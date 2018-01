Por: Manuel Alejandro Hernñandez Barrios

Después de una jornada cargada de foros en los sitios web de Cubadebate y la Mesa Redonda, y con motivo del inicio de la campaña de declaración y pago de tributos que acaba de comenzar en el país, el espacio televisivo Mesa Redonda dedicó su emisión de este miércoles 10 de enero al amplio intercambio con los interesados en ese importante tema, de vital importancia para el presupuesto del estado y como ya se ha dicho en este mismo sitio, un momento de expresión ciudadana a la que se suman los cubanos cada año con más responsabilidad.

La master en ciencias Yamilé Pérez Díaz, jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, comentó que se han creado todas las condiciones para tener una campaña superior a la del año anterior pues ya se va notando una cultura tributaria, la disciplina en los contribuyentes y el personal de oficina está preparado para prestar servicio a todos los contribuyentes, un servicio que se presta de forma gratuita en todo el país.

Mencionó que se están intensificando los vínculos con los medios de comunicación para divulgar los deberes de los contribuyentes, las formas de adquirir la Declaración Jurada (DJ), cómo llenarla, dónde depositarla o entregarla, los beneficios del pronto pago. Además, el 100 % de las DJ serán fiscalizadas y revisadas porque la ONAT está dispuesta a accionar ante esas conductas y aplicar el régimen sancionador según establece la Ley 113 del Sistema Tributario.

Destacó que los aportes forman parte de los ingresos del municipio, son para los gastos del municipio y se destinan directamente a ellos. Insistió en que tributar es un acto de responsabilidad ciudadana pues se trata de un deber social que se revierte en el bien de todos. Hay que declarar, hacerlo bien y en tiempo.

Vianco L. Serrano Rodríguez (Habana del Este; La Habana): ¿Por qué el banco insiste en que tengo que dejar la DJ en el banco cuando lo que dice la ONAT es que la copia se debe llevar a la Oficina Tributaria?

La jefa de la ONAT, Yamilé Pérez Díaz, comentó que, desde la aprobación de la creación de los buzones en las Oficinas Tributarias, se decidió que las DJ se depositan en las Oficinas de Administración Tributaria y el pago se seguirá efectuando en el banco. El banco no debe exigirle al contribuyente la DJ. Recordó que la DJ es un documento confidencial en el que se declaran ingresos personas.

Roberto Cobas (Cuentapropista): ¿Por qué no ha llegado la DJ cuando todos los años a esta fecha ya la teníamos?

La master en ciencias Belkis Pino Hernández, vice jefa de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, recomendó a todas las personas a las que no les ha llegado la DJ, acercarse a las oficinas más cercanas o correspondientes de la ONAT de su territorio para obtener el modelo de DJ el cual puede ser descargado también a través del sitio web www.onat.gob.cu a través del cual se puede descargar el modelo de declaración jurada DJ 08 en Excel y la APK DJ 08 desde el sitio web En tu móvil; además puede solicitarlo a través del correo electrónico consultas@onat.gob.cu. Ser proactivo y no sentarse a esperar a que Correos de Cuba se lo lleva a casa.

Lissette Cordero (Tenedor de libros, Plaza, La Habana): Tiene un cliente que pertenece al sector artístico y hasta este mes solo ha recibido diez pagos, quiere saber si pone solo esos diez pagos en la DJ de este año y declara los demás el año siguiente o si hay otra solución.

La vice jefa de la ONAT Belkis Pino Hernández, aclaro que el impuesto se realiza sobre los ingresos, si no se ha recibido dinero, no tiene que declararlo. En este caso tendría que pagar lo que recibió sin tener en cuenta los dos contratos que aún no se le han liquidado. Si le pagan los dos meses que le faltan en 2018, entonces ese ingreso lo pone en la DJ del transcurso de este año.

Ramón Cairo Enríquez (Productor porcino, Corralillo, Villa Clara): Tiene un crédito bancario, un dinero que le da el Estado para pagar las compras que le hace al Porcino, por ese crédito el banco me cobra un interés y la ONAT también, según él eso está catalogado en dinero de inversión.

