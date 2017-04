Emisión: 07/04/2017

A la historia de vida de alguien que es noticia por estos días al ser el primer delegado directo por Cuba al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se celebrará en Rusia y la del escritor cubano que burló a la CIA quien celebra precisamente el 4 de abril como el día de su develación como el agente Daniel, estuvo dedicado el espacio televisivo Mesa Redonda de este viernes 7 de abril.

Raúl Antonio Capote Fernández (La Habana, 1961), narrador, escritor, investigador, periodista y profesor de la Universidad Pedagógica Enrique José Varona. El 4 de abril de 2011 fue presentado ante la opinión pública como uno de los de las “Razones de Cuba”, serie que reveló la identidad de igual número de agentes de la Seguridad Cubana, a quienes la Agencia Central de Inteligencia (CIA), había creído reclutar para sus planes de intervención en los destinos de Cuba.

El pasado 17 de febrero, en honor a tus compañeros de Razones de Cuba, escribiste un texto que es casi un alegato. Tenemos que recordar entre febrero y abril, tú fuiste el último que se reveló del grupo que la CIA creía haber reclutado. ¿Por qué hacen esa carta? ¿Ustedes sienten que no ha pasado el peligro del asedio que ustedes denunciaron aquella vez?

“Una de las razones fundamentales era la tendencia al retiro. Muchos piensan que lo ideal sería que nosotros descansáramos porque ya cumplimos nuestra misión. Un revolucionario nunca se retira, sobre todo si sabe que el enemigo sigue presente y que las cosas que denunciamos hace seis años atrás hoy son más peligrosas”.

¿Ha seguido la labor de subversión hacia la juventud cubana?

“Y es mucho más fuerte que nunca. Cuando uno recuerda lo que se denunció, por ejemplo, el proyecto Génesis, muchas de las cosas que denunciamos se han ido cumpliendo.

“Recuerdo que en los años de mi misión se hablaba de enseñarle a Cuba a probar el sabor del dinero, el sabor de las ventajas que el capitalismo puede brindar, y sencillamente no vamos a hacer nada. Hasta que no hiciéramos concesiones de carácter político no iban a ceder ni a eliminar ninguna de las cosas fundamentales del bloqueo. Eso ha ocurrido en la práctica”.

Los proyectos para los que fue reclutado Raúl trataban de sembrar líderes al servicio de Estados Unidos que sustituyeran a la generación histórica de la Revolución.

“Ellos calcularon de diez a quince años. Y su necesidad fue la creación de líderes que pudieran estar al servicio del gobierno norteamericano para cambiar el sistema político cubano para acabar con Revolución Cubana.

“Fueron diez años de Guerra cultural muy fuerte que se implementó con el tiempo. La denuncia nuestra dificultó aquellos planes. Los obligó a aparecer públicamente”.

Se buscaba que crearas una agencia literaria, algún tipo de actividad en la que fueras atrayendo a jóvenes. Uno de esos proyectos trataba de hacer desde Cuba una ciberguerra que produjera un accidente.

“En uno de los capítulos de Razones de Cuba se denuncia un plan que simulaba una agresión desde Cuba utilizando un virus informático que produjera un caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Ese ataque pudo producir una cantidad de muertos tremenda. Y crearía la justificación ideal para agredir a Cuba”.

Deberíamos reproducir nuevamente las Razones de Cuba

“Por la actualidad que tiene. Esa es una de las causas de la famosa carta. Nosotros nos planteábamos que no debíamos olvidar esa lucha. Tenemos la necesidad de continuar en primera línea de combate”.

Es el padre Zardiñas quien te bautiza, ese fue el párroco de la Sierra Maestra. ¡En qué clase de año naciste! ¿Quién fue tu madre? ¿la vida de riesgos que asumió Raúl Capote tiene que ver con las medallas en el pecho de tu madre y con que hayas sido bautizado por un hombre como el padre Zardiñas?

“Mi madre y mi padre me formaron. Fueron personas dedicadas a la Revolución. Cuando yo nací eran milicianos. Mi padre era director de la Brigada Universitaria José Antonio Echevarría. Imagino a mi madre con 18 años, una mujer de ciudad que vivió en Estados Unidos. Subió a una montaña donde había hombres de la universidad. Ella llega junto con tres compañeras más. Ella le exigió a mi padre que ellas debían estar presentes en la lucha que ellos llevaban en el Escambray. Fueron ejemplos de consagración. Participaron en combates, sufrieron las mismas vicisitudes que se pasa en campaña”.

