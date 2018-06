En disputa electoral la América nuestra (+ Video)

Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa



Emisión: 27/06/2018

Las noticias y análisis no han cesado en torno a la situación en Brasil, Argentina y México, países en los que el neoliberalismo asecha constantemente influenciando las campañas electorales, este fue el tema abordado, a partir de las opiniones de importantes especialistas, en la última emisión del espacio radio televisivo Mesa Redonda.

Antonio Romero Gómez, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, Marina Menéndez Quintero, Periodista e Juventud Rebelde y Analista de Temas Internacionales y Lázaro Barredo Noticias, Periodista de la Revista Bohemia y también analista de asuntos internacionales, fueron los encargados del debate regional de la emisión de jueves.

Marina Menéndez, en su intervención, explicó que los propios analistas mexicanos que están pisando el terreno no pueden asegurar que López Obrador, pero tampoco descartan esa posibilidad, no lo ponen en duda.

“Ayer hablaban de que lo que más podría conspirar con la victoria de este candidato es el hecho de que muchos electores no acudan a las urnas”, detalló.

Añadió además Menéndez que llama la atención que él, en sus últimos mítines de campaña ha llamado a los mexicanos a votar, y hay analistas que aseguran que la ola represiva que ha acompañado la campaña electoral en el país centroamericano busca sembrar el terror, algo que influiría en que la gente no apoye las elecciones.

En cuanto a la situación social nacional, Menéndez Quintero aseveró que es muy difícil y para el candidato que logre el máximo puesto de gobierno resultará una tarea muy difícil.

Subrayó también la economía, algo que ya ha sido adjudicado por López Obrador como el causante de la situación mexicana hoy.

En tanto Lázaro Barredo Medina continuó la línea del debate acentuando la responsabilidad del candidato que se convierta en presidente: “Cualquiera que llegue a la presidencia va a tener desafíos colosales, solo que por primera vez hay una proyección política distinta, y el pueblo lo percibe así”.

López Obrador ha dicho que le tocará encabezar la cuarta transformación histórica de México; la primera fue la independencia, la segunda, la separación de la Iglesia y el Estado, la tercera la Revolución mexicana de inicios del siglo pasado (1910), y la cuarta, definida por el candidato, por la propia situación que tiene México.

“Hay 54 millones de pobres, una desigualdad terrible en su sociedad, la corrupción ah abarcado la élite de poder, la violencia con cerca de 23 000 homicidios el último año, la droga, el narcotráfico, la falta de transparencia en la política internacional, entre otras muchas deficiencias, graves, que se podían describir”, detalló Barredo.

De cara a las relaciones con EE.UU., apuntó el panelista que López Obrador ha dejado claro que se basará en el respeto y los principios.

En un contexto regional, México ocupa un puesto importante en la economía del área a partir de sus recientes políticas, asunto definido por Antonio Romero Gómez, Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.

“Hablamos de una economía fuerte y un potencial de complejidad muy alto, con un mercado interno sofisticado, con un gran número de habitantes, una estructura productiva muy diversificada y un sector industrial no desdeñable”, explicó. En el caso de México, el 33 por ciento del PIB es generado por la industria.

“Lo cierto: el país enfrenta desafíos muy grandes desde la política y economía; se habla de tasas de desempleo muy bajas, algo que es un total eufemismo, se dice de un Mexico con cierta estabilidad macroeconómica y un nivel de interacción global elevada, un aspecto real pero sin tener en cuenta las bases del descontento del proceso electoral que se avizora”.

En otros temas del debate, el propio especialista en asuntos económicos, dijo que los presupuestos en los que se basaba el crecimiento en Argentina eran errados, con niveles importantes de improvisación.

“La inflación crece, por lo que no se cumplen los objetivos básicos, una devaluación del peso, la economía personal con altas tarifas e incremento de precios”, detalló sobre la situación en el país austral.

“Ya se dijo que la producción industrial había caído después de cuatro meses de crecimiento, además, se afirma que el próximo semestre será de recesión, algo que empeorará aún más la crisis económica y la situación social”.

En otro momento de debate, Marina Menéndez Quintero acercó su visión a Brasil, con la apreciación de que en caso de que Lula Da Silva no fuera a comicios, entonces se adueñaría del poder legislativo la ultraderecha en el país.

Añadió que el Tribunal Constitucional dictaminó que es anticonstitucional y por tanto, no valedera, la declaración bajo presión pero no con carácter retroactivo, algo que apunta a que el proceso abierto contra Lula no tendría marcha atrás; “todo esto explica el futuro que se avista para el país sudamericano con la posibilidad casi nula de que el candidato esté incluido en las boletas de sus comicios, influenciado por la derecha en Brasil”.