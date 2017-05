El tema de la producción de software en Cuba vuelve a ser el centro de análisis del espacio televisivo Mesa Redonda en su emisión de este jueves 4 de mayo, dedicada a responder las interrogantes de la población sobre las realizaciones, dificultades y desafíos de ese tipo de producción en el país.

La población dice:

Diversas han sido las llamadas telefónicas recibidas y los comentarios en los foros de las páginas web Cubadebate y Mesa Redonda: Armando García Menocal, de Centro Habana pregunta por softwares para invidentes como él. Alicia Oliva Ford desde Marianao desea adquirir el sistema operativo de software libre realizado en Cuba. Yadiel Galloso Rodríguez, estudia en Guantánamo y quiere obtener el curso sobre conexiones Wifi que se estuvo anunciando en televisión.

Desde Internet Ángel Miguel refiere que ha tenido excelentes experiencias en los cursos de CITMATEL, pero pregunta ¿qué otro servicio para personas naturales tiene CITMATEL? Yasmani Comercial UCI recalca la importancia en la industria del software de los recursos humanos, la necesidad del acceso a internet, las estrategias de marketing en la industria, y la integración de las fuerzas productivas. Luis considera que para potenciar el desarrollo de software en Cuba son necesarias la tecnología, el internet y el salario. Por su parte Adrián recomienda extender el uso del Linux y no depender de las versiones crackeadas de Windows. El profesor Arnaldo Coro Antich, periodista de Radio Habana, pregunta ¿cuándo vamos a iniciar la migración hacia uno o varios sistemas operativos de software libre y códigos fuente abiertos?

Cuba migra hacia el software libre

Sobre el uso del software libre, una de las inquietudes más frecuentes, el master en Ciencias Reinaldo Rosado Roselló, vicerrector de producción Universidad de Ciencias Informáticas informó que “el sistema operativo NOVA ha evolucionado, y hoy se encuentra en una etapa de distribución bastante acabada, consolidada, robusta. El país cuenta con un equipo de desarrollo para esta versión de LINUX de cara a la industria, lo que nos da una capacidad decisional importante.

“Nuestro equipo ha logrado adaptar a condiciones específicas en diferentes escenarios del país la solución del sistema operativo NOVA. Hemos ido personalizando la solución a la medida y eso es gracias a esa capacidad decisional que tenemos hoy.

“La UCI tiene la Guía cubana de la migración que establece cómo debe ser la migración hacia software libre en Cuba, algo que puede ser utilizado en cualquier empresa o entidad estatal.

“Finales de 2015-hasta 2016 realizamos diez diagnósticos integrales a organismos de la administración integral del estado y ministerios. Se les hizo encuestas a las personas para ver el nivel de conocimiento y poder trazar una estrategia determinada sin interferir en el desarrollo de la propia institución. Todo el proceso electoral en el país, desde 2012, se realiza con estaciones de trabajo con NOVA. El propio ministerio de las comunicaciones también está migrado a NOVA. Otros organismos que próximamente van a migrar son la Fiscalía General de la República y la Unión de Jóvenes Comunistas.

“Vamos a oficializar en esta Mesa que antes de que termine el mes de mayo vamos a tener disponible el repositorio institucional en los servidores de ETECSA desde donde serán visibles a toda la red cubana”.

Muchas de las ideas respecto a la producción de software libre en Cuba nacen desde la propia productora. Los usuarios no reclaman a la producción qué es lo que necesitan como solución práctica a sus problemas. Sobre ese fenómeno el master en ciencias Ernesto Vallín Martínez, director de Industria Informática en el Ministerio de las Comunicaciones comenté que “la industria llega con el saber hacer de la utilidad de sus aplicaciones y propone la utilización de las mismas, pero la demanda no surge desde los organismos, instituciones, el propio usuario.

“Los reclamos de la demanda son los que pueden ir ordenando las inversiones hacia la industria nacional y no forzar la búsqueda de soluciones en el último momento. Esto es coherente con el programa de introducción de tecnologías en el país que debe incorporar tanto tecnología como software para todos los procesos de las instituciones”.

Respecto a la preocupación de Armando García Menocal, sobre la producción de softwares para invidentes, el directivo Ernesto Vallín Martínez expresó su agradecimiento porque “da la visión de una necesidad que existe hoy en el país, en el que se trabaja en muchas de las instituciones educativas que tienen niños con discapacidades”.

CITMATEL, la oficina de superación del informático cubano





Otros desarrollos son los audiolibros, al respecto la master en Ciencias Beatriz Alonso Becerra, directora general de CITMATEL refirió que “en los últimos años se ha venido desarrollando un plan masivo de producción de audiolibros que se pensó para personas con dificultad para la lectura y con el avance tecnológico lo hemos ido desarrollando un poco más rápido. Los materiales de los que hoy disponemos están en los centros de descarga de contenido alrededor de todo el país”.

CITMATEL brinda un grupo de servicios para cubrir algunas de las demandas de la población. Al respecto Alonso Becerra menciona “servicios de diagnóstico, mantenimiento, reparación de equipo de cómputo, dispositivos móviles y software. Cursos y talleres de capacitación en línea y presenciales. Al curso de tecnología inalámbrica se puede acceder a través del sistema de cursos de la universidad. También se ofrecen paquetes de aplicaciones de software para la gestión. A la librería también se puede acceder a través de los centros de descarga en moneda nacional”.

Sobre el proceso de inscribir el registro .cu para las personas naturales expresó que “cuesta 370 pesos e incluye todo el trámite con la oficina de registro de la propiedad industrial. La persona se dirige a una de las oficinas de CITMATEL y hace la solicitud y se le hace todo el trámite de todas las búsquedas de interferencia y de acuerdo a su pedido se le da el dominio. Este proceso es bastante sencillo”.

“A través del correo electrónico citamtel@citmatel.cu se pueden dirigir todas las preocupaciones de la población. Y además tenemos el centro de atención al cliente que trabaja todos los días, las 24 horas, al que se puede llamar al teléfono 7204 3145”, completó Beatriz Alonso.

Una persona desde Nicaragua preguntaba si el NOVA estaba patentado por la UCI a lo que Reinaldo Rosado respondió que “está registrado y patentado en la oficina de la propiedad intelectual. Otra persona pregunta si es posible acceder a los cursos que ofrece CITAMTEL desde el exterior de Cuba. Beatriz Alonso afirma que “a los cursos en línea se puede acceder desde el exterior y el pago se realiza en otra moneda”.

Otras llamadas telefónicas fueron la de Efraín Sánchez Pérez desde Cárdenas en Matanzas quien preguntó ¿por qué las cooperativas no agropecuarias de la rama informática no se han aprobado? Loida Mena Díaz desde el Cotorro en La Habana quiere saber en qué paso se encuentra la informatización de las clínicas estomatológicas.

Desde Internet Reinier considera que DESOFT, XETID, DATYS, CALISOFT o CINESOFT no deben pasar por alto como parte de la empresa nacional del software, algunas de las cuales han realizado los softwares para las enseñanzas educativas del país. Ismael pregunta si ¿existe la posibilidad de crear una institución que permita hacer contratos con personas naturales que desarrollen softwares? Reynaldo: ¿dónde está publicada la política de informatización aprobada por el Consejo de Ministros? Cecilia interroga sobre las proyecciones para resolver el tema de la propiedad intelectual en la industria del software en Cuba, una duda que también muestra Alain, conocedor de la complejidad del proceso de registro legal. Yoandi Cervera Sánchez quiere saber sobre el impacto de la Unión de Informáticos de Cuba en la producción de softwares. Orlando consulta ¿cómo se concibe la participación del sector no estatal en la industria?

Informatización integrada para la salud





A partir del trabajo que SOFTEL ha hecho en el sistema de salud cubano, algunos foristas preguntan sobre la informatización en clínicas estomatológicas y farmacias del país. Al respecto la master en ciencias Ariadna Curbelo García, directora general de SOFTEL precisa que “el proceso es continuo, pero las necesidades son múltiples. No están extensas las instituciones que no sufren el proceso de informatización como es el caso de las clínicas estomatológicas.

