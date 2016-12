Los preparativos para el Desfile Militar y Marcha del Pueblo Combatiente del dos de enero en la Plaza de la Revolución José Martí, fueron detallados en la Mesa Redonda de este jueves por representantes de organizaciones políticas y sociales de la capital, y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Para abordar estos detalles estuvieron presentes en este espacio televisivo Jacquelín González López, miembro del buró que atiende la actividad político ideológica en el Partido Comunista de La Habana; Coronel Jorge Luis Velázquez Segismundo, Jefe de departamento del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Luis M. Castanedo Smith, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia La Habana; Lizandra Montero Vera, Jefa departamento ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana; y Carlos Alberto González González, Subdirector empresa provincial de transporte La Habana.

Según el Coronel Jorge Luis Velázquez Segismundo, Jefe de departamento del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, “el próximo dos de enero se realizará el desfile militar y la marcha del pueblo combatiente para conmemorar el aniversario 60 de la heroica sublevación de Santiago de Cuba y del desembarco de los expedicionarios del Yate Granma, día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y en homenaje al Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y a la juventud.

“Esta revista militar se ha estructurado en tres componentes principales: el componente histórico, el componente militar que incluye las instituciones docentes de las FAR, las tropas, el Ministerio del Interior (MININT) y las Milicias de Tropas Territoriales y como tercero el popular.

“En el componente histórico estarán representados algunos de los momentos más importantes de la formación y consolidación de la Nación cubana. Comenzando con el desfile de la caballería mambisa, simbolizando a los patriotas que el 10 de octubre de 1968 se lanzaron a la manigua. Le sigue la réplica del Yate Granma escoltada por estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Continúa una representación de las columnas guerrilleras, el germen de lo que fue el ejército rebelde y después la constitución de las FAR. Además, una representación de combatientes, alfabetizadores. Y culmina este componente con la compañía infantil la colmenita.

“Hay que destacar el apoyo de los pioneros y de sus padres. Ha sido meritorio la manera en que la familia ha ido apoyando a los pioneros para participar en esta actividad y garantizar este desfile.

“El segundo componente, militar, se ha estructurado con bloques de las escuelas militares Camilo Cienfuegos, de las instituciones docentes de nivel superior de las FAR, de los tres ejércitos, de la división de tanques, de las tropas especiales, de las tropas de prevención, de la marina de guerra revolucionaria, del ejército juvenil del trabajo, un bloque de la brigada especial nacional del MININT, de las tropas guarda-fronteras y para concluir dos bloques de las Milicias de Tropas Territoriales.

“El tercer componente popular está distinguido por su conformación. Se inicia con una representación de los consejos de defensa de la provincia, del municipio y de zona, una estructura que tiene la concepción inicial de la guerra de todo el pueblo, como una expresión de que el ejército es el pueblo uniformado y que las FAR y el pueblo en sentido general participan en la defensa del país.

“Se incorpora también un bloque de las milicias estudiantiles y un bloque de las Brigadas de Producción y Defensa, también una expresión de lo que se ha ido alcanzando en el país en la preparación de la defensa.

“En las gradas, frente al mármol donde estará la presidencia, contaremos con una representación de estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria, representados con la Universidad de La Habana, la Universidad de Ciencias Médicas. También estarán los estudiantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, del instituto pre-vocacional del MININT Hermanos Martínez Tamayo, cadetes de la universidad de ciencias médicas de las FAR. Todos con sus uniformes representativos para darle lucidez y colorido a la revista militar.

“Como se aprecia en mi explicación el rol fundamental lo representan los jóvenes. En este desfile se recogerá la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra nación”.

Iniciando el año se dará a demostrar el vigor revolucionario, las razones que convocan son muchas. Para Jacquelín González López, miembro del buró que atiende la actividad político ideológica en el Partido Comunista de La Habana, “este esfuerzo de preparación ha sido de ardua jornada. Estará dedicada al 60 aniversario de la sublevación de Santiago de Cuba, al 60 aniversario del desembarco del yate Granma, al 55 aniversario de la campaña de alfabetización, lo cual sería un justo reconocimiento a los educadores que son conquista de esta nación. Se dedicará también al 58 aniversario del triunfo de la Revolución. Será un homenaje también a Fidel Castro Ruz, a la generación histórica de nuestra nación. Y además a la juventud.

“La unidad de los factores de masas en torno al partido y al gobierno, a las organizaciones de masas. Nosotros nos hemos organizado en 8 bloques.

“El primer bloque será el de los trabajadores de la educación, el segundo bloque será el del sector de la salud, quienes también estará garantizando la vitalidad del pueblo que irá a la marcha. El bloque tres de los trabajadores del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones con el compromiso redoblado por haber obtenido la condición de proeza laboral, muestra de lo que son capaces de hacer. El bloque número cuatro con los trabajadores del sector de la construcción, con la premisa de que la revolución es construir. El número cinco de los trabajadores del sector del turismo, un sector estratégico para el avance de nuestra economía. El seis con los trabajadores del grupo PALCO con quienes contamos para todo tipo de misiones. El siete con los trabajadores civiles de la defensa quienes desde su responsabilidad defienden a la Patria diariamente.

“Todos estos bloques estarán en ese orden en la calle Paseo. En el caso de los municipios se insertarán a partir de la ubicación que tienen con el resto de los colectivos laborales, donde estarán también las amas de casa, los jubilados, los combatientes, muestra del pueblo que patentiza la lealtad a nuestros principios.

“Desde calle 35 hasta Paseo estará el municipio Habana Vieja. Desde calle 33 hasta Paseo, Centro Habana. Y en toda la calle Zapata hasta 23 estará ubicado el municipio Cerro. Estos municipios se trasladarán a pie hasta su posición. Desde 23 y Zapata hasta calle 8 estará el municipio Boyeros, y de 8 hasta calle 12 el municipio 10 de octubre. Paseo esquina 23 hasta calle C estará el municipio de La Lisa. 23 esquina Paseo estará Playa hasta calle C. Y de C hasta calle 10 estará Marianao.

“La otra senda de la calle 23 estará representada por el municipio San Miguel del Padrón. Desde B hasta D estará Habana del Este. Y desde D hasta calle E estarán Cotorro, Guanabacoa y Regla. Calle 23 hasta 17 estará ubicado el municipio Plaza de la Revolución y desde 17 hasta calle línea estará el bloque de la Unión de Jóvenes Comunistas.

“En cada uno de los municipios se ha organizado toda la divulgación de este desfile masivo para que llegue a cada centro de trabajo y a todas las comunidades, donde juegan un papel meritorio las organizaciones de masa CDR y FMC. Se ha trabajado de una manera unida. Todos estaremos presentes para ratificar nuestros compromisos con la Revolución y Raúl”.

Sobre el cierre del año para los trabajadores capitalinos, Luis M. Castanedo Smith, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia La Habana, refirió que “hemos llegado a esta celebración en un año de mucho esfuerzo y trabajo donde todos los compromisos cumplieron sus planes. Nos queda la insatisfacción de cuánto más pudimos hacer. Se nos hace imprescindible continuar trabajando más, y comprometernos con las tres premisas definidas por el General de Ejército en el discurso de clausura de la Asamblea Nacional.

“Entre las acciones que hemos propagado están engalanar los centros de trabajo, la confección de propagando histórica que vamos a llevar a la Plaza, se realizaron actos y matutinos especiales en los colectivos para compartir las razones por las cuales asistimos a la plaza, que es importante que la gente asista consciente de por qué asistimos a la plaza.

“La organización de la marcha en siete bloques también tendrá en cuenta a la comunidad lo que hace resaltar el concepto de la expresión de la marcha de todo el pueblo. Los principios que vamos a llevar a la plaza son Unidad y Compromiso.

“Como secretario de la clase trabajadora iré a recoger el sentir de nuestros trabajadores. Esperamos una marcha compacta, donde el respeto primará.

“Los que no representan bloque se han trabajado a través de la dirección y conducción del partido y de la comunidad. Este desfile tiene la expresión de pueblo: trabajadores, comunidad, juventud y combatientes. Esta es la esencia de como lo hemos organizado. Los que van a estas marchas lo hacen conscientemente. Eso es importante y es necesario explicarlo porque se observa un ambiente positivo respecto a esta marcha”.

Sobre las previsiones de la transportación, Carlos Alberto González González, Subdirector empresa provincial de transporte La Habana, describió que “desde la tarde noche del día primero de enero, trasporte estará creado todas las condiciones para garantizar la participación de todos los capitalinos en la comunidad. Los traslados iniciarán desde las tres de la mañana. Cuatro municipios se trasladarán a pie debido a su cercanía: Plaza, Centro Habana, Habana Vieja, Cerro. El resto con los ómnibus del sistema de trasporte público.

