Centro Memorial Martin Luther King: 30 años al servicio de la comunidad (+ Video)

Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Emisión: 18/04/2017

El 25 de abril de 1987 nació en la capital cubana el Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK). El espacio informativo Mesa Redonda de este 18 de abril abordó, en el marco de las celebraciones por sus 30 años, el trabajo que ha desarrollado sobre todo durante la aguda etapa de cambios que fueron los noventa y su papel dentro de la relación iglesia-estado.

¿En qué contexto surge el Centro Memorial? ¿Por qué? y ¿para qué surge?

Al respecto el Reverendo Raúl Suárez Ramos, director fundador del Centro Memorial Martin Luther King, recordó que “desde los primeros años de la década del ochenta se dieron una serie de factores para que las relaciones Iglesia-Estado, Iglesia-Revolución, Iglesia-Partido, mejoraran en relación con los creyentes y las iglesias.

“En junio 28 de 1984 Fidel participa en la celebración evangélica en homenaje a Martin Luther King que celebrábamos en la iglesia metodista de K y 25, en ocasión de la visita del reverendo Jessi Jackson a Cuba.

“En el mismo 1984 se hace la primera edición de 30 mil ejemplares del libro Fidel y la Religión, de Frei Betto. En el 1985 se hizo una edición de un millón de ejemplares. Suceso que tenía el propósito evangelizador de que el pueblo pudiera entender cuál era su pensamiento con relación a estos temas, que era muy distinto a lo que nos habían enseñado en los manuales que vinieron desde afuera.

“El 14 de junio de 1984 le escribimos una carta a Fidel pidiendo un encuentro con 14 líderes ecuménicos. Dos días antes Fidel se había reunido con la Conferencia episcopal. En nuestra reunión Fidel leyó una serie de citas que él había seleccionado para que entendiéramos cuál era su pensamiento, su visión con relación a este tema. Después de la reunión nos pidió como compromiso que le explicáramos a las iglesias la obra que estaba haciendo a favor del pueblo, y que él hablaría con los suyos para que comprendieran a los religiosos. Luego, en 1990 tuvimos una reunión de nueve horas y 45 minutos.

“Uno de los desafíos que enfrentamos fue la inexistencia de un espacio para la iglesia como tal para llevar a cabo proyectos comunitarios que sirvieran a nuestro pueblo, pero como iglesia, como institución. Había que hacer una reconsideración de lo que significaba el segundo mandamiento enseñado por Jesús: Amar al Prójimo. La idea generalizada de la iglesia es la de la caridad, la lástima, la limosna. Había que reconsiderar bíblica, teológica y pastoralmente qué significa amar al prójimo, que es amar a nuestro pueblo también.

“Teníamos que romper la mentalidad de gueto, el intramurismo de las cuatro paredes de los templos y del micromundo religioso, y estar presentes en la sociedad cubana. Teníamos que fortalecer las premisas bíblicas y teológicas que eran las que sustentaban lo que queríamos hacer en la sociedad: el mundo ha sido creado, sustentado y será juzgado por Dios, el mundo es el objeto del interés y del amor de Dios, el mundo es el lugar donde Dios actúa.

“El lugar del cristiano no es solo dentro del templo, sino también dentro de la sociedad. Nosotros, cuando digo nosotros me incluyo y hablo también de mi esposa Clarita Rodés, d ela Iglesia Bautista Evenecér de Marianao, en el barrio de Pogolotti. Nosotros creímos en lo que Fidel se había comprometido. El millón de ejemplares de Fidel y la Religión era pura evangelización.

“En 1985 colocamos la primera piedra del Centro Martin Luther King sin consultar con nadie. Y el 25 de abril de abril de 1987 inauguramos lo que hoy es el Centro Memorial Martin Luther King Junior”.

El vínculo entre la Fe religiosa y la política

Respecto al ecumenismo que ha desarrollado el Centro Memorial Martin Luther King (CMMLK) dentro de una sociedad socialista con sus peculiaridades, la Reverenda Izett Samá Hernández, miembro de la coordinación colegiada del Centro, comentó que “lo que estamos celebrando hoy es la oportunidad de vivir la Fe desde la propuesta ética de Jesús en una sociedad que también comparte principios y valores que tienen que ver con la propuesta del Reino como la entendemos los cristianos.

“El Centro Martin Luther King nos ha enseñado a aportar en la transformación para bien de cualquier sociedad desde el ser cristiano. Se está celebrando el compromiso de cristianas y cristianos que entendieron la Fe como un espacio de servicio, de aporte a la sociedad, donde predicar el evangelio es también acompañar al pueblo, ayudarlo a entender los valores de solidaridad y de unidad que promovemos desde nuestro testimonio cristiano. Estamos celebrando la oportunidad de que se entienda a Jesús no solo como una Fe encerrada, sino como paradigma de una propuesta de una sociedad diferente, donde los seres humanos se respeten y se entiendan los unos por los otros. Nuestro contenido de Fe nos hace volcar a nuestra iglesia hacia la sociedad como un espacio para el trabajo pastoral”.