La jefa de la ONAT, Yamilé Pérez Díaz, respondió que la ONAT no cobra intereses por crédito bancario porque no los otorga, eso solo lo realiza el banco. Como productor está obligado a que le retengan el 5 % cada vez que hace alguna venta, es la forma de pagar el impuesto sobre ingresos personales, y con esta cuota se liquidan los pagos al impuesto sobre ingresos personales. Para 2018 está estipulado que con los ingresos de 2018 se va a declarar en el 2019, incluso sobre el ingreso, no como utilidades. En 2019 cuando presenten la DJ se le descontará el 5 % de lo que estuvieron pagando durante todo el 2018.

Esther Salomé (Plaza, La Habana): Quiere saber si en cuanto al arrendamiento de una habitación se pagan cuotas mensuales a cuenta del impuesto en el periodo fiscal que son 840 pesos mensuales, si el resultado final del periodo fiscal arroja que no hay impuestos a pagar porque estos ingresos resultaron inferiores a las cuotas pagadas a cuenta de su impuesto, lo que en la práctica es una retención, ¿por qué no hacen devolución al titular si ese resultado es negativo?

José E. Forcada Enríquez: Después de ver la Mesa Redonda de ayer tengo la impresión de que existen fallas en el sistema de la ONAT, la vía de Correos de Cuba para la entrega de la documentación, no funciona o funciona mal, o en algún caso funciona. En la ONAT de mi municipio me dicen que debo esperar hasta el día 10 de febrero que si no me llega ellos me los entregan.

Yamilet0518: Quiere saber cuánto debe pagar por el impuesto de transporte terrestre (pago de la chapa) de su auto Moskovich y de cuánto sería el descuento si paga antes del 28 de febrero. Además, sugiere que exista un mural en las oficinas de la ONAT con estos datos.

La vice jefa de la ONAT Belkis Pino Hernández, informó que las cuantías que se deben pagar por el transporte terrestre están establecidas en la Ley 113 de la Ley Tributaria en el anexo No. 2. Para las motocicletas se establece una cuantía de 22 pesos. Si paga antes del 28 de febrero, se le aplica el 20 % y paga 17.60 pesos. Para los autos Moskovich de uno a cinco asientos se pagan 52 pesos, si paga antes del 28 de febrero se descuenta el 20 %, y tendría que pagar 41.60 pesos. En el caso de la capital se puede hacer por Telebanca.

E. Oropesa (Mensajero, Cuentapropista): ¿Por qué me envían un aviso de pago adicional como si tuviera que seguir pagando más? ¿En qué consiste la Declaración Jurada?

La vice jefa de la ONAT, Belkis Pino Hernández, especificó que el mensajero es una actividad de régimen simplificado por lo que no tiene que presentar DJ. Hay que aclarar en qué consiste el aviso que recibió porque no puede ser una DJ si solo es una actividad de régimen simplificado. Además puede escribirle a los funcionarios de la ONAT a través del correo electrónico consultas@onat.gob.cu.

La jefa de la ONAT, Yamilé Pérez Díaz, insistió que el contribuyente debe dirigirse a la Oficina de Administración Tributaria más cercana. Refirió que puede darse el caso que este mensajero esté ejerciendo otra actividad lo que pasa a ser del régimen general o a lo mejor tiene más de un trabajador contratado y en ese caso también pasa a ser del régimen general, por tanto, en ambos casos tiene que presentar DJ. También puede ser que ha recibido alguna comunicación por parte de la ONAT porque a lo mejor en su municipio el Consejo de la Administración ha decidido incrementar la cuota porque la Ley Tributaria autoriza a los Consejos de la Administración a variar las cuotas en dependencia de las características y los estudios realizados al municipio.

Beatriz Martínez: Plantea que se tiene mucho interés en que se paguen los impuestos, pero ya estamos en el décimo día del año y todavía el transporte terrestre no se puede pagar por Telebanca.

La vice jefa de la ONAT Belkis Pino Hernández, recordó que el servicio Telebanca solo está disponible en La Habana y que pronto lo estará en Villa Clara y Santiago de Cuba.

Elio Pérez (Pequeño Agricultor, productor de arroz, Güines, Mayabeque): Plantea que Marino Murillo planteó en la Asamblea Nacional del Poder Popular que a los productores de arroz podían pagar a finales de año por las ganancias y utilidades, pero a él le cobre el 5 % del dinero bruto cuando le vende el arroz a la empresa agroindustrial del grano. ¿Por qué si le cobra el 5 % bruto tiene que pagar a fin de año por las ganancias y las utilidades? De esa forma no le da ganancia la siembra del arroz.

Nelmag Riverón: Quiere saber si continúa vigente el aumento del 10 % para los gastos deducibles, aprobado por el Parlamento para la campaña anterior (2016).

La vice jefa de la ONAT Belkis Pino Hernández, explicó que desde que se aprobó el incremento del 10 % de los gastos para las actividades por cuenta propia, se mantiene ese por ciento que se incrementó. La Resolución 20 de 2016 establece que los trabajadores que se dedica a la actividad de alimentos tienen un 60 % de ingresos como gastos deducibles de la actividad.

Manuel: ¿Cuándo se establecerán nuevas vías para el pago de los impuestos porque el pago en bancos es engorroso debido a las tantas labores que ahí se asumen como el pago de la seguridad social? ¿No se ha pensado utilizar los cajeros automáticos, transferencias On-line, o la apertura de cajas recaudadores en las propias sedes de la ONAT?

La vice jefa de la ONAT Belkis Pino Hernández, señaló que la vía del cajero automático ya está establecida en todo el país para que los contribuyentes puedan realizar el pago de las DJ en ellos. Ya fueron entregadas todas las bases de datos de los contribuyentes registrados en la ONAT para que puedan efectuar el pago con el descuento del 20 % en el caso del transporte terrestre y el descuento del 5 % en el caso del impuesto sobre ingresos personales. El sistema Telbanca se está extendiendo a las provincias de Villa Clara y de Santiago de Cuba.

Oscar (Cuenta propia en la actividad Productor-vendedor de Calzado en la Tienda Cerámica, Centro Habana): La Tienda Cerámica sito Galiano esq. Neptuno entró en reparación en enero de 2017, actividad que se dilató hasta noviembre de ese año. El gobierno de la capital exoneró a los vendedores establecidos allí por esos diez meses. Si solo trabajó los dos últimos meses del año, ¿tiene que hacer la Declaración Jurada?

La vice jefa de la ONAT Belkis Pino Hernández, recordó que todas las personas registradas en el registro de contribuyentes y tienen la obligación de declarar aun cuando no tengan ingresos tienen que presentar la DJ con ingreso cero. En este caso entonces sí tiene que pagar porque presentará su DJ con los ingresos obtenidos en esos dos meses de trabajo. En la parte final de la DJ hay una fila para las observaciones en donde puede poner su situación.

Arrendadora: ¿Cuándo quitarán la doble imposición, después de pagar cada mes el 10 % del ingreso más 16 CUC mensuales por cada habitación, aunque la licencia sea por la vivienda completa que podría alquilársele a una sola persona que duerma en una sola cama? A Fin de año como si no lo hubieran cobrado, vuelven a pedir que se pague el 10 % del ingreso de todo el mismo año que se ha estado pagando mes tras mes. Ese impuesto no se cobra. En todo el mundo se cobra un impuesto anual en escala de acuerdo al ingreso y empieza por debajo del 10 %.

En respuesta a Arrendadora que escribió a través del correo electrónico, según la master en ciencias Yoandra Cruz Dovales, vice jefa primera de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, no existe la doble imposición. El impuesto sobre ingresos personales son aquellos que se obtienen por el ejercicio de una actividad económica en un periodo determinado, o la renta o ingresos que se obtienen por cualquier tipo de actividad en un periodo fiscal, así está establecido en la Ley 113. Cuando se declara el impuesto sobre ingresos personales, una vez al año durante el proceso de campaña, se declaran todos los ingresos brutos que se obtuvieron en el año, se descuentan los gastos que están autorizados a deducir por la Ley en la Resolución 20 y se descuenta el mínimo exento establecido por la Ley.

¿Por qué se considera que no hay doble imposición? Porque después que se realizan todos los descuentos y lleva el resultado a la escala progresiva donde se aplican cada uno de los porcientos, el impuesto que le da a pagar le descuenta todo lo que ha pagado en el año, lo que se consideran que son las cuotas mensuales anticipadas.

No es una retención, se pagan impuestos a costa del ingreso sobre impuesto personales. Con esas cuotas mensuales la mayoría de los contribuyentes no adelantan ni siquiera el 50 % del impuesto a pagar en fin de año, pero es un adelanto y se descuenta en la DJ. Cuando se va a pagar al impuesto se le descuenta lo adelantado por cuotas del impuesto sobre ingresos personales, pero se descuenta también el resto de los impuestos pagados, incluso se descuenta la contribución a la seguridad social.

Yomi: Ya los impuestos están bien altos, solo hay que leer la planilla de DJ. Algunos pagamos impuestos dobles por ser trabajadores estatales. (Esclarecer cómo funciona lo de los impuestos dobles)

La vice jefa de la ONAT, Yoandra Cruz Dovales, refirió que son conceptos diferentes del mismo impuesto sobre ingresos personales, porque al final se está agravando la renta, tal y como está establecido por una cuantía determinada que se cobra como salario y que ya se estableció en la Ley que el salario es sujeto de impuesto cuando llegue a los niveles correspondientes. Se fijó un mínimo que tiene unos porcientos diferentes a aplicar y que en cada caso paga por la renta que percibe en el año fiscal, pero tampoco es una doble imposición. No se puede confundir contribución con salario.

Yoyo (sector artístico, Radio, Santa Clara): Todos los meses le descuentan el 5 % para al final del año indicare la devolución de ese dinero descontado porque nunca rebasó la cifra de los 10 mil pesos. ¿Por qué tantos trámites, gastos, planillas, si al final no tengo que tributar absolutamente nada? Lo peor es que la ONAT-Finanzas demora más de un año en devolver el dinero y solo cayéndoles atrás porque se duermen, y te duermen, con lo de escaso personal, etc. Pero a la hora de exigir y recaudar no tienen problemas con su escaso personal.

Respecto a la prontitud con que se cobra, diferente a la prontitud con que se devuelve, la vice jefa de la ONAT, Yoandra Cruz Dovales, explicó que las devoluciones de ingresos se generan por dos causas, por error del que pago o porque paga en exceso de lo debido. La ONAT tiene 60 días hábiles para responder a esas solicitudes de devolución, la cual se devuelve a través de las direcciones municipales y provinciales de Finanzas y Precios, las cuales tienen un término de un año y hasta dos años para devolver la cuantía de dinero.

Geovany: ¿Por qué a los contribuyentes que han realizado pagos en exceso no se les devuelve su dinero en tiempo? Hace unos años pagó unos cinco mil pesos de más al no tener claridad sobre el incremento de los gastos autorizados, he perdido la cuenta de las veces que he dejado de trabajar para revisar la situación y nada. Me dicen que no hay abogado, pero para llevar a juicio a los que han sub-declarado sí los hay. ¿Por qué la balanza se inclina hacia un solo lado?

La vice jefa de la ONAT, Yoandra Cruz Dovales, reconoció que existen dificultades con este proceso en los municipios de la capital y en algunos de los municipios cabeceras de provincia, que están dados por problemas de falta de personal en las oficinas o porque la tramitación es muy grande en las oficinas y se demoran porque existen debilidades con el servicio jurídico en esas oficinas.

Cada cuantía que entra por error al presupuesto del estado se va a devolver, para ello se trabaja en al menos lograr algunas compensaciones o agilizar las devoluciones para hacer un procedimiento con mayor calidad del que hoy existe.

Roberto González (Matanzas): Respecto a las fiscalizaciones y las presunciones, ¿cuáles son las fórmulas que se aplican, si son las mismas que las de las empresas estatales? Considera que éstas están un poco alejadas.

MF: ¿Cómo se comprueba la veracidad de la DJ realizada por el sector no estatal? El sector estatal tiene varias formas de control, y el pago de impuestos se realiza antes de que el trabajador tome su salario. ¿Cómo saben cuánto ganan los cuentapropistas? Muchos de ellos no presentan ni el precio de los productos que venden, lo que les permite hacer uso de un precio variado en dependencia del cliente que esté comprando. Nadie les exige que tengan el precio en cada producto en venta. ¿Cómo la ONAT puede mantener el control sobre la veracidad de esas declaraciones? El trabajador estatal que tiene un salario bajo, se controla al 100 % y se le quita el impuesto antes de pagarle el mes.

