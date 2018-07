Yeidckol Polevnsky: “El gobierno AMLO va a trabajar por los pobres”

Por Aniel Santiesteban García

Emisión: 23/07/2018

Este lunes, el espacio radio televisivo Mesa Redonda dialogó con la Presidenta del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el partido que influyó en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y su ascenso reciente a la presidencia mexicana.

En el análisis, sobresalen las bases que generaron y sostienen hoy esta victoria, el papel decisivo de su partido, así como las prioridades de la política interna y externa del actual gobierno.

Polevnsky, en un primer momento, narró su acercamiento a los movimientos progresistas y revolucionarios latinoamericanos. No conoció de figuras ni revoluciones independentistas de América Latina en la enseñanza elemental por lo que buscar información al respecto le parecía sumamente interesante.

Su primer acercamiento fue a través del alegato de autodefensa de Fidel Castro tras los acontecimientos del Moncada “La historia me absolverá”, y cuenta que le capturó por su firmeza y pasión. Desde entonces, llevó a la par el mundo empresarial y las ideas libertarias, revolucionarias, de justicia y equidad.

“Cuando eres adolescente sueñas, tienes aspiraciones, y muchas veces cesan al paso de los años; han pasado muchos y esas metas ahora son más fuertes”, afirmó sintiéndose profundamente martiana y seguidora de las ideas de Fidel.

De su acercamiento a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Yeidckol Polevnsky dijo que tiene su génesis en la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la más amplia de América Latina, cuando era su presidenta. Cuando conoció a AMLO, era él jefe de gobierno en el Distrito Federal de Ciudad de México, y tuvo que acercársele para discutir un tema que les relacionaba, así conoció de su perspicacia y pensamiento siempre puesto en los intereses ciudadanos.

“Allí encontré a un hombre honrado, honesto, congruente, que mostró que la política bien llevada puede conducirte por caminos adecuados, lo que influyó en que comenzara a apoyarlo y dejara de lado mis funciones empresariales”, remarcó.

El Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) significó una garantía para la victoria el pasado 1 de julio de López Obrador en México, con solo cuatro años fue capaz de aunar voluntades y lograr la conducción al triunfo de AMLO; “nadie imaginó que MORENA lograría esto, tuvimos enemigos muy fuertes y poderosos, partidos tradicionales, pero no pudieron porque ni siquiera logran entender lo que nosotros defendemos”.

“La gente no cree en ese sistema tradicional de Partidos, en crisis en todo el mundo. Compran a sus propios aliados, se vuelven multimillonarios en períodos muy cortos, están tan lejos, tan distantes de la sociedad, nunca cumplen lo prometido”.

“Mucha gente en Cuba no se da cuenta que en varios países se lucha por lograr una educación para todos, salud gratis para nuestros ciudadanos, sistemas sociales verdaderamente representativos porque aquí es una realidad”.

En cuanto a la contundente victoria del candidato al que su movimiento representaba, Yeidckol Polevnsky la definió con una palabra: trabajo. “Andrés Manuel se dedicó a trabajar todo el tiempo, es el candidato político mexicano que conoce todo el país, que ha hablado con la gente, les ha escuchado, ha llegado incluso hasta los lugares que ni siquiera los candidatos municipales habían atendido”.

Su amor al pueblo de México pero sobre todo su deseo de cambio por una mejor sociedad ha llevado a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia; ni MORENA, ni sus partidos y movimientos aliados suman cuatro millones de miembros -señaló Polevnsky-, y él sacó más de 31 millones de votos de los electores mexicanos, lo que demuestra que es un candidato que caló profundamente desde su activismo social”.

“Todo ayudó, incluidas las acciones de amigos de MORENA a favor de la victoria de Andrés Manuel y sus ideas transformadoras, pero nada habría servido si él no hubiese recorrido México, si no hubiese iniciado una aventura al encuentro con su gente”.

Si bien es cierto que hoy Andrés Manuel López Obrador es el presidente mexicano y junto a MORENA sigue representando los intereses del pueblo, muchos se empeñan en echar atrás la victoria y la actitud de algunos ha provocado indignación de quienes tienen en sus manos la probada victoria.

Al respecto, Polevnsky señaló que lo justo resulta, en este caso, dejar de lado de una vez actitudes corruptas, no permitir que sus acciones empañen el triunfo que tanto necesitaba México. “Para nosotros, este es un tema de gobernabilidad y no vamos a ceder”.

“En el pasado fuimos minoría, incluso nuestro movimiento era minoría dentro de ella. Es muy importante, necesario, si queremos materializar los cambios que nos interesan, tener de nuestro lado la mayoría”.

En su posición de mujer, Yeidckol Polevnsky significó que López Obrador es un hombre que cree mucho en ellas, en lo capaces que pueden resultar si se pide su opinión.

“En el 2000, cuando era jefe de gobierno, más de la mitad de su gabinete eran mujeres; en el más alto nivel casi un 60 por ciento lo integraban ellas. Hoy, entre los objetivos que se persiguen alcanzar para el 2030, se pide igual representación en los puestos de gobierno, algo que para AMLO no resulta novedoso pues él siempre ha defendido la equidad y privilegiado el puesto de las mujeres”.

Polevnsky, respecto al papel de MORENA en un período de verdadera transición en México, detalló que “es tiempo de cambiar, debemos formalizar ahora el Partido en la forma en que tenemos que formarlo. La tarea es lograr áreas de capacitación, estructuras, para que el Movimiento tenga independencia, pero pueda acompañar a Andrés Manuel en todo el trayecto”.

Sobre las bases que generaron y sostienen hoy la victoria de Andrés Manuel, la Presidenta del Movimiento Regeneración Nacional subrayó: “Todos los cambios del gobierno AMLO está dirigidos al pueblo. Se hace necesario implementar proyectos que beneficien los servicios de educación, salud, justicia social al fin en México y ya Andrés Manuel inició estos programas”.

La política exterior mexicana privilegiará como el sustento de sus relaciones con otros países el respeto a sus soberanías. En ese sentido, Polevnsky refirió que en un mundo globalizado como el que habitamos, estamos inevitablemente interconectados. México se dedicó demasiado en los últimos años a Estados Unidos de una forma desmedida y absurda, es hora de cambiar esa realidad y a eso apostamos. Queremos relaciones con todo el mundo, pero lo primero es atender a la familia que en este caso es la América Latina”.

Por último, la dirigente partidista resaltó las relaciones entre México y Cuba con las diferencias entre un antes y un después que tiene como punto de giro la victoria de Andrés Manuel López Obrador.

“Nuestra amistad y hermandad va mucho más allá de las acciones de quienes intentaron en algún momento desestabilizar el ambiente de ayuda mutua y relaciones que existen entre ambos países, no podrán partidos políticos ni otras negras intenciones”, apuntó.

“Cuba y México vamos a trabajar de la mano. Decidimos venir al Foro de Sao Paulo para defender como en algún momento y desde las diferencias que caracterizan a los partidos asistentes la igualdad e integración de los pueblos del continente”.

“Símbolo de los profundos lazos que nos unen es la constante búsqueda en el pensamiento de Martí por Andrés Manuel en momentos decisivos de su trabajo político, quien aunque no se ha declarado públicamente martiano, no me quedan dudas de que lo es”, finalizó Polevnsky quien resaltó que el gobierno mexicano va a trabajar por todos pero primero va a trabajar por los pobres.