“La juventud saldrá a las tres de la mañana hasta la zona de Línea desde la calle 12 hasta la calle G. Después de la Juventud saldrán los trabajadores de Salud y educación con hora de salida tres y media de la mañana. En el caso de los municipios del Oeste de la ciudad, Playa, Marianao, Lisa, Boyeros, 10 de octubre y Arroyo Naranjo descargan en 12 y 23 y 12 y 25. Los municipios del este de la ciudad, Guanabacoa, Regla, Habana del este, San Miguel del Padrón y Cotorro descargan en 23 y G. A las cuatro de la mañana comenzará a salir la población en un sistema de trompo que continuamente estará transportando a toda la población que vaya al área de la actividad. Debemos concluir la transportación a las seis de la mañana de forma tal que el personal a las siete de la mañana esté listo para comenzar la actividad.

“Una vez concluida la actividad los ómnibus de carga estarán ubicados para el municipio Playa en 23 y G. Los municipios Boyeros, Marianao, y Lisa saldrán desde Calzada del Cerro y Boyeros. Los municipios de San Miguel y Habana del Este en Infanta y Carlos Tercero. Diez de octubre y Arroyo Naranjo en Infanta y Arroyo. Y los municipios de cotorro, Guanabacoa y Regla saldrán desde los alrededores de la plaza de Carlos III.

“Desde la madrugada del día dos se producirán los cierres a varias zonas de acceso a la ciudad que dan acceso a la zona de la actividad: Paseo, Boyeros, Carlos Manuel de Céspedes, Ayestarán, 20 de mayo, Amenidad, Zapata. Otro grupo de vías tendrán una presencia importante de medios de transporte que trasladan a los participantes en el desfile.

Los jóvenes serán los protagonistas de este desfile y a ellos está dedicado este desfile. Sobre cómo asumen los jóvenes esta nueva responsabilidad, y cómo estará organizado el bloque final de la marcha del pueblo combatiente, la joven Lizandra Montero Vera, Jefa departamento ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana, señaló que “es un compromiso que este desfile esté dedicado a la juventud cubana la que ha protagonizado hazañas históricas, y que además tenemos cientos de razones, las mismas por las que se luchan en todas partes del mundo y que los jóvenes tienen como realidades palpables. Con el compromiso de ser cubanos estaremos desfilando en la Plaza José Martí.

“Los jóvenes estudiantes de las escuelas pedagógicas estarán iniciando el bloque de la educación como garantía de la continuidad del compromiso que aquellos jóvenes de la campaña de alfabetización nos legaron.

“El bloque de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), estará dedicado a la generación histórica que hizo posible nuestra Revolución y muy especialmente a Raúl y al ejemplo y el legado de nuestro Comandante en Jefe.

“Estarán abriendo los atletas de alto rendimiento de nuestras escuelas deportivas que además es un símbolo de nuestro pueblo, serán los triunfos deportivos y el derecho a la práctica del deporte sano quienes encabezarán este gran bloque con 20 imágenes gráficas de nuestro Comandante en Jefe, el principal inspirador del movimiento deportivo cubano.

“Seguidamente estarán los estudiantes de la enseñanza media. Un bloque colorido, los cuales cumplieron recientemente sus 46 años. Se sumaron al avispero contra el bloqueo económico y las patrañas que desde el punto de vista subversivo se están dirigiendo a nuestros jóvenes. Serán ellos quienes portarán una imagen gigante de nuestros queridos Fidel y Raúl.

“Continuará el bloque de los estudiantes universitarios encabezados por la universidad de ciencias médicas quienes portarán imágenes de nuestros jóvenes en los diferentes de la vida social, económica, estamos hablando de eso que recoge nuestro emblema que es el estudio, trabajo y fusil y por supuesto imágenes bien grandes y lindas de Mella, Camilo y Che, símbolos de rebeldía para nuestro pueblo.

“Será patentizado una vez más el reconocimiento al Fidel líder, al intelectual, al hombre de pueblo, al estadista, al revolucionario cabal que se formó en la universidad y luego se formó para siempre en un paradigma universal.

“Le seguirá el bloque de los jóvenes trabajadores, quienes estarán encabezados por los trabajadores de BIOCUBAFARMA, quienes representan una de las conquistas más importantes de nuestro proceso revolucionario.

“El cierre está representado por 300 estudiantes de la CUJAE quienes portarán nuestra enseña nacional lo que representa la soberanía e independencia de nuestro pueblo y su sociedad de equidad u justicia social.

“Somos Fidel y ser Fidel es continuar siendo leales a nuestro Comandante y a nuestro heroico pueblo.

“Se han creado condiciones para que esos jóvenes que decidieron quedarse este fin de año en su universidad para esperar este desfile puedan hacerlo llenos de regocijo y compromiso. Han sido jornadas intensas de compromiso y convocatoria. No hay mejor monumento que el mismo pueblo cubano. Este es un tiempo virtuoso y debemos fundirnos en él”.

En video el programa