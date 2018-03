Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa



Emisión: 06/03/2018

EE.UU. vive días oscuros dentro de la Casa Blanca, es pura locura; renuncias, disputas, problemas que tormentan a Donald Trump, guerras comerciales y de todo tipo se avecinan cuando se analiza su discurso.

El asunto es de impacto dentro y fuera de EE.UU., se especula sobre lo que pudiera suceder en ese país, a ese análisis dedica su emisión de martes la Mesa Redonda.

Hope Hicks, miembro del Consejo, aseguró que trabajar para el presidente Trump ocasionalmente quiere decir mentir “de forma piadosa”. Otros funcionarios reconocen que para trabajar con Trump necesitan decir mentiras.

Sobre el presente del gobierno de Donald Trump, la desconfianza en asuntos secretos del consejo y la renuncia de algunos de sus miembros analizan el Dr. Ernesto Domínguez López, Investigador y Profesor Titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CESHEU), el Lic. Sergio Alejandro Gómez Gallo, Jefe de la Página Internacional del Diario Granma y el Lic. Reinaldo Taladrid Herrero, Periodista de la Mesa Redonda.

Este es un gobierno que tiene semivacíos los puestos intermedios de casi todas las secretarías pues se enfrenta a las salidas del más alto nivel. Destaca la salida de la Secretaria de Comunicación, una de las personas más cercanas al presidente Trump; ha levantado las alarmas. Se especula la salida de otros del gabinete.

“Oídos sordos a sus consejeros”, así lo considera el periodista Reynaldo Taladrid Herrero Taladrid.

“Estamos ante algo inédito en cómo se maneja Washington”.

“Con Nixon no, con Nixon ha habido un stablishment seguro. Incluso, el Secretario de Defensa llegó a decir a los militares bajo el gobierno de Nixon, que si le daban la orden de disparar los cohetes, y la dobleconfirmaran con él, iba a estar con Kissinger, con Alexander Heik, el hombre más cercano. Este es un stablishment clásico, funcionando ante una crisis”, explica Taladrid.

Agrega: “Ya hablamos de Hope Hicks, que vino a la política luego de ser modelo. La tradición indica que este tipo de cargos lo ocupen periodistas, comunicadores. Hacía falta, realmente, la experiencia”.

“Figuras diferentes están siendo atacadas, algo está sucediendo”.

Taladrid: “La clase política norteamericana no podía seguir funcionando con un 80% de rechazo de la población, que además, atacaba a Trump. El 40% que apoya a Trump no sigue estas cosas, no lee The Washington Post, no ve CNN, ni lee The New York Times. Estas cosas no los caracterizan”.

Si aparecieran, añade Taladrid, sería considerado fakenews, una mentira absoluta, o sea, molesta que lo dijeran.

“Yo creo se acerca algo gordo, que no es la interferencia rusa en las elecciones, precisamente”.

“Que le hayan bajado el nivel de acceso a información secreta al marido de sus hija es algo verdaderamente inédito, sin precedentes”, señala.

“Sin evaluar capacidad, es como para dudar”.

Se habla de corrupción como el elemento más imponente, cuánto puede influir este elemento en las próximas semanas, cuánto endurecerse el ambiente político.

Ernesto Domínguez López, Investigador y Profesor Titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, destaca que el fenómeno corrupción en EE.UU., está presente en todas partes, de hecho, ha estado siempre.

“En el caso de EE.UU., tenemos un argumento muy curioso. Formas que en otros países son ilegales se han legalizado en EE.UU.; las formas de corrupción, de donación de campañas, medidas avaladas por el tribunal supremo; se habla en los medios, sobre todo alternativos, desde los sectores progresistas siguen estos temas”, explica Domínguez López.

“Esa es una parte, pero cuando hablamos de corrupción no podemos dejar de hablar de que esta administración, en particular, está cargada de figuras del mundo de los negocios”.

¿Qué pasa con eso?, se pregunta Ernesto Domínguez. “El recurso estrategia no es exactamente legal, tiene un contenido que no precisa de la ética. Un comportamiento bastante frecuente”.

Domínguez: “El problema de esto está en cómo será utilizado en el futuro. No se hablará de cantidad sino de estrategia de sectores para promover sus intereses”.

“No olvidemos que esta discusión de problemas de la administración tiene que ver con la diversidad de intereses que existen dentro y fuera del gobierno”.

“Propias visiones de cómo conducirse el país. Para los que están fuera hay restricciones; los que están dentro sí tienen determinados beneficios”.

“Sí se puede reforzar o no el término corrupción, es posible, aunque es una zona aún por explorar”.

Probablemente, agrega Ernesto Domínguez, en las próximas semanas, si continúa esta situación, volverán a aparecer los escándalos, acciones desde el gobierno que traten de distraer la atención, lo cual ha sido esencia.

Taladrid Herrero afirma que los que hacen eso son los que atacan a Trump, para esas acciones de distracción se precisa de mucho más, grandes shows, prensa, tv.

Destaca el enfrentamiento de medios que siempre fueron cercanas. Enfrentamiento de élites.

Sergio Alejandro Gómez Gallo, Jefe de la Página Internacional del Diario Granma, comenta sobre la política externa norteamericana, cercana a la situación actual.

“Dentro de estas complicaciones se encuentran, sin haber llenado los puestos de diplomáticos, 45 embajadas, cómo es posible que ya comiencen a renunciar embajadores de carrera de larga data”, apunta el también analista de temas internacionales, y especialmente, los de EE.UU.

“El presidente está cada vez más solo”.

¿Por qué está abandonando tanta gente el barco de la administración Trump?

“Lo que sucede es que hay un cálculo costo-beneficio en cada puesto público, y hay mucha gente tratando de desmarcarse y blindarse ante lo que puede venir”, responde.

Sergio Alejandro: “En el caso de Estados Unidos, agrega, tiene funcionarios como trabajadores diplomáticos independientes, alejado de si sean republicanos o demócratas”.

“Es un fenómeno interesante, pero su trabajo está por encima de todo”.

“Usted no puede cambiar o renunciar a su puesto porque cambie el presidente, que antes era demócrata y ahora es republicano”, explica.,

“Hay diplomáticos de carrera, como Roberta Jacobson, que ha renunciado, y que ha trabajado antes con otras muchas administraciones”.

“O sea, esto no justifica el alejamiento, la renuncia, el apartamiento”.

Tratando de responder a por qué se van, hay que recordar cómo fue que se construyó esta administración.

“Hemos manejado la teoría de que incluso, el propio presidente, no creía en la posibilidad de ganar. En el momento en que Trump ya es presidente hay que tomar una decisión, se ensambla esa administración, se crea ese poder, entonces se fueron construyendo alrededor del presidente varios polos”, detalla Sergio Alejandro.

¿Cómo lo abandonan? ¿Se queda solo? ¿Quiénes se quedarán a su alrededor?

Desde el punto de vista del poder, Donald Trump está haciendo daño, pero desde el punto de vista de las élites, le está dando todo lo que quieren.

Noam Chomsky, intelectual norteamericano.

¿Hasta dónde puede tensar la cuerda con la guerra comercial Donald Trump? ¿Hasta dónde puede implicar esto a la política interna y externa de EE.UU?

Responde Ernesto que una vez más, saber cuál es el impacto inmediato de las medidas es impredecible; primero, habría que ver si realmente se explican o solo resulta una amenaza.

“Es un fenómeno que va en ascenso, en ese mundo dejar de ganar dinero significa perder dinero”, argumenta panelista de la Mesa Redonda.

“Hablamos de millones dólares”, destaca.

Sergio Alejandro Gómez explica que algo de lo que se ha valido el presidente para hacer una suerte de historial de logro, es el resultado de la economía, pero todos lo resultados de los que se vanagloria Trump, estaban en tendencia creciente desde el gobierno de Barack Obama.

“Aún cuando se habla de tormenta, de huida en la casa blanca, ya Trump ha nombrado a su jefe de campaña para las próximas elecciones”.

Taladrid señala que algo podrí suceder. ¿Trump termina?, pregunta.

“Eso nadie lo sabe, es algo muy delicado”, responde.

Taladrid: “Yo creo que los especialistas debían analizar un gobierno con Mike Pence como presidente, ese es un análisis interesante.

¿Qué pasará con relación a las elecciones de noviembre de los miembros de la cámara? Los republicanos tienen la vía del diálogo, señala el periodista de la Mesa Redonda Reinaldo Taladrid.

“Se alían como jefes de su partido a Trump o se distancian, de igual forma, hay que esperar”, apunta.

¿Esté quien esté, se van a “quemar” o no? ¿Se hunde la nave o no? ¿Conviene que se hunda? Ese es un panorama oscuro, inédito, no tiene similitud en los últimos 50 años, eso es lo que debe analizar. Esta es la situación presente y futura de EE.UU.

