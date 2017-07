Por Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión: 06/07/2017

El proceso de Rendición de Cuentas del Delegado, un ejercicio permanente de comunicación de la Asamblea Nacional del Poder Popular con el pueblo para conocer y analizar el pensamiento y las inquietudes de los cubanos, ha culminado en todo el país. El comportamiento de la calidad de ese proceso en el país fue el tema abordado en el espacio televisivo Mesa Redonda de este jueves 6 de julio.

En abril se anunciaron las altas expectativas que se esperaban del cuarto proceso de Rendición de Cuentas del XVI mandato de las Asambleas Municipales, el cual ha estado inmerso dentro del trabajo de perfeccionamiento que lleva a cabo la novena legislatura.

Miriam Brito Sarroca, Secretaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, explicó que el perfeccionamiento del Poder Popular consiste en la búsqueda de iniciativas que aporten a la reafirmación de la confianza del pueblo cubano en sus delegados y en el autóctono, revolucionario y democrático Sistema Político del país. Con el perfeccionamiento se evalúan las dificultades y deficiencias que se presenten en el trabajo del Poder Popular para corregirlas con la participación del pueblo.

Como ejercicio donde se ejerce la democracia, en el proceso de Rendición de Cuentas el delegado rinde cuenta de la labor que se realiza en el municipio, de su propia labor en función de representar al pueblo que lo eligió en las Asambleas, de su participación en las Comisiones Permanentes de Trabajo, en los Consejos Populares a través de todos los controles que se realizan.

El delegado tiene la oportunidad de tener un diálogo abierto y franco con sus electores, donde expone la marcha de la transformación del territorio y el avance de la provincia y el país, por ello necesita una preparación que incluya los encuentros con los directores administrativos, y así lograr una mayor vinculación de los dirigentes administrativos con la comunidad, porque necesitan escuchar al pueblo para conocer a qué planteamientos darle prioridad.

Brito Sarroca aclaró que cuando existan casos donde la programación económica no permita resolver un planteamiento, es necesaria la presencia del administrativo responsable para que ayude al esclarecimiento. Los invitados administrativos podrán escuchar los criterios respecto a la calidad de sus producciones y de los servicios que ofrecen porque ellos representante al pueblo en la administración de los recursos que le pertenecen al pueblo.

Añadió que el proceso de rendición de cuenta tiene como función principal que el pueblo escuche a su delegado y haga sus demandas. La comunicación con el pueblo es fundamental porque no se puede estar de espaldas al pueblo para satisfacer sus necesidades. Al pueblo hay que escucharlo, atenderlo y hablarle con claridad y transparencia. El pueblo sabe cuándo no se puede, lo que no tolera es que se trate de enmascarar una insuficiencia.

En las 68 mil 894 reuniones que se realizaron el pueblo tuvo la oportunidad de prepararse y profundizar en el tema de su interés, para otorgarle validez y credibilidad a su planteamiento. En este cuarto proceso participaron 15 mil 983 jóvenes en carácter de activistas del Poder Popular, lo que los hace partícipe de los diferentes procesos y los prepara en el conocimiento del Sistema Político cubano. Los 12 mil 588 delegados conforman la red más importante de comunicación entre el Poder Popular y sus electores.

Los resultados de este proceso son superiores. Los delegados estuvieron mejor preparados, y lograron explicar los resultados del proceso en su territorio. Gracias a la utilización de nuevas tecnologías se lograron diferentes iniciativas que propiciaron la participación de más de seis millones de electores. En otro sentido, no se logra generalizar la calidad del proceso, incluso dentro del mismo municipio.

La estrategia de comunicación espirituana

Sancti Spíritus ha mantenido un fructífero ritmo de trabajo que le otorgó la sede nacional por el Acto del 26 de julio en el año anterior. Teresita Romero Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Sancti Spíritus, informó que en ese territorio cuentan con 648 delegados y se efectuaron 3 mil 589 asambleas de Rendición de Cuentas en las que participaron más de 296 mil espirituanos.

Mencionó que el proceso fue superior cualitativa y cuantitativamente por la planificación con que se concibió. Se entregó por escrito a los delegados la información correspondiente a los temas seleccionados por sus electores. Se les informó sobre la Contribución Territorial como un impuesto con el que se puede trabajar en función de la comunidad, de los subsidios aprobados para la resolución de problemas en cada demarcación, de la sequía, de la sostenibilidad y de la situación higiénico sanitaria.

Se logró que el propio delegado se preparara en temas nacionales o internacionales según lo requirieran los planteamientos recogidos. Como parte de esa preparación se logró que los factores de la comunidad apoyaran al proceso, entre ellos CDR, FMC, ACRC, OPJM, FEEM, lo que permitió diversificar las iniciativas y propiciar el encuentro entre vecinos.

En ese espacio también se estimuló a los educadores que influenciaron en la formación de los valores en la comunidad, a los maestros, a los médicos internacionalistas, a los combatientes que compartieron sus experiencias de luchas, y a los pioneros y a los jóvenes.

La estrategia de comunicación comenzó desde la convocatoria que hizo la Asamblea Nacional, se llevó a los espacios públicos y se compartió para que las personas conocieran el desarrollo del proceso. Se hizo una mesa redonda en el telecentro provincial para compartir la carta que Esteban Lazo remitiera a todos los delegados del país. Durante las reuniones se mostraron videos que afianzaban la rendición de cuentas del delegado.

Teresita Romero destacó que, de los más de nueve mil planteamientos recibidos en la provincia, el 67 % se va a resolver con el concurso de los propios vecinos. La participación popular involucró a las personas en la resolución de sus propios problemas, y con ella se logrará, por ejemplo, la limpieza de las áreas verdes y un mayor ahorro del agua.

Aumentó la participación de los cuadros. Para acompañar al delegado, ahora no solo estuvieron presentes los principales, también todos los miembros del consejo de dirección de las administraciones locales y los cuadros que radican en la propia demarcación.

El municipio hoy cuenta con más recursos y otras facilidades de decisión para poder enfrentar los planteamientos y brindar soluciones más rápidas. En ese sentido, Romero Rodríguez comentó que la provincia arribó al proceso con más del 90 % de resolución de los planteamientos gracias a la contribución territorial, un concepto por el cual se han erogado 40 millones de pesos sobre todo en la reanimación de las comunidades, la reparación de escuelas, el rescate de consultorios y la limpieza de áreas comunales.

Se han beneficiado 29 Consejos Populares que representa el 50 % de los ubicados en áreas intricadas y del Plan Turquino. Se ha modificado la imagen, el confort, el mobiliario y los utensilios de los locales. Un número importante de caminos en el territorio se ha beneficiado también.

No en todos los lugares se desarrolló con la misma calidad el proceso. Hay delegados a los que hay que atender de manera diferenciada con insistencia porque muchos continúan hasta el próximo mandato. Hay que seguir trabajando en lograr que cada delegado con su control y fiscalización pueda lograr mejores servicios a la población en su demarcación. Queda el reto de la constante preparación debido a la cambiante actividad del proceso.

Visualizar el aporte a la contribución territorial para el desarrollo local

Es el municipio la base del proceso de Rendición de Cuentas, el lugar donde se presentan las complejidades y a su vez la resolución de las mismas con la ayuda de la contribución territorial de las empresas del territorio.

Santa Cruz del Norte destaca por su alta industrialización y es conocido por ser atravesado por la Vía Blanca de carácter nacional. Allí confluyen la Empresa de Perforación del petróleo, el Ciclo Combinado de Energás, la central termoeléctrica Este-Habana, la ronera, la única fábrica de levadura seca del país y la belleza de las playas del litoral norte. Se encuentra en Mayabeque, una provincia en medio de un proceso de experimentación caracterizado por la delimitación de funciones.

Miriela Hoyos Barroso, Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Cruz del Norte, compartió las buenas prácticas que se llevan a cabo en su territorio y reflexionó sobre las cosas que todavía faltan. Sobre las interioridades del municipio informó que tiene seis consejos populares y 44 delegados que representan al pueblo en la Asamblea Municipal.

Dentro del Proceso de Rendición de Cuentas celebraron 275 asambleas con un por ciento mayoritario de participación popular. La gobernanta recalcó que el éxito de este proceso de rendición de cuentas depende de la preparación del delegado, y sentenció que el proceso se parece al delegado y a su grupo de trabajo comunitario, por eso en ningún lugar se comporta de la misma manera porque las preocupaciones son diferentes y las situaciones sociales y económicas dependen de las características del Consejo Popular.

Se recibió la preparación provincial, municipal y a nivel de Consejos Populares, pero Miriela Hoyos hizo énfasis en la preparación del área porque cada elector quiere escuchar las problemáticas que afectan su área de residencia, aunque se le informe sobre cuestiones generales del municipio, la provincia y en el país.

Este es un momento único en el que el delegado rinde cuentas al pueblo del resultado de su gestión, donde tiene que explicarle al pueblo sobre su participación en las asambleas y en las comisiones de trabajo que son la de agroalimentaria y productiva que impacta sobre la calidad de los servicios y la comisión de asuntos económicos y energía que evalúa la eficiencia económica en el país.

Falta la multiplicación de iniciativas en todas las áreas, aunque se tuvo en cuenta la utilización del video y de imágenes que evidencien la información que se le ofrece a los electores, como una manera otra de reconocer a los pobladores que participaron en el mantenimiento de un vial con alternativas, en la solución de salideros, en la eliminación de obstrucciones y microvertederos como parte de las indisciplinas sociales. Cuando el delegado monitorea su propia asamblea visualiza en la cara de sus electores la conformidad de los eventos que se suscitan en su circunscripción.

El segundo momento de este proceso es cuando se ofrece la información actualizada del territorio, como la contribución territorial para el desarrollo local financia lo que se hace ofreciéndole autonomía a la municipalidad porque no depende de la aprobación del plan de la economía, de donativos de proyectos de iniciativa de desarrollo local, sino que constituye una fuente de ingreso de las propias entidades del territorio que se sienten comprometidas con la transformación social y se multiplica en el quehacer diario y se informa en la propia demarcación.

Otras temáticas que se tratan en el proceso, en un franco proceso de diálogo, son el otorgamiento de los subsidios, de los recursos materiales que se le dan a los casos sociales por la aprobación del acuerdo 73/84, el mantenimiento y las inversiones, los nuevos servicios, de la situación higiénico sanitaria del territorio, el enfrentamiento al derroche de agua, se le dedica también a los héroes anónimos en el enfrentamiento a los vectores, a las glorias deportivas y fundamentalmente a los combatientes.

La participación es el éxito

Este es el último proceso de los actuales delegados. Miriam Brito Sarroca aclara que con este cuarto proceso no concluye el mandato, se convocó a elecciones generales, pero eso no quiere decir que se haya concluido el mandato.

El delegado tiene que continuar participando en la transformación de lo que se identifique en el territorio, hablar claro con las administraciones y adelantarse a los problemas para evitárselos a la población, lograr la unificación de las organizaciones de masa en cada proceso, en la búsqueda de soluciones y en el enfrentamiento de las indisciplinas. El pueblo para participar tiene que ser conocedor de las cosas que se realizan en el país, porque la exigencia tiene que ser recíproca.

La convocatoria para la Asamblea está prevista para el 14 de julio, siempre la anteceden las reuniones ordinarias de las comisiones permanentes de trabajo en las que se abordaran 79 temas vinculados a informaciones, controles y fiscalizaciones hechas al cumplimiento de las políticas del país y que se ratifican en la Asamblea Nacional.

Vea la Mesa Redonda sobre el tema