La también pastora de la iglesia presbiteriana reformada de Cuba explicó que “el ecumenismo es un principio ético, tiene que ver con la casa que es habitada por todos y todas, donde todos y todas tienen responsabilidades, relaciones los unos con los otros, respeto por la casa donde comparten la necesidad de buscar la plenitud de cada uno y cada una de las personas que la habitan.

“El ecumenismo que promueve el Centro Martin Luther King tiene que ver con el respeto al ser humano, entenderlo como un sujeto del que los unos son responsable de los otros y viceversa.

“La palabra ecumenismo tiene está relacionada con la Fe Cristiana, pero la idea es que se entienda que el mundo es la casa habitada por todos, en el que todos somos responsables los unos con los otros. Vivimos en un mundo común que tenemos que cuidar mutuamente.

“Cuando hablamos de mundo lo entendemos como el lugar creado por Dios, en el cual nos puso a predicar el evangelio que no es más que llevar buenas noticias de cómo vivir mejor. El mundo es el espacio en el que tenemos que hacer nuestra labor pastoral. Tiene que ver con los principios éticos de solidaridad, respeto y compañía en el trabajo conjunto”.

El CMMLK más allá de sus muros y de las fronteras

El Centro Martin Luther King tuvo mucho que ver en las pre-relaciones con Estados Unidos. Cuando todavía no se avizoraba un acercamiento, se realizaron visitas pastorales que marcaron un momento en la historia de la Revolución protagonizado por Lucius Walker y un grupo de iglesias norteamericanas. Al respecto Joel Suárez Rodés, coordinador ejecutivo del Centro Memorial Martin Luther King, refirió que “el Centro es heredero de la tradición de solidaridad que le viene de la Revolución Cubana, y la que encarnó el compañerismo del movimiento ecuménico cubano.

“Hubo muchas personas en iglesias de Estados Unidos que nunca aceptaron, como diría Monseñor Romero, una ley humana que manda a separar pueblos y naciones, y por encima del bloqueo y demás, mantuvieron y tiraron puentes con Cuba.

“El antecedente más significativo es la acción del reverendo Lucius Walker y las caravanas de Pastores por la paz que organizamos junto con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) aquí en Cuba, que arrancaron en noviembre del año 1992. Motivo de la primera visita de Fidel al CMMLK. El año 1993 fue especial cuando ellos cumplieron aquel mandato de que no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Se meten en una huelga de hambre en Laredo, Texas, cuando las autoridades estadounidenses le niegan el poder traer un autobús amarillo que nos ha servido en nuestra comunidad hasta el día de hoy.

“Ese entramado de trabajo con los Estados Unidos junto con el resto del trabajo internacional fue nuestra modesta contribución al nuevo escenario que vivimos en los días del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la libertad de los cinco hermanos presos”.

Respecto a las acciones conjuntas con motivo del 30 aniversario Joel Suárez informó que “el domingo 23 vamos a tener una celebración de Acción de Gracias en los locales de nuestra iglesia Evenescer de Marianao. El lunes 24 estará dedicado a Pogoloti que es el útero donde nació el CMMLK, un barrio de otras tradiciones fundamentalmente aquellas de origen africano, y en el que hemos sido parte de ese amplio ecumenismo de aceptación ética. Vamos a hacer actividades con los niños. Y en la esquina del bodegón de la frontera, en 96 y 59, corazón de Pogolotti, vamos a tener un concierto de La Colmenita a las 6:00 p.m. y a las 8:00 p.m. vamos a tener como invitado a Tony Ávila”.

Las heroicidades que se viven con cotidiana sencillez

Sobre cómo se expresan hoy las ilusiones de las plataformas de integración del CMMLK, promoviendo el internacionalismo no proletario, Llanisca Lugo González, miembro del Equipo de Comunicación y Solidaridad del Centro Memorial Martin Luther King y también guionista de la obra Abracadabra de La Colmenita, expresó que “la solidaridad en el CMMLK ha sido un valor fundacional que organizamos en práctica cotidiana con sentidos diversos. Uno de los más importantes es el que heredamos del internacionalismo de la Revolución Cubana que es estar donde hay que estar, acompañar a quien haya que acompañar en su resistencia, en el peligro que se encuentre, a las luchas territoriales que contribuyan a frenar el capital en América Latina hoy o que sean experiencias que impulsen o acumulen en un camino hacia el socialismo.

“Nosotros en América Latina queremos lo mismo que queremos para Cuba, ensanchar el corredor anticapitalista que puede estarse generando en muchas experiencias y propuestas de América Latina. Y también queremos aprender de lo que se genere en América Latina que se está contribuyendo muchísimo en experiencias organizativas, de educación popular, de autogestión, incluso en experiencias de procesos constituyentes.

“Para CMMLK estar con América Latina es un compromiso que no podemos abandonar. Así ha sido durante 30 años. Los encuentros hemisféricos de Lucha contra el ALCA tuvieron una campaña amplia en América Latina y un gran apoyo desde Cuba. Ese acumulado y el del Foro Social Mundial, en paralelo como proceso de construcción amplio y plural también a donde llegaron muchas voces diversas, crearon un sujeto de lucha diverso, indígena, popular, negro, campesino, mujeres que aparecieron en el escenario que no tenían protagonismo previo a estos procesos y que crearon redes y nuevas articulaciones, y en esos procesos el CMMLK siempre participó.

“Necesitamos las luchas pequeñas, diversas, territoriales, pero necesitamos también grandes movilizaciones. En el contexto actual estamos poniéndole esfuerzo a dos procesos importantes.

“Alba movimiento es una articulación de movimientos y organizaciones populares de todo el continente, de países que están o no en la institucionalidad del ALBA TCP, que reconocen el horizonte del ALBA y se comprometen con una sociedad justa de complementariedad y de solidaridad entre los pueblos, antimperialista y tienen un camino de construcción desde 2009. El CMMLK ha estado en su secretaría operativa en el trabajo de comunicación que ha tejido todo ese diálogo entre los movimientos de todo el continente. Este movimiento lo hacemos con las Redes que trabajan con el CMMLK, la Red de Educadores y Educadoras Populares y con la Red Ecuménica Fe por Cuba, dos tejidos sociales que se meten en procesos de base importantes para la geopolítica continental hoy y desde la educación popular y una teología revolucionaria llegamos a América Latina a apoyar los procesos populares de resistencia y organización popular.

“Hay un compromiso eterno de hermandad y amor con esa gente que expresa un cambio en América Latina. Berta Cáceres fue hermana del CMMLK, expresó la síntesis de las luchas territoriales de las mujeres. Pero hay muchas Bertas muriendo todos los días en el continente.

“Desde el 2012 varios compañeros de la Red de Educadores Populares han acompañado al FMLN en EL Salvador en formación y educación popular, construyeron allí tejido militante. En el proceso de paz en Colombia también gente de la Red ha estado contribuyendo en la formación del Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica que hoy en Colombia tiene una disputa muy fuerte. El MST de Brasil ha sido inspirador de ALBA Movimiento en el continente. Son gente que se enfrentan a heroicidades, pero lo viven con sencillez y cotidianidad”.

El CMMLK, hermano de Cuba

Frei Betto viene a llevar un programa a buena parte de Cuba. Al respecto la Reverenda Izett Samá Hernández, informó que “Frei Betto recorrerá desde el 26 de abril hasta el 28 algunos lugares de la parte oriental de Cuba, en Caimanera, en el municipio Salvador en el Consejo Popular Guayacán, va a estar en Santiago de Cuba para rendir homenaje a Fidel y en Bayamo en el Consejo Popular Aeropuerto Viejo.

“Se van a vender tres libros durante este recorrido, su biografía, el Paraíso Perdido y un libro de Educación Popular que hizo con Paulo Freyre. Su sensibilidad por lo comunitario nos regocija”.

Joel Suárez añadió que “El CMMLK tiene elementos comunes con la teología de la liberación. Sus conexiones son desde una perspectiva teológica con la concepción de lo que sería en Cuba una teología hecha en Revolución. Para nosotros es el génesis de la co-creación”.

Raúl Suárez es diputado a la Asamblea Nacional, horticultor y por sobre todo reverendo y pastor de su comunidad. Deja para todos los cubanos su mensaje expresando que “no podemos pasar por alto la gratitud de nuestro centro, del Movimiento Ecuménico Cubano, de muchas de nuestras iglesias por los aportes que Fidel hizo para cada centro creado en nuestro país. Raúl Castro le ha dado continuidad a esa obra de Fidel. Se ha superado aquella experiencia que nunca fue buena para nuestro pueblo cuando se estableció el ustedes y el nosotros, como si en Cuba hubiera dos pueblos. En Cuba hay un solo pueblo, el de Martí y de Fidel. Al cual nos unimos todos y al cual pertenecemos.

Me gustaría que en la vida de nuestro pueblo se puedan realizar los anhelos expresados en el Salmo 144, en los versos del 12 hasta el 15, donde se ora de la siguiente manera: que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Esa es diríamos que el deseo del salmista es que la niñez y la juventud pueda encontrar en toda la obra que todo realizamos una juventud hermosa que puedan dedicar a nuestro pueblo. El salmista continúa: que nuestros graneros estén llenos de toda suerte de cosecha, que nuestros ganados se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, que nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Esas son las aspiraciones económicas que deseamos. Y termina diciendo: que no tengamos que salir del país, que no haya gritos de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tengo todo esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Yo cierro con estas palabras: La firmeza, la Fe, la confianza y la esperanza de nuestro pueblo no le va a faltar a la Revolución, ni a nuestro proyecto socialista, como tampoco le va a faltar a nuestro pueblo la bendición del Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro pueblo la Bendición de Dios. Amén”.

Vea en Video la Mesa Redonda