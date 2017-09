Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos de Internet



Emisión: 21/09/2017

El tremendo del impacto del paso del huracán María por las islas del Caribe Oriental, las consecuencias del más reciente terremoto ocurrido en México, el tratamiento de la región de América Latina en el segmento de alto nivel que tiene lugar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y otras situaciones de la coyuntura política fueron los temas abordados en el espacio televisivo Mesa Redonda de este jueves 22 de septiembre titulada América Latina y el Caribe: Huracanes, terremotos naturales y políticos.

Terremotos en México y el arma ionosférica de Estados Unidos

Hasta este jueves se habían rescatado unas 50 personas de los escombros que dejó el más reciente y desastroso terremoto de 7,1 grados ocurrido en México. Se han atendido más de dos mil heridos y quedan otros miles de damnificados en albergues. Los mexicanos afrontan la tragedia con dolor, pero también con innumerables muestras de solidaridad y de unidad.

La periodista de Radio Rebelde Ana Teresa Badía informó que durante la jornada se hablaba de al menos 242 muertos, una cifra conservadora pues en la mañana de este viernes se reportaban unos 288. Miles serán los niños afectados. En una escuela murieron 24 personas, de ellas 21 niños. Quedan muchas personas sepultadas debajo de los 49 edificios destruidos.

Recordó que este terremoto se produce a 32 años de aquel de 1985 el cual causó la muerte de unas 10 mil personas, y que ocurrió precisamente un par de horas después de concluir un ejercicio de simulacro en carro de terremotos. No ha habido más muertos porque la mayoría de los edificios que se han construido de 1985 a la actualidad son antisísmicos.

La profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana también dijo que las muestras de solidaridad que ha recibido ese país son muchas, han llegado brigadas de rescatistas de Chile y Panamá al igual que un grupo de bomberos de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Son impresionantes las llamadas cadenas de solidaridad que se están formando para ayudar a salvar a los que quedan sepultados, para atender con los primeros auxilios, atender a los heridos, socorrer con agua. Este jueves se reportó una cadena de 16 kilómetros de personas.

La proximidad de los dos eventos sísmicos, el del siete de septiembre y el más reciente, ha hecho que usuarios en las redes sociales y expertos hablen de la posibilidad de cómo esos fenómenos naturales pueden ser creados por el propio hombre. Por ello se han referido al proyecto HAARP, que recientemente se había anunciado su cierre. Aunque cuando ocurren hechos como este las personas recurren a este tipo de proyectos, sobre todo porque son acontecimientos que se han acompañado de una especie de luminosidad que no es habitual que ocurra y que se repite en ambos fenómenos. Hubo denuncias similares en 2007 cuando el huracán Katrina y cuando los terremotos en Chile, Perú y Haití.

El High Frequency Active Auroral Research Program o HAARP (programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia) es un programa ionosférico financiado por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) y la Universidad de Alaska. La Estación empezó a funcionar en 1993. El principal dispositivo de la Estación HAARP es el Instrumento de Investigación Ionosférica (IRI, por sus siglas en inglés), un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades en una zona limitada de la ionosfera, compuesto por unas 180 antenas que emiten ondas de alta frecuencia hacia la atmosfera interior lo que produce alteraciones en el clima y provoca la formación de grandes huracanes y terremotos.

El huracán María, ¿producto del calentamiento global?

El huracán María devastó a Puerto Rico cuando su ojo se movía sobre la isla a 19 km/h. Llegó tras golpear a las Islas Vírgenes estadounidenses y dejar al menos dos muertos en las Antillas francesas. Hasta este jueves ya había ocasionados nueves víctimas.

La periodista del diario Juventud Rebelde Marina Menéndez Quintero considera que Irma y María dejan como lección la necesidad de poner como una prioridad la lucha contra el cambio climático, la responsabilidad compartida y diferenciada pues ha quedado en evidencia la vulnerabilidad de los pequeños estados insulares. Ambos fenómenos demuestran la fuerza con que la naturaleza cobra los males que el hombre les hace debido a los efectos del cambio global.

Estas pequeñas islas dependen de otros países. Hubo muchas críticas a Francia y Reino Unido que se demoraron mucho en la asistencia a sus islas. El estado de calamidad es tan grande que la recuperación va a ser dificultosa.

Son dramáticos los llamados de los primeros ministros de Barbuda y de Dominica cargados de un gran sentido de urgencia. Dominica ha quedado devastada a un 80 – 90 %. Se impone para todos estos países prepararse mejor.

Después de la desolación causada en Dominica, el impacto mayor fue en Puerto Rico. Se da una relación de 52 municipios o localidades con los cuales no se tenía comunicación. Se habla de varias decenas de muertos. Se dice que pasaran meses para recuperar la electricidad en la isla.

La analista en temas internacionales recordó que hay que tener en cuenta que Puerto Rico depende de Estados Unidos al ser un Estado Libre Asociado. El gobernador Ricardo Roselló pidió a Donald Trump que declare la isla como zona de desastre porque ello permitiría que la Casa Blanca pueda destinar más de 5 millones de dólares para la ayuda de su recuperación. Es una situación financiera compleja la de Puerto Rico que tienen una deuda de unos 70 mil millones de dólares que Estados Unidos le ha obligado a pagar con la implantación de la Junta de Control Fiscal.

En Naciones Unidas Trump habló sobre Puerto Rico. Declaró que fue un lugar donde hubo un desastre mayor, ha dicho “trabajaremos con el gobierno y el pueblo” y que al observar las imágenes televisivas ha visto un lugar “nivelado” y que “es increíble el poder de ese viento”. Una declaración baladí, que ignora lo que está ocurriendo en ese país. Además, tiene el hándicap de que todavía en Florida hay 200 mil personas sin electricidad.

Donald Trump arremete contra el mundo y se ensaña con Venezuela

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha dado su primer discurso como mandatario en la Organización de Naciones Unidas, en el que se refirió a algunos países latinoamericanos entre ellos Venezuela y Cuba.

Dijo: “Hemos impuesto sanciones sobre el régimen socialista de Maduro en Venezuela que llevó a una nación que antes prosperaba al borde del colapso. La dictadura socialista de Madura ha causado gran sufrimiento y dolor al bueno y noble pueblo de ese país. Ese régimen corrupto destruyó a una nación próspera imponiendo una ideología fracasada, causando pobreza y miseria por doquier. Maduro ha desafiado a su propio pueblo hurtando poder para mantener su régimen desastroso. El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando”.

El periodista de la revista Bohemia, Lázaro Barredo Medina, al intentar analizar el discurso de Trump en tan poco tiempo, expuso que este es un discurso que no se puede tomar a la ligera, no se puede subestimar, porque es el enfoque de la doctrina de los neoconservadores que trataron de demostrar la posición que estados Unidos va a asumir frente al mundo.

Se nota en la actualidad que por primera vez hay un enfoque muy militarista dentro de la propia Casa Blanca. Los tres principales asesores de Trump son generales, uno como Jefe de Personal, otro como Secretario de Defensa y otro como Asesor de Seguridad Nacional. Tienen mucho que ver con los enfoques del discurso de Trump, que comenzó como el gran benevolente y ahora le está imponiendo al mundo el dictado imperial.

No se puede perder de vista que en Estados Unidos este discurso tiene gran aceptación incluso dentro de los contrarios a Donald Trump, porque ven a la ONU con malos ojos, porque no aprecian el significado de las Naciones Unidas. Ha llegado ante jefes de estado y cancilleres y ha dicho con tranquilidad de espanto que Estados Unidos está en la disposición de destruir un país y además que lo puede hacer con armas atómicas, justo en el momento en que en la ONU se defiende un Tratado contra la Proliferación de Armas Nucleares.

El analista de temas internacionales también refirió que uno creía que era difícil que Bush fuera superado, pero Trump ha demostrado y ha establecido un record de la nueva política. Él ha ido a la ONU a hablar de guerras, de conflictos, de medidas contra un grupo de países, de cesar acuerdos, de incentivar una confrontación. Un discurso que provocó escandalizadas exclamaciones en los salones de la ONU.

Lo que dice de Cuba es algo atorrante porque está tratando de buscar una justificación para la votación contra el Bloqueo. Estados Unidos siempre ha buscado justificaciones parecidas: primero que éramos satélites de la Unión Soviética, después los derechos humanos, después en la lista de los países terroristas, con Obama esos argumentos quedaron al desnudo, pues ahora hay que inventar cosas para mantener un nivel de confrontación inaudito.

Hablo 21 veces de soberanía y de libertad. Dijo “no buscamos imponer nuestro modo de vida a nadie”, sin embargo, dice que si no hacemos lo que dice seguirá aplicando sanciones de Bloqueo.

Lo más peligroso sobre Venezuela no es lo que dijo en la ONU, sino lo que expresó a la salido de la reunión que sostuvo en su dorada Trump Tower con Juan Manuel Santos de Colombia, Varela de Panamá, Michel Temer de Brasil y la vicepresidenta de Argentina. Él está tratando de buscar una presión sobre Venezuela para tratar de buscar una justificación para invadir el país para resolver el problema venezolano. Pero lo que en realidad busca es tratar de buscar una situación de hambre y necesidad para someter al pueblo, justo como se ha hecho con Cuba. Prefiere reunirse con los integrantes del Grupo de Lima, sin embargo, ninguno de los trece presidentes que lo integran tiene el respaldo popular que tiene Nicolás Maduro.

Temer se enfrenta a una segunda causa judicial

Por su parte, Marina Menéndez Quintero, analista de temas internacionales del diario Juventud Rebelde refirió que en Venezuela la oposición ha retomado el diálogo con el gobierno, lo que significa un respaldo y un reconocimiento a la legitimidad y a la institucionalidad venezolana a partir del triunfo popular, el respaldo popular a la asamblea constituyente.

En cuanto a la situación en Brasil comentó que mientras Temer gastaba su tiempo en cuestionar lo que pasa en Venezuela, la corte suprema de justicia dio dar visto bueno con diez votos contra uno a una segunda causa contra Temer de asociación ilícita para delinquir. Ahora la Cámara de Diputados debe votar si se le hace el juicio o no. Esta nueva acusación incluye a otros ocho miembros de su partido Movimiento para la Democracia en Brasil que también recibieron coimas.

Recordó que no sorprende, pero resulta inesperado la manera en que Temer logra librar de la primera causa. Conserva mayoría en la Cámara de Diputados. Logró imponer una reforma laboral, está pendiente una reforma de pensiones y sigue en marcha una reforma política que no incluye ni promueve más participación popular y que permite mantener el mismo sistema que existe con los mismos políticos corruptos.

Una reforma que preocupa sobre todo cuando está tocando a las puertas la popularidad de Lula a quien se sigue tratando de convertir en cadáver político. El día 13 de septiembre fue llamado a declarar por el juez Moro porque se aduce que Odebrecht le dio ilícitamente un terreno donde se levanta el Instituto Lula.

Elecciones en Venezuela y Argentina

América Latina estará marcada por elecciones regionales en Venezuela y parlamentarias en Argentina. Cristina Fernández es candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, e inició su campaña con miras al venidero 10 de octubre. La exmandataria llamó a la oposición a que apoye su campaña y dijo: “no quiero volver a vivir en un país donde la gente vea al personal uniformado de seguridad como enemigos y no como servidores del público, done democracia no solo sea un ejercicio discursivo y donde trabajar no sea un privilegio y sino un derecho”.

Por otra parte, Nicolás Madura anunció que, dentro de cuatro domingos, el próximo 15 de octubre, habrá elecciones libres, democráticas, directas y universales de gobernadores de los 23 estados del país, las cuales fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente.

La analista de temas internaciones en la emisora Radio Rebelde, Ana Teresa Badía, comentó que en Argentina estas elecciones son de renovación parcial de ambas cámaras y en ese contexto Cristina Fernández ha sido la figura política más importante de Argentina en los últimos tiempos. En las recientes elecciones obtuvo la victoria en Buenos Aires. Se dice que quien gane esa provincia será el partido ganador. Ha llamado a los argentinos a luchar por la ciudadanía, la soberanía y la seguridad porque es absurdo pensar que Argentina tenga que volver a las políticas dictatoriales y de desaparecidos, en un país donde Santiago Maldonado y la parlamentaria Milagros Salas están desaparecidos.

El 22 de octubre se medirá la fuerza de los 8 años de gobierno de Cristina y el poco tiempo de Macri en el poder. Dos políticas por las cuales habrá que decidir.

En cuanto a Venezuela expresó que primero había una estrategia de la oposición de no asistir a las elecciones de gobernadores y después reconoció un cambio de actitud, algo que se puede entender como un cambio de estrategia para deslegitimar al gobierno y no descarta la posibilidad de que esta aparente calma sea una estrategia para aparentar que son pacíficos y amantes de la paz. Anunció que van a ser elecciones muy complicadas, el próximo 15 de octubre será un desafío.

El periodista Lázaro Barredo Medina reflexionó que las medidas de Trump y del grupo de Lima son espaldarazos para crear desaliento y favorecer a la oposición en las elecciones. No puede salirse del marco que instauró la Asamblea Nacional Constituyente de las fechas de las elecciones. Por ello han cambiado la estrategia, pues piensan que van a lograr el desgaste, y van a empezar a derrotar a las fuerzas chavistas porque el pueblo lo que quiere es la paz y la seguridad. El diálogo que ha sostenido hasta ahora con el gobierno no es más que una gran cortina de humo.

Vea la Mesa Redonda: