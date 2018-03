Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa

Emisión: 14/03/2018

Para juntar y amar, el 14 de marzo de 1892 al fundar Patria, José Martí nos dio un día para celebrar la prensa cubana más comprometida, esa que busca parecerse al país que somos y construimos.

El periódico ha de estar siempre como los correos antiguos, con el caballo enjaezado, la fusta en la mano, y la espuela en el tacón. Al menor accidente, debe saltar sobre la silla, sacudir la fusta, y echar a escape el caballo para salir pronto y que nadie llegue antes que él.

José Martí

Este Día de la Prensa cubana, además, fueron entregados los Premios de Periodismo José Martí Por la obra de la vida y los Premios Nacionales Por la obra del año, con la aspiración a un mejor periodismo, por el periodismo del futuro.

…

Mesa tomada

En agosto de 2018, se cumplirán 15 años del empeño diario de debatir sobre los temas más diversos de Cuba y el mundo.

La Mesa Redonda se une en este propósito al equipo cercano de Cubadebate este 14 de marzo; a partir de emisiones que acercan aún más a las redes sociales y el espacio digital más visible de nuestro país: www.cubadebate.cu, con los principales temas abordados en el sitio web.

Esta será una suerte de revista de opinión con el concurso de todos. Aixa Hevia, Vicepresidenta Primera de la UPEC, Margarita McPherson, Viceministra de Educación y Dayán García, Periodista de Bohemia, acceden a este primer encuentro que se convierte también en la presentación a los seguidores de la Mesa Redonda y Cubadebate.

Cubadebate adentro

El medio digital más visible de la web cubana, Cubadebate, nació para dar la pelea informativa al constante asedio mediático enemigo.

Rosa Miriam Elizalde, Vicepresidenta de la UPEC y primera directora de Cubadebate, recuerda la feroz campaña contra Cuba. Lo que surge, explica Rosa Miriam, es un grupo de periodistas que se une voluntariamente para luchar contra ellas; en un momento de mayor madurez se adscribe a la web desde su página cubadebate.cu.

“En un concurso de ideas para nombrar el sitio, siempre defendimos el sello #Cuba”, recuerda.

Fidel, señala Randy Alonso Falcón, periodista y director de Cubadebate y la Mesa Redonda, fue por muchos años el más asiduo columnista, tener a Fidel como columnista principal dio un impulso a Cubadebate que luego se concretó en el orden de mayores posibilidades.

Elizalde señala que en el 2009 surge un cambio tras estudios de administración, tendencias y generación de contenidos en la web de Cubadebate

“Importantes personalidades internacionales convirtieron a Cubadebate en parte de la visibilidad de sus ideas: Atilio Borón, Frei Beto, Inacio Ramonet, además de muchos colaboradores en medios provinciales, a partir de ahí logramos una mayor claridad en nuestros contenidos”, señala Alonso.

“Teníamos un pulso de qué se estaba diciendo y qué pensaba la población cubana a partir de los comentarios. Recuerdo el terremoto de 2009 en Haití, donde la cobertura de Cubadebate fue imprescindible.

“El segundo momento importante descrito fue el anuncio del restablecimiento de relaciones, el 17 de diciembre y el regreso de nuestros tres compañeros prisioneros. No podríamos olvidar la cobertura minuto a minuto de las honras fúnebres tras la muerte física del Comandante Fidel Castro”, dice Rosa Miriam.

José Raúl Concepción Llanes, Subdirector de Cubadebate, afirma que al ser pocos en el equipo debemos hacer de todo; eso nos gusta y atrae. Todos los días presupone un nuevo reto, precisamos estar preparados para una cobertura deportiva, política o cultural, no solo en cuanto a la temática sino en cómo visualiza aquello que se produce.

“La combinación entre experiencia y juventud es, al final, lo que le da el sabor y la diferencia a Cubadebate”, afirma Randy.

José Raúl Concepción afirma que cuando ve el gran número de personas que sigue el trabajo, sientes orgullo de la repercusión, eso entraña una responsabilidad mayor desde un equipo joven y pequeño.

Cubadebate busca el periodismo que nos haga sentir incómodos, que transforme, que nos haga ser mejores, que lleve a cuestionarnos, a repensarnos.

Como elemento distintivo de la web que defienden muchos medios digitales, Cubadebate lo tiene como una opción preferencial: el uso de la imagen, la fotografía a la hora de presentar temas, asuntos, realidades que vive el país y el mundo. Cubadebate en la mesa redonda también presentará sus fotorreportajes.

“Cubadebate es un portal digital que incluye varias páginas web, entre ellas cubadebate.cu, además de la Mesa Redonda, las Razones de Cuba, Fidel, Soldado de las ideas, y amplia presencia en las redes sociales facebook y twitter, actualización a toda hora, gran cantidad de temas: políticos, culturales, economía, tecnología, entretenimiento… Noticia, especiales, opinión”, explica en Cubadebate en la Mesa Redonda José Raúl Concepción.

Cubadebate es la séptima página visitada desde Cuba, solo superada por Google y las redes sociales, es el medio de comunicación cubano mejor posicionado dentro del dominio .cu. Fuera de Cuba es la página nacional más posicionada.

“La verdad necesita de nosotros”

Miramos hacia la realización del congreso de los periodistas cubanos desde Cubadebate en la Mesa Redonda, en la conversación sostenida con Aixa Hevia, Vicepresidenta primera de la UPEC sobre las perspectivas de la organización rumbo al encuentro, por la periodista Leysi Rubio.

¿Cuáles son los retos de ser periodistas hoy en Cuba?

“En primer lugar cumplir las expectativas del pueblo, con un nuevo escenario mediático, donde no solo está la prensa. Hay que llegar a los jóvenes, el reto está en adaptarnos con los pasos que damos y la opinión de la gente. La Mesa Redonda y Cubadebate on dos ejemplos de nuevas maneras de pensar el periodismo.

“Recientemente estuvimos en el encuentro joven de periodismo, excelente, un proyecto liderado por jóvenes, bien preparados, con grandes expectativas, protagonistas de los cambios.

“Hay lugares en los que, aunque tenemos dificultades, ya se cambian las formas de hacer”.

¿Cuáles son las expectativas para el próximo congreso de los periodistas cubanos?

“El congreso tiene tres grandes líneas: el nuevo escenario mediático, los modelos de gestión, insipiente aún, y el perfeccionamiento de la UPEC, la organización que agrupa voluntariamente a todos los periodistas en el país. Defendemos un lema: la verdad necesita de nosotros.

“Será un congreso dedicado a los 55 años de la UPEC, a Fidel y a Antonio Moltó, Presidente de la organización, fallecido recientemente; un congreso donde los jóvenes van a ser protagonistas, llegamos con una política ya aprobada en comunicación, con una nueva forma de verla partir de los lineamentos de la política cubana para el debate, para la prensa que cambie y haga cambiar”.

Vocacionales de Ciencias Exactas en la mira de Cubadebate

Una de las prioridades de Cubadebate ha sido reflejar la situación de los IPVCE nuestro país…

Cubadebate recorrió a través de sus páginas y colaboradores los IPVCE Federico Engels, de pinar del rio, V.I. Lenin, de la capital, Karl Marx, de Matanzas, Ernesto Che Guevara, de Villa Clara, y José Martí, de Holguín.

A propósito de este recorrido web, la Mesa Redonda tiene la posibilidad de ampliar en nuestro espacio el tema.

Dianet Doimeadiós, periodista de la Mesa Redonda, conversa sobre el tema con Margarita McPherson, Viceministra de Educación, sobre la opinión de los internautas y lo que responde al respecto el Ministerio de Educación y la investigación los periodistas.

Del 1 de febrero al 1 de marzo Cubadebate publicó una serie de reportajes relacionados al desarrollo de los IPVCE, debate generado en las redes sociales y que marcó la agenda de nuestra página web.

La Viceministra de Educación, vinculada a este tema, que marcó la agenda pública desde respondió a interrogantes desde su perfil de facebook y en la página de Cubadebate y hoy accede al diálogo con el espacio Mesa Redonda.

¿Fin o replanteamiento de esta idea de Fidel?

“Una de las cuestiones que el Ministerio de Educación defiende es repensar el trabajo de los IPVCE, mantenemos el pensamiento de nuestro Comandante, nuestro plan de acciones fortalece cada uno de esos objetivos.

“Son instituciones sonde se fomentan las vocaciones de la rama científica y la técnica, trabajar en tareas de impacto. Cuba llegaría a ser un país de hombres de ciencia, una de las premisas que hoy se defienden, una institución que forme un profesional íntegro.

“Ratifico que no desaparecerán, con las ideas y lo que ya se hace trabajamos en las actividades de comprometimiento con estos centros.

Las matrículas han desaparecido, la falta de interés priorizado, el proceso de vida interna, que los estudiantes graduados de noveno grado sientan interés por estos institutos.

“Para el MINED es una prioridad estos centros, toda la atención esta dirigida a estas instituciones.

“Recientemente se han desarrollado las celebraciones de los aniversarios de estos centros, el tiempo ha asumido sus efectos sobre estas grandes escuelas. Fueron concebidos para matrículas masivas; hoy, cuando han surgido otras líneas, se ha favorecido su decrecimiento, pero la intensión continúa.

“Tenemos en los últimos tres cursos cerca de 4000 estudiantes que egresan de estos centros, pero prensamos que aún puede influirse sobre la matrícula, desde el interés. Lo más importante es sentir la vocación por ambas partes, estudiantes y profesores”.

Cubadebate en redes

Las rede sociales son parte imprescindible de la Mesa Redonda y Cubadebate. ¿Qué sucede en las redes?

Responde el periodista Oscar Figueredo Reinaldo que si hablamos de redes, estas tienen una relevancia en el trabajo diario, Cubadebate es más que un portal web con sus subdominios, además, multiplica sus contenidos en las redes, punto de encuentro con los internautas de todo el mundo.

Cubadebate está en Instagram, facebook, twitter, YouTube, donde en dependencia de los contenidos puede encontrar los productos de nuestro sitio web.

“La página en la que más visibilidad tenemos es en la de facebook, 480000 seguidores, crece un ritmo acelerado, eso nos obliga a trabajar de una manera más intencionada, en dependencia de los contenidos que se planteen, por los propios usuarios”, explica Oscar Figueredo.

“La construcción de ese mensaje es diferente, contenidos que posicionan en las redes sociales nuestros contenidos. YouTube, la gran plataforma de videos, tiene gran cantidad de contenidos de la Cubadebate.

“Hay que tener en cuenta los retos que nos encausa a poner en práctica nueva medidas que ponderen llegar a los usuarios que siguen las páginas. Esta redes diversifican y multiplican nuestros contenidos”.

Deportes desde la Mesa

Sucesos de la vida nacional y el deporte son vistos desde la página web de Cubadebate.

Aynel Martínez, periodista de Cubadebate, presenta en la Mesa Redonda a Dayán García, colega analista del deporte de la revista Bohemia. En Cubadebate, una de las secciones más seguidas es la que atañe a temas de deporte.

¿Qué opinión te merece el tema del tope Cuba Vs. México? Una valoración al respecto.

“El tope dejó muchas cosas buenas, sobre todo vinculadas a figuras jóvenes del equipo nacional que tenían una necesidad de entrenamiento mayor, sobre todo a un beisbol diferente y una manera diferente de entender el deporte de las bolas y los strikes.

“Me quedaría con la actuación de lanzadores jóvenes que van siendo imprescindibles en el beisbol cubano.

“Deben venir más topes como estos, sobre todo porque en esta temporada el equipo cubano o estará invitado la Liga CANAM, y eso le da la posibilidad de poder preparase para otro evento a inicios del próximo año, donde Cuba tratará de retener el título regional.

“Si analizamos objetivamente los números estadísticos, no vamos aquedar satisfechos, sobre todo por el deficiente bateo.

“La mayoría de los jugadores fueron activos en varios encuentros, nacionales y extranjeros, por lo que hay agotamiento físico, no se puede tener forma deportiva óptima de esa forma. Pero si fue muy bueno, por la posibilidad de jugar.

Otros de los temas que ha resaltado es la denominada Serie Especial de Beisbol, ¿crees que ha sido acertada en esa fecha?

“La Serie Especial llega para mantener jugando a más de 520 peloteros de cara a los juegos Centroamericanos y del Caribe, va a coincidir con el torneo Sub 23, si queremos que esta categoría ascienda y crezcan, no ha sido bueno hacerlos coincidir”.

¿Hasta qué punto puede lograrse “espectáculos” en estos encuentros? ¿Hasta qué punto 24 partidos logran robar el espectáculo de la serie sub 23?

“Estas no son preparaciones nuevas, en la década del 80’ ya se hacían. Definitivamente no es oportuno, aún cuando no haya comenzado la Serie, robará espectáculo y los seguidores al torneo Sub 23 dejarán espacio para otros, cuando se habla de darle un lugar”.

…

Cubadebate en la Mesa Redonda es una novedad, promesa cercana del periodismo que hacen jóvenes hoy desde un sitio que tanto enorgullece, fundado por muchos de los que hoy resultan homenajeados con el Premio de Periodismo.

Evocar a Patria en este aniversario es remover nuevamente el verbo ardiente de nuestro José Martí.

Serán 15 años vistos cada 15 días en la Mesa, dos medios con un mismo objetivo: poner la verdad en la voz y la imagen de sus protagonistas.

Vea la Mesa Redonda: