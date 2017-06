Por Manuel Alejandro Hernández Barrios, especial para la Mesa Redonda

Fotos: Roberto Garaicoa

La situación interna en Venezuela y la nueva victoria lograda por ese país en la Organización de Estados Americanos (OEA), y cómo ha quedado el panorama político de Francia después de las elecciones parlamentarias, fueron los temas escogidos por el espacio televisivo Mesa Redonda para comenzar la semana este lunes 26 de junio.

Lo sucedido en la OEA fue una derrota para los Estados Unidos cuando convocara a la creación de un llamado Grupo de Contacto para Venezuela en el XLVII Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de esa organización en México, describió la licenciada Marina Menéndez Quintero, periodista de Juventud Rebelde.

La periodista retoma también que EE.UU. perdió el debate del 30 de mayo cuando no logró tampoco aquella resolución intervencionista, y el pasado lunes 19 de junio no lograron una votación favorable en la reunión de cancilleres. Habían presentado una nueva resolución en la que acusaban a Venezuela de ser un país en crisis humanitaria, mencionaron a los presos políticos, la supuesta necesidad de libertad de expresión, la necesidad de un diálogo al que Maduro no se cansa de convocar y que ha sido desoído por la oposición.

Temas baladíes que comúnmente se tratan en la Asamblea General de la OEA son la democracia o el desarrollo, sin embargo, el tema Venezuela se impuso otra vez el pasado martes. Para aprobar las resoluciones en la OEA se necesitan 23 votos. En esta ocasión los países de CARICOM y del ALBA, entre ellos Ecuador, Bolivia o Nicaragua se opusieron.

Sobre la importancia que tiene esta victoria en el contexto latinoamericano la analista de temas internacionales dijo que este esquema de guerra de baja intensidad que se está aplicando contra Venezuela lo que busca es la desestabilización, el caos mediante la violencia, lo que está tratando es de justificar una intervención desde afuera. En ese contexto el solo hecho de la derrota de la intentona ya es importante de por sí.

Luis Almagro ha sorprendido con sus más recientes declaraciones públicas. Dice que renunciará a la secretaría general de la OEA cuando se realicen elecciones nacionales, libres y transparentes con observación internacional y sin inhabilitados, cuando se libere a todos los presos políticos listados por el Foro Penal Venezolano y se amnistíe a los exiliados; cuando se reconozcan los plenos poderes a la Asamblea Nacional, cuando se abra un canal humanitario de alimentos y medicamentos para los venezolanos más desprotegidos y cuando se juzgue a todos los asesinos de cada uno de los manifestantes, así como a su cadena de mando.

Estas declaraciones surgen después de que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijera que su país regresará a la OEA cuando renuncie su actual secretario, Luis Almagro. La crisis política que vive Venezuela ha dejado 75 muertos desde el primero de abril.

El licenciado Jorge Legañoa Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, recalcó que lo que lee Almagro en sus declaraciones son los mismos reclamos de la oposición venezolana que, a su vez, reproduce con exactitud el discurso injerencista de EE.UU.

El también analista de temas internacionales comentó que el documento presentado por México, como país anfitrión de la cumbre, no es nuevo y estuvo semanas consensuándose, negociándose, quitándole y poniéndole palabras e intereses, incluso a diputados de la oposición de la Asamblea Nacional Venezolana se les pidió formar un show vociferando cosas para caldear el escenario en la propia Asamblea General de la OEA de la cual fueron retirados.

La OEA va a seguir haciendo su papel al servicio de EE.UU. invocando al estado de necesidad que no es más que ir escalando acciones para demostrar que hay un estado fallido en Venezuela y, por consiguiente, justificar la intervención militar y las sanciones.

Por otra parte, sobre el proceso constituyente en Venezuela, Legañoa Alonso expresó que hay de todo en ese país. La oposición, en respuesta a lo sucedido en la OEA, quiere invocar al artículo 350 de la Constitución, llamando a desconocer cualquier régimen legislativo o autoridad que contraríe los valores y principios de la garantía democrática. Capriles volvió a llamar a salir a las calles.

Lo fundamental es que, en la situación actual, en la que el gobierno ha tomado las riendas, se han aglutinado las fuerzas del chavismo, se les ha puesto una agenda de lucha. Más allá del deseo de alterar el orden, en las calles venezolanas el ambiente es de propuesta de candidatos, se muestran las ganas de hacer una elección, que es la del próximo 30 de julio. Ya se han presentado numerosos candidatos. En esa Asamblea Constituyente la Revolución se lo está jugando todo, porque incluso puede deponer al presidente Nicolás Maduro.

Dentro del Estado venezolano hay poderes contrarios al propio proceso constituyente, como es el caso de la Fiscal General. Es un fenómeno que demuestra que hay independencia de poderes en Venezuela, algo que tanto han criticado, porque supuestamente es un gobierno monolítico. Por otro lado, la oposición sigue absteniéndose y con ganas de sabotear el proceso constituyente, y la historia ha demostrado que cada vez que la oposición se abstiene p intenta revertir un proceso político importante, pierde. Los grandes partidos de la oposición no estarán, es el caso de Primera Justicia o Acción Democrática.

Pero tampoco se han detenido los proyectos sociales en Venezuela. Incluso se han creado algunos nuevos. Sobre ello, Marina Menéndez recordó que la víspera el presidente Maduro anunció le entrega de más de 153 millones de bolívares para reforzar las misiones sociales en salud y educación.

Se acaba de lanzar una nueva misión, Chamba Juvenil, con la que se espera que 700 mil jóvenes puedan obtener algún empleo en los meses de julio y agosto. Con ella está previsto que se les emplee como emprendedores, como funcionarios, personal de servicios, todo en negocios privados como en cargos públicos. Los sueldos se pagarán con un sueldo bolivariano.

Esto se suma a otras iniciativas para enfrentar la guerra económica y el bloqueo financiero que hace tanto daño. Se está reforzando los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Son iniciativas para que cada día la familia venezolana tenga pan.

El Sistema Político de Francia y sus implicaciones

En Francia el presidente Macron renueva su gabinete en algo más de un mes como mandatario de ese país. Se han cambiado los cargos de Ministro de Justicia, el de Defensa y de Asuntos Europeos, entre otros. Los cambios de gabinete por lo general anuncian crisis o la solución de crisis.

Al respecto, la licenciada Elsa Claro Madruga, analista de temas internacionales, afirmó que de hecho en ese primer mes han tenido que renunciar cuatro ministros y otros políticos que tienen problemas con su integridad moral.

Hay encuestas que anuncia que más del 50 % de los franceses dicen encontrarse satisfechos con su presidente. Después de las elecciones parlamentarias, esa posición de Macron dentro del pueblo francés no tiene en cuenta que en las elecciones hubo un 58 % de abstencionismo, sin contar los votos en blanco, en las presidenciales. En las recientes legislativas, más del 50 % de los votantes no fue a las urnas, algo que se puede reconocer como apatía o falta de confianza.

En la esfera política, algo importante ha sido su entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin, porque es un paso importante y contrario a la línea de Trump, y es además una actitud bastante valiente por parte de Macron, resaltó Elsa Claro.

El que los socialistas no apoyen a Macron es en absoluto un entorpecimiento, en primer lugar, porque tiene la mayoría parlamentaria. En la actualidad ninguno de los grupos parlamentarios tiene fuerza excesiva como para hacerle frente a Macron.

El sistema político presidencialista francés es un factor importante para analizar los sucesos al interior del país. El doctor Leyde Rodríguez Hernández, vicerrector de investigaciones y posgrados del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, conoce de cerca el sistema y cuenta que ese sistema está vinculado en su origen a la recia figura de Charles de Gaulle, padre de la V República Francesa, quien a través de su visión nacionalista construyó ese sistema en un contexto de guerra civil.

El Sistema ha evolucionado como presidencialista, pero en realidad es semi-presidencialista, porque tiene un presidente que es Jefe de Estado, y tiene también un Primer Ministro que es Jefe de Gobierno, aunque en realidad el poder real lo tiene el Presidente. Después de la Reforma de 1962 el presidente puede ser elegido de manera directa. En el 2000 se le da fuerza al presidente haciéndose coincidir la elección del presidente y la elección de la Asamblea Nacional, o Parlamento. Otra reforma bajo el gobierno de Nicolás Sarkozy refuerza las capacidades del presidente frente a las del parlamento.

El poderío del presidente está determinado por la mayoría en la Asamblea Nacional. Macron tiene mayoría en el Parlamento. Él se ha dado cuenta que Francia atraviesa una crisis de los partidos políticos tradicionales. Ha dicho que no es ni de izquierda, ni de derecha. Ha creado el movimiento En Marcha que no es un partido tradicional, sino de tecnócratas y empresarios que no son la burocracia tradicional de los partidos políticos en Francia.

Emmanuel Macron no reconoce la soberanía de Rusia sobre Crimea, tiene posiciones complicadas respecto a Ucrania. Sobre las implicaciones de su posición la licenciada Elsa Claro considera que lo que ocurrirá en adelante dependerá de la solución de temáticas importantes como el oleoducto por mar desde la Siberia hasta Alemania y de ahí hacia el resto de Europa occidental. Estados Unidos quiere sancionar a los países de la Unión Europea que inviertan en ese proyecto, que conviene a muchos de los países europeos.

Hay un complejo de problemas como las diferencias de Europa con Estados Unidos, pero al mismo tiempo vemos que Europa tiene diferencias con Ucrania que pide sin dar y no se estabiliza el problema en ese país. En la reunión de Macron y Putin hubo sus diferencias, pero fue atrevida porque se sentaron a conversar.

En cuanto a la política económica, Leyde Rodríguez recordó que Macron ha hecho propuestas esencialmente neoliberales. Una de ellas es la Ley de Moralización de la Vida Pública en Francia, algo difícil en una sociedad de mercado porque el dinero impide la justicia y es el testaferro del poder. Algo que no es nuevo porque hasta Sarkozy habló de moralizar el capitalismo en Francia.

Otra reforma es la laboral que esconde su verdadera naturaleza neoliberal al decir que los impuestos estarán comprendidos dentro del salario cuando en realidad se van a afectar los salarios, se reducen las pensiones.

Se habla de una Ley Antiterrorista para prolongar el Estado de Emergencia en Francia, por problemas de seguridad. Otras tienen que ver con una nueva ley electoral que quiere reducir un tercio el parlamento.