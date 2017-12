Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

Durante la emisión de este lunes 25 de diciembre del espacio televisivo Mesa Redonda, estuvo invitado el doctor en ciencias de la comunicación, Ignacio Ramonet, politólogo y profesor universitario, amigo del pueblo de Cuba y de Fidel Castro Ruz, quien conversó con el periodista y director de este programa de la Televisión Cubana Randy Alonso Falcón (P) en una entrevista sobre temas políticos, sociales y de la comunicación.

- P: El Instituto Cubano del Libro ha anunciado que la Feria Internacional del Libro de 2018 cerrará con la presentación de la cuarta edición de Cien horas con Fidel, ¿qué tiene y propiciará esa nueva edición para los que ya lo leyeron y para los nuevos lectores?

- IR: Ha sido una excelente noticia. Esto sucede porque sobre todo el libro está agotado y los lectores cubanos lo han pedido. La cuarta edición estará limpia de erratas. Incluye un prefacio donde se relatará el trabajo de tres años con el Comandante y un relato de mi última entrevista con él, en la que pasamos dos horas y media conversando. También se publicarán textos nuevos. Se publicarán unos 10 mil ejemplares.

- P: Fuiste a Santiago de Cuba a visitar el nicho de Fidel…

- IR: Oye, fui allí, a la piedra. No me imaginaba que iba a tener un choque tan fuerte y emocional. Le aviso a todos los que han querido a Fidel que vayan con precaución a ese lugar porque hay una presencia tan fuerte del espíritu de Fidel en ese lugar que conmociona. Tuve la sensación casi física de que Fidel estaba allí. Aunque uno no crea en los espíritus, cree que hay algo de espiritualidad en aquel contexto. Fue un momento muy fuerte.

- P: En diciembre es usted habitual visitador de Cuba. ¿Por qué ese vínculo con el Festival de Cine de La Habana? ¿Qué le atrae de ese evento?

- IR: El próximo año este Festival cumplirá 40 años. Recuerdo cuando se inauguró el primer Festival de Cine de La Habana. Estaba allí con Alfredo Guevara. La idea del Festival la tenía Alfredo desde que dirigía el ICAIC. Alfredo fue admirador de festivales parecidos como el de Venecia, el de Cannes, de Berlín. Tres festivales que a él le interesaban mucho. Cuando se le dio la ocasión creó este festival, no solo porque él quería crear cine cubano, sino también latinoamericano. Yo he tenido la oportunidad de estar invitado en muchos festivales, unas veces como jurado y otras como participante en los encuentros de intelectuales. Y en esta edición del Festival, el nuevo presidente, Iván Guiru, me invitó a presentar un libro de textos inéditos de Alfredo Guevara.

- P: La impronta de Alfredo es imperecedera en la cultura cubana. ¿Cómo valoras su impronta en la cultura cubana, e incluso en la cultura universal?

- IR: Es un aporte decisivo, porque lo representó el ICAIC fue la línea cultural para la Revolución Cubana. La línea cultural política de Cuba la fijó Fidel Castro en un momento en el que había un gran debate en Cuba, momento en que se publicó el documento Palabras a los intelectuales.

¿Por qué Fidel pronuncia las Palabras a los intelectuales? Por un debate en torno a un pequeño documental que el ICAIC no deseaba que circulara, por consiguiente, hay un debate en torno al tema: ¿se debe permitir la circulación de ese documental o se debe prohibir? Primero hubo un debate entre Alfredo Guevara y Blas Roca y otro entre Alfredo Guevara y Lunes de Revolución.

Estaba en el corazón del debate ¿quién iba a encarnar la línea cultural de la Revolución, la gente de Hoy, los de Lunes de Revolución, o los del ICAIC? Se impone la línea del ICAIC. Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada. Si alguien es creador, original, con una personalidad muy fuerte y quiere romper las reglas de la creación en tal o cual dominio, puede hacerlo, siempre que esté haciéndolo en el marco de la Revolución y a favor de la Revolución.

Esta articulación entre creatividad, originalidad, sentimiento y conciencia política es la línea de Alfredo, contra el realismo socialista o contra la irresponsabilidad creadora, permisiva, el relativismo cultural. Es una línea que se intermedia y que no es mediana de las dos, sino que es una línea nueva y original. A ésta línea la teoriza Alfredo, que no solo fue el creador de cine, sino creador de muchos textos teóricos para un nuevo cine latinoamericano.

- P: ¿Qué le ha parecido que esta vez ganaran tantos jóvenes y tantas mujeres?

- IR: La clausura de la distribución de los premios fue impresionante. Se vio una nueva generación con su propia creatividad, con capacidad de tener originalidad a la hora de crear. Los jurados sin haberse puesto de acuerdo han reconocido que ha llegado una hora de las mujeres en el cine.

- P: Presente en los procesos de cambios y transformaciones de América Latina, estrechamente vinculado a la Revolución Bolivariana y al comandante Hugo Chávez, seguidor de los procesos progresistas de este continente. En los últimos días se ha visto la vuelta al poder de Sebastián Piñera, el intento de imposición de la derecha en Honduras y una situación de alta tensión social en Argentina. ¿Cómo valoras la América Latina de este momento, ese enfrentamiento entre las fuerzas progresistas y las conservadoras?

- IR: Dentro de los más recientes acontecimientos destacaría la gran victoria electoral del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. En América Latina se viven grandes dramas. Tanto los observadores de la Unión Europea, como la OEA que ha sido complaciente con todos los fraudes de los aliados de Estados Unidos, están denunciando lo que está ocurriendo en Honduras, donde las elecciones se celebraron el 26 de noviembre y no hace mucho se presentaron los resultados.

Juan Orlando Hernández no tenía derecho a presentarse porque la constitución hondureña no se lo permite. A Manuel Zelaya se le acusaba de querer permanecer en el poder y por eso se le ejecutó un golpe de estado. Por otra parte, los primeros resultados electorales mostraron la victoria de Salvador Nasralla. Durante el gobierno de Juan Orlando hubo varios asesinatos políticos como el de Berta Cáceres, defensora de los derechos de los indígenas.

La victoria de Sebastián Piñera ocurrió en medio de un escenario en que la izquierda progresista era mayoritaria. Lo que ha ocurrido es que esas fuerzas progresistas chilenas no se han unido.

- P: Después de 20 años de avance del movimiento progresista de la región y de importantes contribuciones a la transformación de la región, hay elementos divisorios, cizañas que se intentan introducir en el movimiento progresista para debilitarlo lo que se reflejó en Chile.

- IR: Los progresistas no consiguieron unirse a la hora de votar. El resultado es que ha vuelto Piñera al poder. La constitución de Chile no permite dos mandatos seguidos, pero sí varios mandatos alternos. Piñera estará en el poder hasta 2022.

- P: Esto sucederá en un contexto de triangulación con Macri en Argentina y Temer en Brasil que dejará el poder en 2019. Será una trilogía neoliberal y conservadora en tres importantes países de la región.

- IR: Pedro Pablo Kuczynski es el cuarto pie de esa mesa neoliberal, está en mala postura porque las acusaciones de haberse beneficiado y estar ligado con el asunto Odebrecht parecen precisarse y es posible que haya un impeachment en el parlamento peruano. Kuczynski es el hombre que representa del Fondo Monetario Internacional, lo que pueden ser los intereses financieros internacionales y que tanto acusó al proceso venezolano, ahora tiene su presidencia en peligro.

- P: A la par de que se den estos retrocesos hacia símbolos del modelo neoliberal, la lucha que han tenido los argentinos frente a la imposición del tema de las jubilaciones, por otro lado, ha habido éxitos del campo progresista. Venezuela es un elemento clave a la hora de analizar el equilibrio de fuerzas en esta región. ¿Cuáles han sido las claves que han permitido el giro político en Venezuela, la victoria de las fuerzas bolivarianas dentro de ese país?

- IR: El presidente Maduro ha impuesto su línea, la cual privilegia el diálogo y la paz frente a la violencia y a la confrontación, que es el argumento de la oposición venezolana. La oposición no ha presentado ningún tipo de solución para los problemas económicos que se le han presentado al país y se lanzó en batalla campal produciendo más de 150 muertos en cuatro meses y otros centenares de heridos y rechazando toda propuesta de diálogo y de paz.

Aunque en algún momento hubo dos poderes, el de la Asamblea Nacional y el del Tribunal Supremo, Maduro consideró que la Asamblea Nacional estaba en desacato, que como había dos poderes legítimos había que rebatir las cartas. Propuso la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, la oposición se negó y prolongó la lucha callejera. Hubo elecciones y como por arte de magia al día siguiente de la victoria de las fuerzas bolivarianas chavistas, desaparecieron las manifestaciones.

La Constituyente fue una genialidad de Maduro. Muchos progresistas no creían que eso pudiera ser una solución, justo cuando las guarimbas estaban asaltando guarderías, hospitales, instituciones públicas, destruyendo aparatos públicos, incendiando a personas vivas. Ha tenido otras ideas muy originales como el carné de la patria y así llegó a las elecciones a gobernadores en la que se presentó la oposición y donde de 23 gobernaciones el chavismo ganó 19. Y en las municipales de 335 ha ganado 308. El año ha terminado con una victoria política muy importante para el presidente Maduro que puede ir a elecciones presidenciales para 2018 con cierta confianza.

- P: Maduro tiene un campo opositor más dividido que nunca que tiene sus fuerzas más violentas derrotadas porque no pudieron imponer su agenda en Venezuela.

- IR: Es la segunda vez que apuestan por la violencia y la segunda vez que la ciudadanía les niega la razón y apuestan contrario por el diálogo. Estas tres victorias políticas seguidas afianzan a Maduro como líder indiscutible de la Revolución. Por otra parte, continúa la lucha contra la corrupción.

En medio de la resistencia que pueda haber al ímpetu neoliberal, estas victorias en Venezuela son las que marcan el año electoral 2017 en América Latina.

- P: Parte de la reconfiguración de América Latina tiene sus reflujos y retrocesos para poder seguir adelante para buscar nuevos impulsos. Evo Morales en Bolivia y Nicolás Maduro en Venezuela son dos fortalezas para el campo progresista en América Latina.

- IR: Son dos fortalezas que se añaden a las que existen. Cuba es un baluarte absolutamente fortalecido. El Sandinismo en Nicaragua, El Salvador en cierta medida, en Uruguay donde el Frente Amplio sigue gobernando, en Brasil hay perspectivas. No hay razón para ser pesimistas.

Hay que considerar que la crisis sucede porque el precio de las materias primas se había hundido. En 2017 China ha relanzado su economía y las exportaciones de América Latina hacia ese país asiático han aumentado en un 50 % cuando solo han aumentado un 10 % hacia Estados Unidos. El petróleo ha subido a un 28 %. Eso da bastante oxígeno a algunas economías entre ellas la venezolana que es el que más ha aumentado sus exportaciones hacia China. La configuración macro económica del continente puede ser positivo para las fuerzas progresistas.

- P: ¿Qué te parece la impronta de Donald Trump en la política internacional? ¿Cómo valoras su nueva estrategia de seguridad nacional en la que vuelve a activar el peligro chino y ruso como los grandes enemigos de Estados Unidos?

- IR: En política internacional el 2017 ha estado marcado por la presidencia de Donald Trump porque ha sido su primer año de gobierno lo que siempre, para todo presidente de los Estados Unidos, tiene una influencia en los asuntos del mundo, sobre todo cuando el presidente es alguien tan particular.

Globalmente desconcierta a los analistas internacionales porque su característica principal es que es imprevisible y nada hay más peligroso para la política internacional, que necesita estabilidad y serenidad, que ser imprevisible porque cuando hay crisis como la de Corea del Norte o como la de Oriente próximo o cuando define a Rusia y a China como rivales estratégicos. Pensábamos que habíamos salido de la política de Guerra Fría y que entrábamos en un mundo en el que la necesidad de la consternación alejaba el peligro de enfrentamiento entre las superpotencias.

En su comportamiento personal con Putin o con Xi Jinping ha tenido una actitud más moderado que la del documento de Estrategia de Seguridad Nacional.

