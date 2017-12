La situación política y electoral en Venezuela y Honduras constituyó el centro del análisis sobre temas internacionales del espacio televisivo Mesa Redonda de este lunes 11 de diciembre de 2017 en su habitual sección Comenzando la Semana.

La contundente victoria alcanzada por el Partido Socialista Unido de Venezuela este domingo en las elecciones municipales, una victoria que ha sido titular de muchos medios de América Latina y del mundo, porque según los resultados el chavismo ha alcanzado más de 300 alcaldías en todo el país, y la crisis política que se vive en Honduras después de los resultados electorales de los pasados comicios, fueron los temas que direccionaron el debate.

En las elecciones municipales, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se habría alzado con más de 300 alcaldías de las 335 que tiene el país; mientras que en las elecciones de 2013 sumó 240.

El PSUV amasó las alcaldías de 22 de las 24 capitales del país. Conozca algunos de los principales municipios gobernados por la oposición que pasaron al chavismo, según el primer boletín de resultados que impartió el Consejo Nacional Electoral. Aún no se han definido los ganadores de las 335 alcaldías.

Sobre la importancia de los resultados electorales en Venezuela el licenciado Jorge Legañoa Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, refirió que esta es la tercera elección que se realiza en 140 días en Venezuela, primero para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), después las elecciones regionales y ahora las elecciones municipales. Esto es un desafío grande para cualquier sistema político. Desde 1998 hasta el momento se han realizado 23 elecciones. Esto es un mostrador de la eficacia de este sistema, y cómo el poder del voto derrotó a la violencia.

Recordó que las guarimbas del mes de abril han sido las que han desencadenado todo este proceso político en el que algunas fuerzas políticas han estado saliendo de la palestra pública. Seis partidos de la oposición no se presentaron a estas elecciones, entre ellos: Primera Justicia, Voluntad Popular, Alianza Bravo Pueblo, Acción Democrática. Hoy solo se han quedado con 27 alcaldías. De 335 el chavismo ha obtenido 308.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó en su primer Boletín Oficial emitido a las 10:00 pm, una participación histórica de 9 millones 139 mil 564 electores y electoras para un 47,32% de asistencia récord en elecciones municipales. Este primer Boletín parcial se emitió con 97.2% de la transmisión de las mesas, correspondientes a 31 mil 800 máquinas. El PSUV se convierte así en el Partido más votado en la elección de alcaldes y alcaldesas en la historia del país.

La oposición jugaba a no presentar candidatos durante la elección de la ANC en la que solo tienen representación algunos partidos. Fueron a las elecciones de gobernadores, pero la joya de la corona de Zulia la perdieron por no querer reconocer a la ANC. De las más populosas capitales, 20 las obtiene el Chavismo, lo que reafirma aún más el Chavismo.

Legañoa señaló que revivir la esperanza de la oposición no depende de la oposición en sí, sino del líder que la motive. Ellos están claros de su talón de Aquiles. Se ha acusado a Venezuela de ser una revolución personalista, sin embargo, muchos son los candidatos, incluso gente joven. Para ellos ahora lo importante es gobernar y entrarle a 2018 con nuevos planes.

La doctora y periodista Ana Teresa Badía Valdés valoró que lo que ha ocurrido no se puede ver separado de lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Estos comicios representan un crecimiento en la conciencia ciudadana en relación al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Comentó que ha habido que reconocer que el chavismo arrasó en las elecciones y la importancia y la presencia de las fuerzas del PSUV en las elecciones. Esto significa el fortalecimiento del mapa político del Chavismo en Venezuela. Si la oposición no fue lo perdió. La Mesa de Unidad Democrática no logró articular un candidato único una vez más. Es una oposición gastada porque utiliza los mismos personajes políticos que se trasladan de un partido a otro. no tienen una figura alternativa nueva que pueda representar a esa oposición venezolana.

Según la analista de temas internacionales quienes adversen al gobierno de Nicolás Maduro necesitan un representante “digno”, un mejor representante, que no ha aparecido. No lo hay, no existe una figura que logre articular a todas esas personas que tengan un pensamiento diferente. La oposición optó por la violencia en lugar de ir a las urnas, lo que a la larga tiene un alto costo político y la ciudadanía lo sabe definir muy bien. Algunas de las figuras de la oposición son las principales figuras del boicot económico del país.

Citó una frase de Luis Brito que dice: Una Revolución sin ideología es como un cumpleaños sin piñata. Estos comicios de Venezuela comienzan a tener una base ideológica. El chavismo ha aprendido a subsistir sin perder su contacto con las bases.

Honduras: Pueblo se manifiesta contra fraude electoral

Luego de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras, David Matamoros, anunciará el resultado del escrutinio especial y la victoria del presidente Juan Orlando Hernández, miles de personas salieron a manifestarse a las calles del país contra lo que consideran un fraude electoral.

Al respecto la licenciada Marina Menéndez Quintero, periodista de Juventud Rebelde, refirió que el conteo especial se había pedido por la Alianza en contra de la dictadura y que contabilizó unas 4 mil 750 de las actas que se habían colocado en el sistema durante el apagón tecnológico. Lo cierto es que en el reconteo no estuvieron los partidos políticos representados, ni se realizó el cotejo de actas que había perdido inicialmente la oposición.

La analista de temas internacionales mencionó que al final del reconteo la tendencia hacia el candidato Juan Orlando Hernández estaba aún más remarcada y 31 % para Salvador Nasralla.

Añadió que los principales puntos de la Carta de Manuel Zelaya a Nasralla le anuncia que Estados Unidos le ha tildado de chavista y un socialista democrático. En ella Zelaya revindica sus principios y deja a Nasralla la posibilidad de adoptar la actitud que prefiera. Zelaya dice la OEA busca dividir a la Alianza. Nasralla responde con una carta que publica en Facebook en la que dice que, aunque tienen diferencias ideológicas se mantiene junto a Zelaya y al Partido Libre.

Explicó que el Partido Libre es el brazo político del amplio movimiento de resistencia contra el golpe. Es un partido político libre y partidario de la conjunción de Libertas y Refundación. A ese partido también se suma el Partido Innovación y Unidad. esta es la coalición progresista que existe en Honduras hoy.