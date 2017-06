Por: Manuel Alejandro Hernández

Fotos: Roberto Garaicoa

La respuesta a las inquietudes y los análisis de la política de perfeccionamiento de normalización, calidad e inocuidad en Cuba fue el motivo del espacio televisivo Mesa Redonda del miércoles 28 de junio, en la que se expusieron los criterios y preguntas que la población facilitó durante la jornada a través de las llamadas telefónicas y después del intenso Foro-debate de alrededor de 170 opiniones en la web.

Sobre el debate en concreto la doctora Nancy Fernández Rodríguez, directora general de la Oficina Nacional de Normalización (ONN), ratificó que las opiniones de la población están muy cerca de su situación como consumidores, fueron expresiones que demostraron la existencia de una población preocupada.

Los temas más frecuentes estuvieron relacionados con la inocuidad de los alimentos, y con la metrología. Exigieron una mayor rigurosidad en la inocuidad de los alimentos, y una fiscalización más fuerte sobre aquellas personas que tengan que producir alimentos inocuos y de calidad. Otro asunto fue la violación constante de las normas, sobre todo las que tienen que ver con el etiquetado, el envase, el almacenamiento, los alimentos que tienen contaminación cruzada y con la conservación de los alimentos en general.

En cuanto a la metrología, dos fueron los temas que concentraron la mayoría de las opiniones. El primero, es la aplicación definitiva del Sistema Internacional de Unidades y la confusión que existe entre el kilogramo y la libra. El otro, fue el pesaje, sobre todo el del comercio minorista en moneda nacional.

La doctora Nancy Fernández también comentó que la necesidad de tener nuevas leyes, las cuales tendrán más principios y rigor para su aplicación con el objetivo de tener más control. El problema de esa política es el tiempo que demorará su aplicación, y que después de aplicada la gente se adapte a las leyes, a la acción y a la implantación. Se sabe que para 2018 se podrá contar con la ley, el problema será pasarla a la realidad cotidiana en el tiempo más breve posible.

Más de 20 fueron las llamadas telefónicas. Miguel Ángel González de Marianao se refirió a que el aceite de la bodega todavía se da en libras y no en litros como lo establece el sistema internacional de medidas; José Rolando Bosh de La Lisa expresó que el sistema de control de pesaje de los productos en la red minorista del MINCIN como en las bodegas poseen diversos tipos de pesas, unas en kilogramos y otras en libras, las cuales están deterioradas y maltratadas, faltas de mantenimiento, de atención y de calibración; José Carlos Rodríguez de planteó que la situación de la Metrología en Villa Clara es complicada porque los laboratorios tienen poca trazabilidad y patrones, no se realiza la calibración como es debido, sin embargo otros talleres y empresas tienen modernizados sus laboratorios y hasta han modernizado sus equipos para realizar los trabajos de calibración o verificación en sus industrias; José León Jiménez pide que se revisen las balanzas y las formas en que se miden las bebidas en los bares de Santa Clara; Onelia Cruz de Pinar del Río interroga por qué la mayoría de las pesas de las bodegas y las plazas no están certificadas; Esteban González opina que las pesas no son las que están malas, la gente es la que roba, y pregunta cuándo se va a crear el cuerpo de inspectores prometido con anterioridad.

Desde los correos electrónicos, María Alonso cuenta que fue a una tienda recaudadora de divisas a comprar dos pomos de desincrustante y que estaban medio vacíos, exigió cambiarlos y le dijeron que los regresara a los estantes y cogiera otros y pregunta por qué se le falta el respeto de esa manera a los consumidores; Manuel expresó que espera que el tema sea tratado con máxima dignidad pues las justificaciones para lo mal hecho nos superan y describe que en el mercado de 23 y 10 en el Vedado las pesas no tienen display para el consumidor y las pesadas se efectúan en kilogramos y los precios por libras, además se vende mayonesa en formato galón de un solo proveedor a precios variables entre 115 y 145 CUP; Eva comentó que la gente compra los productos deteriorados porque lo necesita y se queja en voz baja, los funcionarios tienen que acercarse a las tarimas para tomar las medidas necesarias, tendrán la aprobación de la mayoría de la población; Miriam González llamó la atención sobre el traslado de los panes en cajas plásticas llenas de churre, dan asco también las de la merienda escolar y las de las cafeterías, además las carnes se están vendiendo al sol; Omar recuerda que en la primera parte de la década de los ´80 existía a nivel de empresas un departamento de Normalización, Metrología y Control de la Calidad con normas de gran calidad y útiles, se dice que fueron eliminadas porque constituían plantillas infladas, pero la realidad es que constituían un freno para las producciones masivas; y Guillermo Javier de Trinidad pregunta cuál es el fin del técnico medio en MNTC si no tienen trabajo y no hay ubicación laboral.

El ingeniero Fernando Arruza Rodríguez, director de metrología de la Oficina Nacional de Normalización, expresó respecto a la libra de aceite que es un problema formal porque en la práctica se distribuye por volumen y el problema es la venta que se realiza en botellas que supuestamente tienen los 250 ml de la cuota que corresponde a cada consumidor.

Se sigue empleando la libra en la red de comercio minorista nacional, aunque las básculas contengan el pesaje en kilogramos también. La política establece que eso se debe resolver. El ministerio de comercio interior elaboró un programa para revertir esa situación desde hace tres años. Una de las problemáticas contra las que lucha salió en el foro debate también y es la utilización de contrapesos de cualquier tipo. La aplicación del programa ha ido lenta porque necesita recursos, pero se está llevando a cabo, no con la regularidad con que se quería, pero se está realizando.

El programa también incluye el pre-empaque de los productos, porque la venta a granel es muy propicia a la manipulación, el engaño, el robo y el desvío. Los productos pre-empacados dificultan las manipulaciones.

Donde hoy se venda en una medida u otra tienen que tener una tabla de conversión para que el público conozca la cantidad que se le vende. Esa es una práctica obligatoria que no se cumple. Deberían sancionarlo los inspectores de Comercio Interior y los de la ONN. El Sistema Internacional de Unidades es necesario para el beneficio del consumidor y para el de la economía nacional. Estamos obligados a sentarnos entre todos los factores que tienen que ver con esto para resolver esta situación.

El servicio de verificación no alcanza a todos los lugares. Las principales dificultades se encuentran en Pinar del Río y en La Habana. El tema de Villa Clara tiene que ver con la situación del Centro de la ONN en esa provincia.

Se dijo que hay falta de rigor, pero una cuestión importante a tener en cuenta es que ningún país sostiene un ejército de inspectores, los problemas están en las sanciones porque son insuficientes, algo que está previsto en la política. Cuando la gente se vea afectada en su economía lo pensará dos veces antes de cometer una falta.

La doctora Nancy Fernández comentó que el problema del deterioro de la infraestructura de las direcciones en materia de normalización empezó a suceder desde mediados de los años ´90 y a partir del propio periodo especial muchas de las estructuras se comprimieron porque la economía del país sufrió notablemente y por lo tanto se desactivaron muchas de esas estructuras y no se han rehabilitado al nivel de la reanimación de la economía y se han quedado a nivel de empresa o de los propios productores.

La política en ese sentido es muy clara. Uno de sus principios es la necesidad de definir la función de atención, la función de cada cual, a qué se debe responder, de manera tal que después que se defina responda a todo lo que tiene que ver con la calidad, la normalización, la metrología y la inocuidad, desde los mayores directivos del gobierno hasta el que es responsable de la producción y los servicios. Se tomarán las acciones reales cuando se tenga la política aprobada, las leyes y los decretos y entonces solo quede la implantación.

Sobre los graduados existe un grupo importante de estudiantes que cursan la enseñanza técnico profesional en estas materias y en ese sentido hay que acoplar las demandas que se hacen a las respectivas organizaciones, a los compromisos económicos, las inversiones. Debe haber una correspondencia entre las demandas y los graduados de forma que no existan vacíos ni lagunas. Hay que atender más los procesos productivos, los registros, los instrumentos y los objetivos de la calidad. Todo eso lo atiende en una empresa el líder de la calidad que es el mismo director, el cual tiene que tener también su equipo de técnicos para que conduzcan sus procesos de atención a la calidad.

Del segundo bloque de llamadas telefónicas, Henry Villa del municipio Plaza de la Revolución se mostró preocupado por la elaboración de las pastas de ajo y el envase de otros productos, porque ve a mucha gente recogiendo envases en los latones de basura y quiere saber si hay un control sobre la limpieza de los envases; Abel del municipio Regla ha comprado en más de una ocasión productos rancios y vencidos en el mercado de tiendas panamericanas de Neptuno; María Rodríguez de Centro Habana pide que se revise la locación de las carnicerías de ahumados que a veces se encuentran hasta cercanas a los baños de las casas donde se venden, algo que se ve en Monte y Galeano fundamentalmente; Dámaso Salazar de La Lisa se mostró interesado por la forma de maduración de los productos agrícolas que se someten a productos tóxicos que el pueblo consume, algo que ha sido hasta planteado en la Asamblea Nacional del Poder Popular y todavía no tiene solución.

En otro bloque de correos, Gertrudis Estrada pregunta cuál es el primer paso a realizar para insertarse en la implantación de la norma y dónde se pueden recopilar las 60 normas obligatorias comentadas en la Mesa anterior y cuál organismo realiza el diseño de la documentación para la implantación de la misma; Elpidio sugirió pasar inmediatamente del dicho al hecho, eliminar la venta de productos a granel en los mercados minoristas y vender los productos envasados, los productos agrícolas deben beneficiarse en los centros de acopio y ser envasados en bolsas limpias y los cárnicos venderlos congelados y envasados; Beatriz Ramírez comentó que se han visto imágenes de algunas de las mejores industrias del país, Havana Club, Los Portales, pero esa no es ni la media de nuestras empresas de alimentos porque en esas está asegurada la infraestructura para el cumplimiento de los requisitos de higiene; la doctora Tayseth Fuente Rojas, jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, dijo que será posible alcanzar un elevado impacto en la implementación de la política si contamos con el equipo adecuado de profesionales de control, si el aparato regulatorio de la década de los ´80 del siglo pasado se actualiza, hay que dotar al aparato de inspección de las condiciones elementales que favorezcan la inspección sanitaria, y añade la necesidad de concientizar a la población para que entienda que si se cuida la higiene de los alimentos podemos evitar la transmisión de enfermedades; Guajiro expuso que dos son los herbicidas sin olor, el Glisofato y el Solar, sustancias inorgánicas que no mueren con el calor, las cuales están modificando el ADN de personas y animales en Cuba.

El ingeniero René Fernández Infante, director de normalización de la Oficina Nacional de Normalización, explicó que la ONN tiene unidades territoriales en todo el país las cuales tienen una normateca para distribuir las normas, las expende y las vende. Para implementar las normas lo primero que hay que hacer es adquirirlas, estudiarlas, determinar las que se deben aplicar y darle un seguimiento al proceso de implantación de la norma. No son de compleja aplicación.

Una de las cinco normas regulatorias cubanas más violada es el etiquetado de alimento pre-envasado. Eso ha quedado demostrado por el trabajo continuo de la ONN que así lo confirma. En la actualidad se viola la norma cubana 108 que es una adopción de una norma internacional que tiene derivadas para personas sujetas a regímenes especiales, las etiquetas tienen que diferenciar para que tipo de persona está hecho el producto.

Hay tantos violadores como productores de alimentos pre-envasados hay en el país. Dos normas de origen metrológico regulan las cantidades de los pre-envases. Es decir, hay una regulación bastante exhaustiva de nivel internacional para estos aspectos. Las mismas fuerzas inspectoras son los que tienen la competencia para sancionar sobre el incumplimiento de las normas.

La doctora Mayra Martí Pérez, jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, expresó sobre el tema de la inocuidad de los alimentos que en el cumplimiento de las normas de expendición de los alimentos la responsabilidad recae en primer lugar en las administraciones o en los propietarios de los establecimientos de los trabajadores por cuenta propia.

El nivel de exigencia sanitaria por parte de los inspectores y por parte de los propios consumidores deben ser también reguladores de la inocuidad de los alimentos. El primer responsable de que se venda un producto vencido es la administración, porque en las etiquetas se dice el intervalo del consumo, pero también el consumidor tiene la responsabilidad de revisar lo que se adquiere. Las inspecciones tienen periodicidades, ellas exigen el cumplimiento de los requisitos.

El ingeniero Fernando Arruza llamó la atención al referir que entre los principios de la política está fortalecer y desarrollar capacidades de reparación y mantenimiento y esto puede ser un sector atractivo para las nuevas formas de gestión.

La doctora Nancy Fernández valoró a modo de conclusión que el acercamiento de la nueva política a las personas a través de los medios, conocer las expectativas, hace que la política se acerque a la vida real, y viceversa. Si se acerca más a las personas podrá existir una mejor comprensión de lo que se quiere, y una mayor familiarización, para que la política sea útil y fortalezca las capacidades del país, y que acerque al país un socialismo más próspero.

En video la Mesa