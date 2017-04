Por: Manuel Hernández Barrios, especial para la Mesa Redonda

El espacio televisivo Mesa Redonda estrenó la serie La Patria es…, un programa que se acercará cada mes a efemérides y lugares sagrados para la Patria, aquellos que marcan y dan cuerpo a la nacionalidad cubana.

La emisión de este martes 11 de abril estuvo dedicada a “la playita al pie de Cajobabo”, como la nombrara José Martí cuando llega a tierra cubana como delegado del Partido Revolucionario Cubano para reincorporarse a las luchas por la independencia iniciadas desde el 24 de febrero acompañado del Mayor General Máximo Gómez, los generales Francisco Borrero, y Ángel Guerra, el coronel Marcos del Rosario y el capitán César Salas.

El Master en ciencias, Cosme Casals Corella, ingeniero en geología, miembro de la Sociedad Cultural José Martí en Holguín tiene la teoría de que el sitio Playita y Cajobabo en particular son Patrimonio Histórico de la Nación, y Patrimonio Geológico. Al respecto precisó que “Patrimonio Geológico son todas aquellas estructuras del relieve, formaciones rocosas, paisajes, yacimientos minerales o paleontológicos que poseen un valor importante para conocer e interpretar la historia geológica del planeta. Son verdaderas ventanas al pasado de la tierra y donde podemos conocer su posible futuro.

“Entre los elementos sobresalientes de la geología y morfología de Cajobabo se encuentran las terrazas marinas que pertenecen a Maisí, consideradas entre las mejores delineadas del mundo. Existen fenómenos de escurrimiento y derrumbes producto a eventos sísmicos y tectónicos durante épocas geológicas pasadas que contribuyeron a la formación de pequeñas caletas.

“Existen siete formaciones geológicas entre ellas el farallón está constituido por la formación de rocas calizas, areniscas, aerolitas y marga de una edad del oligoceno superior al mioceno. Sus cantos están formados por la formación Maya. Se destacan la formación Cobre constituida por rocas vulcanojenas, la San Luis, la Jutía, Varadero y otras. Todas ellas permitieron que Cajobabo esté conformada por una gran variedad de vegetación.

“Existen cinco formaciones vegetales entre uverales, manigua costera, bosque arbustivo semidesértico, bosque de ciénaga y un complejo de roca alta y uno de falla arenosa, todos con más de 150 especies florísticas, de ellas 15 son cactáceas. La fauna de invertebrados tiene más de 25 especies entre mariposas, arácnidos, crustáceos, moluscos. Y en los vertebrados, aves, reptiles, anfibios y mamíferos.

“La arena de la playa es de origen terrígeno, que proviene de la tierra, este sedimento está formado por el aporte que hacen los ríos en la costa sur. Está conformada por rocas sedimentarias y metamórficas que le dan el colorido que tiene”.

El también autor del libro Playita de Cajobabo irradiante presencia, sendero Eco-histórico, comentó que “entre los expedicionarios estaban José Marttí como delegado, que el día 15 en Rancho Taveras es ascendido a Mayor General. Máximo Gómez, General en Jefe. Félix Borrero Labadí de Palma Soriano, Ángel Guerra Porra de Holguín, Marcos del Rosario Mendoza y César Salas Zamora”.

Fidel Castro estuvo en Playitas en 1976 impulsado por Santiago Álvarez y otros realizadores del ICAIC que conformaban el grupo de realización de la Guerra Necesaria. En 1986 volvió para inaugurar el programa del médico de familia. El 11 de abril de 1995 volvió para esperar los 100 años de aquel desembarco de José Martí y en ese momento dijo que “este es el homenaje más digno que se le puede ofrecer a un hecho histórico de aquella grandeza como fue el desembarco por Playitas. Me recordaba nuestro propio desembarco en el 56. Me asombro siempre que vengo a este lugar. Trato de imaginarme aquel momento en que ellos tomaron el bote y remaron hasta esta playa. Pienso en la impresión que podían haber sentido en el instante en que se encuentran este enorme muro a la orilla del mar. Una pared entre ellos y Cuba. La oscuridad no era tan completa porque había salido la luna. Eran asombrosos los riesgos que corrían entre tanta vegetación hostil, espinosa. ¿Cómo encontraron este sitio exacto? Los que conocen de mares y costas saben que fue milagroso el poder llegar sanos y salvos a la orilla”.

El doctor Rolando Rodríguez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y de Historia. Es abogado de profesión, fue secretario de acta del Consejo de Ministros y tuvo cargos que no tenían que ver con historiar a Cuba. En la actualidad es miembro de Número de la Academia de Historia y profesor de la Universidad de La Habana. Ha escrito 17 libros de historia de Cuba entre ellos La forja de una nación. Sobre la relación de Fidel Castro con la historia, y sobre lo que lo hace ir esa noche que se parece tanto a la de cien años antes a recibir la bandera de Martí el investigador comentó que “Fidel dijo que Martí había sido el autor intelectual del Moncada con las siguientes palabras textuales: Martí nos enseñó su ardiente patriotismo, su amor apasionado a la libertad, la dignidad y el decoro del hombre, su repudio al nepotismo y su fe ilimitada en el pueblo. En su prédica revolucionaria estaba el fundamento moral y legitimidad de nuestra acción armada, por eso dijimos que fue el autor intelectual del 26 de julio”.

El ensayista recuerda que cuando él era profesor de filosofía de la universidad se tropezó con un hombre que era un apasionado de la historia de Cuba y recuerda que “Fidel me pide que invite a Hernán Ramírez Necochea, historiador chileno que escribió el libro Historia del Imperialismo en Chile, y quería que formara un grupo para hacer la historia del imperialismo en América Latina y que Hernán nos dirigiera. Desdichadamente aquello no se pudo hacer porque tenía compromisos con la campaña de Salvador Allende en Chile.

“Una noche le pregunto a Fidel cómo él que era abogado fue un hombre con una alta cultura militar capaz de derribar en menos de dos años a Batista. Me responde que lo aprendió leyendo el libro de José Miró Argenter, Crónicas de la Guerra porque yo hice la guerra de guerrilla, pero sin caballo.

“Al terminar en el Instituto Cubano del Libro paso al Consejo de Ministros arrastrando la idea de escribir La novela angelical basada en la ficción, pero novela histórica. Un día de abril de 1995 se me aparece en casa Eusebio Leal y me dice que Fidel habló de mi novela en la inauguración de la lámpara votiva del Granma. Me costó siete años escribir esta novela de la que le dejé un ejemplar en la oficina a Fidel.

“Un sábado por la noche me llama Gabriel García Márquez y me dice que un amigo mío quería hablar conmigo. Y del lado de allá me dicen Rolando no sabía que eras escritor, le respondí yo tampoco. Le pregunto entonces que si ya se la terminó de leer. Él me pregunta que cómo yo sé que él se la estaba leyendo, y le respondo porque usted lo ha dicho en todas las esquinas de La Habana. Como a la una y media de la mañana nos vuelve a llamar García Márquez y nos dice que Fidel nos invitaba a almorzar a mi esposa y a mí. Esa vez estuvimos cuatro horas hablando.

“Con aquella conversación Fidel me corrige unos cuantos detalles, y me di cuenta que Fidel era un apasionado por la historia. Al final del almuerzo me comenta sobre mi próximo libro. Yo le digo que eso era imposible porque estaba en mi puesto del Consejo de Ministro. Él me dice que me fuera de ahí y que me dedicara a hacer otro libro porque mi primer deber con la Revolución es escribir y desde ese día de 1998 yo he estado escribiendo 18 libros de ensayos”.

En 1922 Marcos del Rosario, él único sobreviviente de los seis en esa época, reconstruye la ruta de Martí desde Playitas a través de 27 campamentos hasta Dos Ríos. Sobre el hecho Cosme Casals Corella recuerda que “Marcos es invitado por la Comisión histórica que era presidida por el martiano y periodista Arturo Caricarte, formada por Regino Botti, Loynaz del Castillo, un hijo de Máximo Gómez y Rafael Lubian que era el topógrafo que iba marcando la ruta en el mapa”.