¿Tu madre también estuvo en Irak?

“Como traductora. Nos hablaba de toda la belleza de aquel país. El interés de Hussein por recuperar la memoria histórica de Irak. Recuerdo con mucho dolor aquellas imágenes de bombardeos sobre Bagdag hace 14 años”.

Abel Prieto dijo: “La CIA descubrió a Raúl Antonio Capote, un escritor talentoso, crítico, con varios libros publicados que como vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz en Cienfuegos había combatido incomprensiones y torpezas burocráticas. Así nació el agente Pablo que tenía como misión enviar a la CIA evaluaciones periódicas del estado anímico de la población cubana ante cada coyuntura sobre todo en los escenarios culturales y literarios. También debía crear una agencia literaria y luego una fundación de perfil educativo. Pablo podía llegar a convertirse en una pieza clave para el desmontaje de la institucionalidad revolucionaria”.

Eres un hombre comprometido con la historia familiar. ¿Qué vio la CIA en ti para usarte?

“Confundieron inconformidad y rebeldía con disidencia. Soy de una generación que nació dentro de la Revolución. La imagen del Che está muy presente en nosotros. Un hombre que enfrentaba lo mal hecho. El trabajo que la AHS hace enfrenta a veces contradicciones burocráticas de todo tipo. Estábamos defendiendo la política cultural de la Revolución, creíamos en ella con efervescencia. En nombre de la Revolución enfrentábamos muchas cosas”.

El ser humano entre lo que es y lo que debe parecerse. Que duros aquellos años en que ni Tatiana sabía, aunque en algún momento ella tuvo que saber.

“En algún momento hubo que pedirle ayuda para que colaborara con nosotros porque se nos estaba creando un conflicto humano fuerte entre nosotros”.

Tú estabas a punto de escalar dentro de tu trabajo con la Seguridad Cubana. Sin embargo, se decide develar tu identidad. Debes haber respirado tranquilidad.

“Fue una mezcla de sentimientos. Por una parte, uno aprende la importancia de lo que hace porque ese trabajo es necesario. Es un compromiso que uno termina disfrutando. Es un delicado juego de inteligencia. Y por otra parte sentía tremendas ganas de que la gente supiera quien yo era”.

Es verdad que todavía te llaman creyendo que estás secuestrado por la Revolución.

“Me llaman porque no cree que las personas actuamos por convicción. A cada rato me llega algún mensaje: estamos dispuesto a publicarte libros. Casi que me he convertido en un escritor desaparecido para ellos, y realmente no es así”.

¿En qué fase está la Guerra Cultural?

“Pienso que en su punto más alto del combate. Siempre ha existido esa guerra contra Cuba. siempre contra nuestro país ha sido intensa. En los últimos diez y quince años se ha intensificado. Se busca crear una masa crítica en Cuba que pierda los valores fundamentales de la Revolución. Ellos siguen creyendo que es posible que ellos han ganado espacios dentro de la población cubana. Tienen un plan de debilitamiento ideológico”.

El primer delegado directo a Sochi

Erney Pérez Peña (Morón, Ciego de Ávila), primer delegado directo al XIX Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que se celebrará en la ciudad rusa de Sochi en octubre de 2017. Graduado de técnico agrónomo. Jefe de la brigada de molinos del central Primero de Enero, el mejor del país en la actual zafra, por sus altos rendimientos a pesar de la dura sequía que sufre esa provincia.

El delgado directo es un derecho que se le concede a determinados organismos, instituciones, centros de trabajo, por su destacado papel en la economía o en la sociedad cubana, ese es el caso del central Primero de Enero.

“Hace tres años el central es Vanguardia Nacional. Nuestra azúcar es la de mejor calidad en el país. Es un central pequeño, pero estable por su buen rendimiento y producción”.

El central ahora mismo está pasando por una de las peores sequías de los últimos años. Las cañas no son suficientes, ni dan suficiente jugo.

“La caña no tiene el rendimiento que debe tener. Estamos buscando caña hasta de Camagüey para cumplir el plan”.

Este central ha llegado a moler sin la utilización del agua.

“Se muele con la misma agua que contiene la caña. La caña tiene un por ciento de jugo y otro de guarapo y eso se evapora a través de los evaporadores que se consume como si fuera agua”.

¿Por qué ha sido seleccionado Erney en un central que tiene más de 400 trabajadores?

“Porque la juventud somos el motor impulsor de esa industria, somos el relevo de esos compañeros que el día de mañana se retire. Somos la mayor fuerza de esa industria”.

Otro competía contigo para ganarse la credencial a Sochi, pero ¿cuáles fueron los méritos que te hicieron merecedor de la misma?

“Desde que entré a la industria he sido un joven trabajador, con el trabajo uno prospera. Empecé en el central limpiando las bandejas del molino. Al año siguiente pasé curso como ayudante de mecánico, luego de mecánico, y en la zafra actual me encuentro ocupando el cargo de Jefe de Brigada. Ocupo el puesto de quien me enseñó lo que sé de mi trabajo, un trabajo que he hecho con calidad y responsabilidad”.

¿Es verdad que la gente te quiere en el central?

“Por mi carácter, por mi forma de ser. Yo soy noble, y por eso todos me aprecian. Y soy exigente. Respeto para que me respeten”.

De origen humilde. Nace en un barrio rural que pertenece al municipio Primero de Enero.

“En Osnara dos nací, me crie y ahí vivo todavía”.

Tus padres…

“Mi madre, ama de casa y mi padre trabajador campesino. Teníamos una finca donde sembrábamos mucho maní. Soy el último de ocho hermanos, tres hembras y cinco varones. Mis tres hermanas trabajan en la misma escuela Carlos Paneque, donde cursé mis estudios. Una de ellas es la actual directora de ese centro, otra es auxiliar pedagógica y la otra es cocinera. Dos de mis hermanos trabajan en un banco de semilla, otro vive en Cárdenas y otro es del Comité Militar”.

Viviste por una etapa en Matanzas.

“Mi tía tiene 65 años y desde los 16 vive en Matanzas. Una vez me propuso ir con ella, y me dijo que si no me gustaba regresaba, y si no me podía quedar con ella. Me gustó, ¿a quién no le va a gustar la ciudad? Hago los trámites de cambio de dirección, de CDR y de Comité Militar.

“En Matanzas tuve mi primer trabajo. Pasé un curso de Seguridad y Protección y me ubicaron en el Combinado de Productos Lácteos. Allí por mi carácter paso a ser jefe de un grupo de Seguridad y Protección. En Matanzas viví diez años”.

Tienes cara de niño.

“Pero tengo 33 años”.

¿Por qué regresas a tu municipio?

“Me enamoré. Cuando regreso a Osnara me consiguen trabajo en el central, hago el proceso de la UJC, y ahora me encuentro inmerso en el crecimiento para el Partido. Soy miembro activo del Comité de Base y del Bon del MININT, que es el equipo que realiza actividades políticas y movilizaciones en la provincia”.

¿Por qué algunos dicen que tú eres un joven viejo?

“Porque no soy fiestero. No consumo bebidas alcohólicas, no fumo, no tomo café. La música me encanta”.

¿Consumes música en el central?

“No. En el molino hay que tener mucha responsabilidad. Cualquier ruido extraño es peligroso. Se puede zafar un raspador, o algún hierro. Uno tiene que estar atento para que la molida sea buena”.

¿Cómo se llama tu compañera?

“Danielle Carvajal”.

¿Y tienen hijos?

“Ella tiene una niña. Yo todavía”.

¿Vivías con tus tíos?

“Ellos se encargaron de mi educación y siempre estuvieron pendientes de mi escuela. Me atendieron durante el Servicio Militar Activo que lo pasé en una unidad de Tropas Especiales en el Escambray”.

¿Estás feliz?

“Vivo contento”.

¿Te imaginas cómo es Sochi?

“Lo veré en el Festival y vendré para contarlo”.

¿Cuándo termina la zafra?

“Tenemos planificado que termine el 20 de mayo”.

¿Hay algo tuyo en los logros del central?

“En un turno soy el motor impulsor de los molinos”.

Vea el video completo de la Mesa Redonda: