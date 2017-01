Miguel Alfonso Sandelis, es en la actualidad Funcionario de la Esfera Ideológica del Comité Provincial del Partido en La Habana. Es graduado de Ingeniería Mecánica en la CUJAE. Fundador del grupo excursionista “Mal nombre” y líder del Movimiento Cubano de Excursionismo. Con más de doscientas guerrillas como excursionista y el ascenso exitoso a doce de las 15 más altas elevaciones de Cuba, después de enfrentar y vencer dos enfermedades terribles.

P: ¿Cuál es exactamente tu trabajo en el Partido?

Sandelis: Atiendo la preparación política, visito los municipios para atender los núcleos. Realizo la típica labor de un Comité Provincial.

P: ¿Esas actividades no tienen que ver con tus actividades de excursionismo, o uno y otro son la misma cosa?

Sandelis: Es la misma cosa. Al final soy la misma persona. Que tiene uintereses en la vida, intereses sociales, políticos, formativos. Eso depende de las raíces de uno.

P: ¿Es una guerrilla lo que armaron tu hermano y tú en la CUJAE?

Sandelis: Sí. Alexis, mi hermano y otros formaros el grupo Mal Nombre. Guerrilla es casi una herencia en nuestra historia. Internacionalmente se conoce como excursionismo.

P: ¿Por qué Mal Nombre?

Sandelis: Mal nombre es un lugar del río Toa. Todas las versiones que he escuchado del origen del nombre tienen que ver con que es un lugar de muy difícil acceso. En la primera guerrilla de verano subimos el turquino y fuimos al Toa, queríamos llegar a Mal Nombre. Aquello era un lugar completamente deshabitado. Nos encontramos un guajiro que era maestro. Aquello era surrealista. Un guajiro, en un bohío lleno de libros, con un barentierra. Nos cocinó un cubo de plátanos hervidos y con eso nos salvamos de dos días, porque llegamos allí sin comida. Después participamos en un concurso de acampadas y mi hermano fue el de la idea de ponerle Mal Nombre a nuestro trabajo.

P: De Mal Nombre al Movimiento Cubano de Excursionismo…

Sandelis: No solo es Mal Nombre, hay muchos otros con una experiencia y una tradición tremenda. Los espeleólogos, por ejemplo. El 11 de mayo de 2013 en el Salón de los Mártires de la Universidad de La Habana creamos el movimiento cubano de excursionismo que lo conforman distintos grupos de excursionistas. El movimiento todos los años hace una serie de acampadas. EL año pasado fuimos 143 excursionistas al Pan de Guajaibón. Subimos 90 piedras y las pintamos en homenaje al 90 cumpleaños de Fidel. Hay un momento del año en que nos vemos todos y hacemos una acampada, pero el resto del año cada grupo hace su propia acampada.

P: Doce de quince, ¿cómo es eso?

Sandelis: He subido las elevaciones más altas de doce de las 15 provincias del país.

P: ¿Y cuál ha sido el más difícil?

Sandelis: El Pico Cristal en Sagua Baracoa. Está lejano de los accesos, en los últimos 6n kilómetros no hay agua y hay que abrir monte.

P: ¿Cómo haces para vivir pendiente de las nuevas generaciones que a veces ni prestan atención? ¿Es la fotografía uno de los recursos que tienes para atraerlos?

Sandelis: La fotografía beneficia mucho nuestro trabajo. Vivimos en el lugar más hermoso del mundo que es el trópico. Casualmente el primero es el aniversario del grupo. Y entre las fotos, el aniversario y las actividades que hacemos son atractivos para los jóvenes. Entonces nos preguntan, vienen gentes a unirse. A veces he visto cosas y lugares naturales que no son de Cuba y nosotros tenemos tanta riqueza natural.

P: Tú has visto esas cosas de Cuba, ¿Cómo hacer para que todos las veamos en televisión?

Sandelis: Nosotros podemos darles consejos a los excursionistas. No hace falta la nieve. A veces ve uno a gente navegando en ríos por ahí, y tenemos al Toa aquí mismo. No andamos con los cascos, ni somos súper sofisticados. Nosotros tenemos pequeñas balsas que las cubrimos con sacos para pasar los rápidos del Toa, esa es la región más linda de Cuba.

P: La mayoría de las personas dice que no va porque pasa mucho trabajo. ¿Por qué hacerlo fácil si podemos hacerlo difícil?

Sandelis: Parece un chiste. Pero uno tiene que proponerse metas altas, no ir a lo cómodo. Si no, no vas a conocer lo nuevo, no vas a superarte.

P: ¿Cómo hacen ustedes para viajar?

Sandelis: nosotros hemos descubierto que hasta en los días feriados uno va desde Pinar del Río y hasta Guantánamo en botella. Cuando uno se va de excursión tiene que inventar. Todas las tardes toda la comida la reconcentramos y hacemos bultos para cada tipo, para hombre, para mujer y para adolescentes. Llevamos en los pomos de plástico arroz, espaguetis, para protegerlos en los ríos y que no se mojen.

P: Al cabo de los años te encuentro en muletas, ¿qué te pasó? ¿Cómo has podido enfrentar el cáncer de cadera y el Guillain Barré?

Sandelis: Yo era deportista. Me había acabado de graduar de Mecánica. A un año de graduado empecé a tener problemas. Uno ve el cáncer como algo lejano y no se lo imagina, mucho menos tan joven. Lo primero fue que traté de saber lo que tenía. Era un cáncer muy fuerte. Hizo el tratamiento, me puse los sueros y lo que faltaba era poner de mí, alimentarme, estar en mejores condiciones físicas y así fui pasando el tratamiento. Me tocó una guerrilla entre un suero y otro. Las broncas con la familia no fueron fáciles. Mi hermano era mi custodio. Esa vez íbamos para Juaguaní, un afluente del Toa. Me puse una esponja en la cadera y volví a cruzar los rápidos. Salí de aquello. Lo que uno más puede hacer contra el cáncer es poner de uno mismo.

P: Pero le has hecho décimas a tus enfermedades…

Sandelis:

Soy un tipo deportivo

No fumo, no café tomo,

Ni por la curda me asomo,

Solo con un buen motivo,

Siempre he sido selectivo

Cuando por casualidad,

Hay alguna enfermedad,

que por mi cuerpo se plantan

ni catarro, ni garganta

lo mío si es de verdad.

Lo eché todo por delante,

Por lograr la gloria entera,

Y cáncer en la cadera

Fue el diagnóstico impactante

Me sentí tan importante,

Yo era el centro de la gente,

Y para dar más ambiente

Me cambiaron de hospital

Y todo salió mortal

Yo era un tipo trascendente…

P: Y después apareció el Guillain-Barré…

Sandelis: Yo creo que esa me la busqué. Fue una época en la que no comía bien, ni almorzaba, y trabajaba hasta tardísimo en la noche. Me bajaron las defensas. Porque uno puede no descansar bien, pero tiene que alimentarse. En tres días eso me desbarató. Perdí todas las fuerzas. Lo más grave fueron los primeros días. Perdí cerca de 20 libras el primer mes. Fui fortaleciendo mi cuerpo poco a poco. Lo primero fueron los cuádriceps. Me fui 15 días para la agricultura. Me fui a una guerrilla en Guanahacabibes.

P: ¿Cuál fue tu inspiración durante todo ese tiempo? ¿Cuáles son tus principios?

Sandelis: Lo primero es que el líder que va dirigiendo no puede quejarse. No podía decir que estaba cansado. Yo tenía que ir de primero. En relación con los recursos yo siempre digo que todo alcanza y nada sobra. Todo se reparte.

P: ¿Qué hay de común y de diferente entre los excursionistas extranjeros y ustedes?

Sandelis: Una vez un grupo español fue con nosotros a la meseta del Toa. Nos dividimos en grupos, protegemos a los niños, tenemos una retaguardia, una avanzada y además todo lo compartimos.

P: ¿Qué inspiración has tenido para enfrentar todo eso y para hacer tu guerrilla?

Sandelis: Mis raíces y mi familia. Mi madre fue una persona excepcional. Mi padre es un tronco fuertísimo y hace ejercicios con pesa a sus más de 80 años. También el Che, Fidel, Raúl, Martí, Maceo. Nosotros llamamos a los momentos duros el factor Maceo. En todas las raíces es en las que uno se asienta.