“Tenemos productos que se pueden utilizar en muchas instituciones de salud a la vez. El universo de las instituciones está en la informatización. Estamos trabajando en clínicas piloto para probar todo el proceso de la aplicación de softwares de prueba de manera que cuando se generalice la aplicación sea del agrado de todos y de más fácil implementación.

“Hay un proceso de informatización a las farmacias que se está implementando en un piloto en las farmacias de Centro Habana. Hoy si hay pedidos que se pueden hacer de manera digital. En todos los casos, todas las instituciones de la salud del país recibirán en algún momento el proyecto de informatización.

“La informatización no es solo un proceso del desarrollo interno de las organizaciones, sino la integración entre todas las instituciones del Software que deben integrarse para dar soluciones únicas”.

Sobre el control de la calidad de los softwares dijo que “cada software tiene parámetros de calidad en todo su proceso de creación. Existe una identidad que mide los parámetros de calidad y certifica los productos de manera rigurosa. Las direcciones funcionales del Ministerio de Salud Pública son las que certifican que las funcionalidades de los sistemas desarrollados son adecuadas a todo lo que está escrito en las normas para la atención a la salud. En el caso de SOFTEL estamos certificados por la dirección nacional de estadísticas del Ministerio de Salud Pública”.

Las figuras de la forma de gestión no estatal

Sobre las formas de gestión no estatal, Ernesto Vallín Martínez señaló que “el ministerio de Comunicaciones atiende cuatro figuras de la forma de gestión no estatal. Una de ellas es el programador de equipos de cómputo que en el país suman más de 1400 hasta febrero de este año. En función a ellos el MINCOM ha creado un programa de atención en conjunto con el grupo de la informática y las comunicaciones y la Unión de Informáticos de Cuba.

“En marzo de este año se realizó un taller de TICs, donde se presentaron 11 ponencias de cerca de 66 trabajadores por cuenta propia. Fue un espacio de diálogo directo entre la empresa y los trabajadores por cuenta propia del sector. Allí debatimos sobre la actualización del marco legal, sobre la inscripción de los softwares comercializables creados desde el marco no estatal. También debatimos la certificación de los softwares financieros contables. Se mostraron interesados porque CALISOFT evalúe la calidad de sus programas, ya que CALISOFT ha desarrollado el modelo para el desarrollo de aplicaciones informáticas, que colabora con las instituciones para que lleguen al estándar de las normas internacionales.

“CINESOFT es una de las empresas que más experiencias de trabajo tiene con la gestión no estatal de producción de softwares. A medida que se vayan incorporando nuevos elementos en la gestión no estatal, las empresas seguirán diversificando el uso de esta fuerza de trabajo que es importante, porque en el proceso de informatización no queremos excluir a nadie, al contrario, tenemos que sumar más personas a este desarrollo, pero no puede ser un esfuerzo aislado”.

Ariadna Curbelo reseña que “tenemos una experiencia de trabajo con la gestión no estatal. Un grupo de desarrollo de SOFTEL se dedica a la tercerización del desarrollo de las aplicaciones que necesitamos desarrollar utilizando el esfuerzo de los programadores de los equipos de cómputo”.

Beatriz Alonso comenta que “CITMATEL está interesado en contratar algunos productos de los trabajadores por cuenta propia siempre y cuando cumplan los estándares de calidad, las garantías, la seriedad de la contratación. Así incorporamos más conocimientos al proceso de producción”.

Ernesto Vallín Martínez explica que “el grupo de empresas desarrolladoras de software en Cuba hoy lo conforman unas 30 empresas: CETID, DATYS, DESOFT, SEGURMÁTICA, TECNOMÁTICA, CALISOFT, CINESOFT y sus soluciones informáticas para la educación, DATAZÚCAR que atiende el sector estratégico del azúcar, la ETI que atiende el grupo empresarial BioCubaFarma, la UCI, el Grupo de Electrónica para el Turismo. Todas son especies de motor impulsor que facilitan y participan coherentemente en la gestión informática”.