El master en ciencias Reinaldo Alemán Mondeja, vice jefe de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, comentó que los métodos utilizados son variados, pero con un objetivo común que es validar, comprobar la información que ha puesto el contribuyente en la DJ contra la propia información que se tiene y se obtiene por diversas vías.

Existen métodos basados en estudios de comportamiento. Se hacen acciones de control cuyos resultados validan los propios resultados que se obtienen en los estudios. Existen bases de datos con una historia fiscal de unos cinco años de los contribuyentes, sus pagos, sus incumplimientos, sus declaraciones, resultados de revisiones y se conoce cómo se mueve el contribuyente.

Se tiene información que obtenemos con trascendencia tributaria que se obtiene de terceros, como son pagos de contribuyentes provenientes de identidades estatales, retenciones que también se les hacen a determinados sectores. A todo eso se le aplican procedimientos metodológicos que también ofrecen resultados.

Se parte del principio de que nadie puede gastar más de lo que ingresa: “Dime lo que gastas y te diré lo que ingresas”. Cada ingreso está destino a pagar los tributos, financiar los gastos que él mismo declara y la determinada ganancia o utilidad correspondiente. En unas 19 mil declaraciones juradas, más de 12 mil acertaron los cálculos.

Narcisa Pérez (Marianao, La Habana): Considera que hay personas que no aportan nada a la contribución tributaria y se sirven de los mismos beneficios que todo los demás contribuyentes que sí trabajamos, y parece que los que trabajamos mantenemos a esas personas. ¿Habrá alguna manera de cambiar eso que no parece justo?

Juan Almenares (Cuentapropia, San Agustín): Le preocupa que han proliferado los trabajadores que no se encuentran inscritos en la ONAT por lo que no pagan al estado por la actividad que realizan. ¿Qué acciones se han tomado o se tomarán en ese sentido?

El vice jefe de la ONAT, Reinaldo Alemán Mondeja, expuso que este problema está generalizado en la sociedad, provoca una competencia desleal e incita a que el que está legal si ve que no pasa nada, pasa a la ilegalidad. Se aplican multas fiscales de entre 500 hasta 6 mil 250 pesos, recargos de entre el 9 % y el 30 % del principal determinado.

Eusebio Hernández: Según la Resolución 26 de febrero de 2017 del Ministerio de Finanzas y Precios se establecen las bonificaciones tributarias (rebajas del 50 % del impuesto sobre ingresos personales) a mujeres del sector no estatal que tiene dos o más hijos menores de 17 años, teniendo en cuenta los ingresos económicos de su núcleo familiar. ¿Por qué no se tiene en cuenta también esa condición para las trabajadoras estatales que también aportan impuestos por ingresos salariales, los cuales son inferiores a los del sector cuentapropista y que también aportan mucho a la economía nacional?

Cubava: Complace saber que el sector privado tuvo un crecimiento en ingresos. Recomienda: continuar invirtiendo más en la automatización de los sistemas tributarios, mejorándolos para ganar más confianza. Pide que se entienda que mientras mejor les vaya a los cuentapropistas, más ingresos va a tener el estado para ser usado en las actividades presupuestadas.

José Luis Batista Rosales: En su artículo 26, la Ley 113 “Del Sistema Tributario” establece una escala progresiva según lo cual, hasta 10 mil pesos el impuesto es de 15 %, de 10 mil a 20 mil pesos un 20 % y así hasta que superior a 50 mil pesos es de un 50 %. Se está asumiendo que 50 mil es una cifra muy alta en un país donde el salario mínimo debería estar sobre los 2 mil 500 pesos mensuales. Si una persona tiene un ingreso de 50 mil CUP, al pagar el impuesto de quedaría con 34 mil 250 CUP lo que da un promedio mensual de 2 mil 854 pesos, muy cercano a lo que debería ser el salario mínimo. Se debería aplicar el menor porciento a aquel monto que se corresponda con lo que debería ser el salario mínimo. Es decir, hasta 50 mil pesos aplicar sólo el 15 % y a partir de ahí establecer la escala progresiva.