Lo de Twitter es peligrosísimo porque alguien que envía unos 20 tweets al día puede cometer errores de juicio, de análisis. Un jefe de estado no está para reaccionar impulsivamente, debe de pensar bien antes de cada pronunciación. Al final la gente le pierde el respeto lo que crea una situación a la que debemos reaccionar como ciudadanos del mundo. El piloto de la principal potencia del mundo no ha demostrado tener toda su cordura o capacidad para pilotear a los Estados Unidos de América. Donald Trump no puede obviar que necesita una relación constructiva con China para tener relaciones con Corea del Norte que no pueden resumirse a un enfrentamiento nuclear cuya víctima principal y primera sería Corea del Sur, la aliada de Estados Unidos. No solo hay impulsividad e imprevisibilidad, también hay peligrosidad en el comportamiento de Donald Trump.

- P: ¿Cómo catalogar esa decisión de desconocer todo lo que Naciones Unidas ha reconocido y decidir unilateralmente trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén y declararla como capital de Israel y desconocer todos los derechos de los palestinos?

- IR: Esto es algo que había prometido en campaña que no debe tener consecuencias en el terreno porque la comunidad internacional sabe muy bien que Jerusalén es la capital de los dos estados, Jerusalén del Este es la capital de Palestina y Jerusalén del Oeste es la capital de Israel. Entonces como el reparto no se ha hecho aún, ningún estado del mundo ha instalado su capital en Jerusalén. Entonces la capital de Israel está instalada en Tel Aviv. Las resoluciones de 1967 reconocen a Israel y Palestina como estados y a Jerusalén como algo muy particular cuyo destino solo puede resolverse en negociaciones directas. Lo de Donald Trump ha sido echarle aceite al fuego. La pronunciación de Trump materialmente no tendrá consecuencias. Si existe esa determinación, pasaran años para determinar en qué lugar se va a construir.

- P: Esa búsqueda por reforzar el papel de Estados Unidos, el America First, la idea de parapetarse dentro del territorio norteamericano, desconocer tratados internacionales, le abre el camino a una China que se muestra como la potencia conciliadora, multilateral dentro del concierto internacional.

- IR: Se da la paradoja de que los Estados Unidos, que crearon el movimiento globalizador y neoliberal de libre mercado, hoy son hostiles a ese movimiento. China es el país que más está a favor del libre cambio y del libre comercio porque parte del principio que es un aspecto de la pacificación del mundo.

Otro de los expedientes que Trump ha cerrado es el cambio climático. Hay también tiene ceguera. En 2017 los grande peligros y realidades que han provocado centenares de víctimas en Estados Unidos: los ciclones, las inundaciones, los incendios, las sequías. Es el cambio climático el que está atacando a la sociedad estadounidense. ¿Cuántas veces el mismo Trump ha tenido que desplazarse para ir a lugares de catástrofe? No hay peor ciego que el que no quiere ver y Trump no quiere ver que el cambio climático es el gran enemigo de los Estados Unidos.

- P: Como figura de contrapeso está Vladimir Putin que se ha convertido en la otra mirada. Trump el alocado que no sabe a dónde va y el estadista que intenta involucrarse en temas complicados como el de Siria y salir victorioso de ellos. Con su nueva estrategia de Seguridad nacional Estados Unidos identifica que Rusia está emergiendo como una potencia económica y como una fortaleza militar.

- IR: Su figura se ha impuesto en el mundo como un extraordinario jefe de estado. El propio Trump ha reconocido la inteligencia política de Putin. La victoria en Siria ha sido la demostración de que era la política que había que seguir. Putin aparece como el hombre que está reconstruyendo la figura de Rusia como actor principal de la política internacional en el mundo. El hecho de que Estados Unidos lo defina como rival estratégico vuelve a colocar a Rusia de las principales potencias internacionales.

- P: En Europa Ángela Merkel no ha logrado formar gobierno, están las tensiones independentistas y una crisis económica no tan boyante. ¿En qué papel está Europa hoy? ¿Qué fortaleza tiene frente al panorama internacional?

- IR: Ha habido un poco de crecimiento, pero la Unión Europea se encentra en un momento de redefinición de su identidad. Cataluña, Córcega, la Lombardía, Flandes son muestras que indican que el proyecto europeo ya no consigue encantar a la sociedad europea y en particular a las nuevas generaciones. No es un proyecto político que permita unirse en medio de un optimismo general. Europa está saliendo de un periodo que ha sido brutal con las personas más frágiles, los jubilados, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes. Hay una pérdida del encanto europeo, unas realidades muy duras y tensiones sionistas.

Con el Brexit las personas ahora se preguntan ¿si estábamos viviendo en el paraíso terrenal cómo alguien va a querer salirse del paraíso? Eso ha provocado reflexiones. Alemania es una potencia económica, no política, por razones históricas no puede pilotear a Europa. Esta es la ocasión que ha tenido el presidente francés porque en este 2017 este joven ha llegado con una fuerza política desconocida que no se sabe si es de un bando u otro o si es de los dos a la vez, si es del centro, ha conseguido una victoria sorprendente y aspira a tener el liderazgo político en Europa, su discurso es neoliberal envuelto en un discurso cristiano humanista que le ha permitido captar a una parte de la sociedad que no está politizada o que cree que puede separarse de los peligros de la extrema derecha y de una extrema izquierda que crece en Francia.

- P: Una noticia ha removido las cimientes de la llamada democratización de Internet en los últimos tiempos. La decisión de la Comisión Federal de Comunicación de los Estados Unidos de terminar la neutralidad en la red y darle a las multinacionales telefónicas el poder en el tema Internet. ¿Qué impacto puede tener esto de cara a los medios de comunicación, a las sociedades y a la aspiración de algún momento por equilibrar las diferencias a través del acceso a Internet?

- IR: Esa información ha pasado desapercibida para muchos. Internet representó una gran esperanza para la democratización del saber y para la información. Se pensó que Internet franquearía las barreras que los grupos de comunicación podían tener como monopolios. Internet es propiedad de algunas marcas, empresas de las que no podemos pasarnos. Google se ha convertido en la empresa privada más importante del mundo.

La neutralidad permite que un servidor de Internet no pueda discriminar. Los pequeños negocios o medios no pueden ser discriminados ante los grandes monopolios lo que permitirá a los nuevos desarrollarse sin que los grandes le aplasten desde el principio. Así ha podido surgir Facebook o el propio Google, así ha podido desarrollarse Telegram o WhatsApp porque fueron pequeñas iniciativas que se dispusieron en Internet. La supresión de la neutralidad implica que ahora los grandes van a tener la posibilidad de impedir que los pequeños lleguen al mercado. Es una manera de asfixiar la creatividad de Internet, una manera de detener el progreso y el desarrollo en Internet.

Las grandes telefónicas ahora propician la circulación por sus canales por lo que ahora ponen aduanas en ellos. El que quiera pasar tiene que pagar lo mismo que pagan los grandes. Cosa que cuando se es pequeño no se puede hacer.

- P: Se ha visto la extensión de los monopolios en el ámbito de los medios de comunicación. Disney se ha fusionado con Twenty Century Fox, la compra de CNN por un grupo empresarial de los hermanos Koch.

- IR: Que el mayor conglomerado mediático Time-Wagner y la CNN han sido comprado por los hermanos Koch, financiadores de Trump, ligados al Tea Party y a la extrema derecha norteamericana, tiene una consecuencia directa en los contenidos y en la propaganda ideológica que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos sobre todo si se rompe la neutralidad de Internet porque hoy la batalla ideológica fundamental tiene lugar en ese espacio.

- P: Han ido desapareciendo las alternativas que hacen más unidireccional al mensaje.

- IR: La creación del conglomerado mediático Time-Wagner combinaba a la prensa escrita con el cine y con la televisión. Esa unión era la primera vez que ocurría. Ahora esas combinaciones van dirigidas a condiciones estratosféricas.

- P: ¿Qué perspectivas podemos pensar? ¿Cómo ubicarnos en el mundo en el que estamos?

- IR: El mundo de Trump es imprevisible por lo que podemos esperar es que avance el proyecto de impeachment de Trump y que las elecciones de medio término que tendrán lugar en 2018 lo pongan en minoría, y limiten su capacidad de nocividad en este planeta. Eso sería un gran avance.

