlos tratado como igual, de haberlos tenido en cuenta y de haberlos articulado en sus relaciones con el resto de América Latina. Son países mono-productores pero en la actualidad están desarrollando otras potencialidades.

Según la analista de temas internacionales la presencia de Raúl Castro Ruz en la VI cumbre demuestra la importancia que Cuba le da a los países del Caribe. La voluntad de cooperación será ratificada. Desfavorablemente para las relaciones todavía conspiran algunas cuestiones como son las conexiones, el transporte. Sin embargo, declaró que esta relación Caricom-Cuba tiene un solo camino que es el de crecer.

Para la licenciada Marina Menéndez Quintero, periodista del periódico Juventud Rebelde, la cooperación Caricom-Cuba es un espacio de encuentro inédito, es el único caso de este tipo de relaciones en el mundo de un país con un conjunto de países bajo los principios de la complementariedad y la solidaridad.

Refirió que en una de las cosas de las que podemos complementarnos mejor es en el turismo multidestino, porque gracias a ello es posible experimentar la complementariedad y la asistencia técnica para la cooperación en otros sectores como la salud y la investigación. Han estudiado en Cuba más de 6 mil becarios del Caribe.

La cumbre Caricom-Cuba va a poner sobre el tablero las deudas que los países desarrollados tienen con los países del Caribe. Países que hasta hace poco fueron colonias que además son vulnerables frente al cambio climático. A pesar de que los Estados Unidos pretenden cobijarlas bajo su ala imperialista, ninguno de los gobiernos de estas islas ha cambiado su posición respecto a Cuba. Incluso fueron las que marcaron la diferencia en la OEA.

Cristina y la persecución política en Argentina

Sobre la situación de prisión preventiva en que se encuentra la senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner la doctora Ana Teresa Badía Valdés, periodista de Radio Rebelde explicó que Cristina se enfrenta a una acusación por supuestamente traicionar a la Patria al firmar un supuesto pacto con Irán.

El presidente Néstor Kirchner designó en 2004 al juez Daniel Nisman para que analizara un caso de terrorismo que se le adjudicó a Hezbolá. En 2015 el juez fue hallado muerto cuatro días después de que diera a conocer la presunta participación o la presunta firma de algunos de los funcionarios del gobierno que supuestamente tenían un acuerdo con Irán para encubrir la participación del país en esa situación. No hay evidencia de la participación de la expresidenta en aquel asesinato. Sin embargo, Cristina y Néstor fueron los presidentes que hicieron por investigar lo que había ocurrido en el año 1994, año en que estaba el ultraderechista Carlos Menen en el poder.

La analista de temas internacionales comentó que a partir del anuncio de la prisión preventiva para Cristina hecho por el juez Claudio Bonadio, el segundo juez que más acusaciones por corrupción, lavado de dinero, y otras acusaciones más tienen en el país. La acusación ahora tiene sesenta días para llegar al senado, entonces se esperarían 160 días para decidir si se vota a favor o en contra del desafuero a Cristina Fernández, para recibir el desafuero tendrían que votar dos tercios del senado a favor del desafuero.

Ana Teresa Badía agregó que ahora incluso se acusa a Cristina de ser la responsable de la desaparición del submarino ARA San Juan por no haberle dado mantenimiento. Se ha recurrido al pasado para explotar en mal.

La periodista Bárbara Betancourt Abreu añadió que puede haber millones de razones para pensar que están construyendo esta situación, en la cual los acusadores no están hablando claro. En apoyo a ello la prensa está diciendo que esto huele mal. Ahora los golpes lo hacen de otras maneras. En ese país quien gobierna la justicia es un corrupto. Por ello la derecha va a armar una situación de acusaciones y persecuciones políticas a cualquier persona que no sea genuflexa.

Honduras debe ir a segunda vuelta

Respecto a la crisis en Honduras la periodista Marina Menéndez Quintero refirió que es una crisis que ha devenido en una crisis de credibilidad total del tribunal supremo electoral de Honduras. En ese país, debido a la situación que provocaron las recientes elecciones, no se ha proclamado oficialmente un presidente. Se ha dado como dato un 41,30 % tiene Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición contra la dictadura, 42,9 % tiene el candidato del Partido Nacional el presidente Juan Orlando Hernández que aspira a la reelección, luego de que los conteos iniciales estaban arrojando cinco puntos conceptuales a favor de Nasralla.

La coalición opositora está diciendo que durante una interrupción de procesamiento de datos que duró diez horas fue que se produjo el cambio abismal de cinco puntos a favor de la coalición opositora a un punto a favor del presidente. La oposición pide que se reconteen cinco mil actas que fueron transmitidas durante el periodo de las diez horas de interrupción. Piden que se compararan las actas que tiene el tribunal, las que tienen ellos, porque cada partido tiene sus propias actas, y por ello se pide que se cotejen. Nasralla ha calificado de ilegítimo al tribunal electoral y por ello ha pedido que haya una asesoría internacional y que otros países participen como observadores.

Ante esta crisis y la tanta violencia generada Estados unidos ha tenido una posición injerencista en la que pidió que se quedara todo como estaba porque todo estaba bien así. El presidente del Tribunal Electoral de Honduras, que es parte de la comisión verificadora que está ahora en Venezuela, reconocía que hay que hacer profundas transformaciones en el sistema electoral hondureño, dijo que se han vivido en ese país 100 años de bipartidismo y que el sistema no estaba preparado para la emergencia de nuevos actores políticos en Honduras.

La base en Venezuela es lo más importante

Los candidatos a las alcaldías en Venezuela cerraron su campaña electoral, tal como lo determina el cronograma electoral del CNE. Unas 32.805 mesas electorales serán instaladas en todo el territorio nacional para las elecciones municipales de este domingo.

Ana Teresa Badía comentó que hay sectores dentro de la oposición que decidieron no participar en las elecciones para deslegitimar el proceso. Este domingo se elegirán más de 335 alcaldías y al gobernador de Zulia que no acudió a la juramentación. Por estos días todo está aparentemente tranquilo. Y señaló que eso no es por gusto, que se debe mirar con determinada desconfianza y recelo.

No son elecciones a nivel regional sino de la base, por eso son muy importantes en ese sistema porque desde ella se cambian muchas cosas que pudieran transformarse en ese país. De la parte chavista Erika Farías tiene muchos seguidores y se está postulando para ala alcaldía Libertador. Es importante seguir el trabajo desde las bases. No han faltado los intentos de divisiones dentro de las mismas fuerzas de izquierda.