Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa

Emisión: 15/03/2018

A 140 años de protagonizarse una de las páginas más heroicas de la historia cubana, la Mesa Redonda recuerda la Protesta de Baraguá, catalogada por Martí como “uno de los hechos más gloriosos de la historia”, imprescindible al analizar la historia actual del pueblo cubano, de donde vienen las posiciones de esta Revolución y el pensamiento antiimperialista de un pueblo.

Profundos conocedores de la obra de Antonio Maceo, su protagonista, y de aquel inolvidable momento: el M.Sc. René González Barrios, Presidente del Instituto de Historia de Cuba, el Dr. Eduardo Torres Cuevas, Presidente de la Academia Cubana de la Historia y el Lic. Raúl Rodríguez La O, Historiador, investigador y periodista, describen la situación española y cubana en el contexto que define este acontecimiento.

“Ese es el espíritu del 68’ y el 95’, presente en nuestro pueblo. No hablamos de los héroes del pasado como simples turistas de la historia u observadores pasivos de las proezas de los demás; este pueblo puede hablar de sus héroes porque tiene muchos héroes presentes, puede hablar de sus mambises porque es un pueblo de mambises, puede hablar de los héroes pasados, porque es un pueblo de héroes presentes”

Fidel Castro Ruz

Hablar de la Protesta de Baraguá no es ir al pasado sino ver aquel espíritu de Maceo en el presente, a partir de un suceso que marcó para siempre la historia, el escenario de la Protesta de Baraguá. El Lic. Raúl Rodríguez La O, Historiador, investigador y periodista explica al respecto.

¿Cómo caracterizar al campo mambí de 1878; por qué se llega a esa instancia?

“En realidad esto tiene sus orígenes, y es necesario hablar sobre ellos para conocer por qué se llegó al Pacto del Zanjón, y luego como consecuencia, a la Protesta de Baraguá.

“Los que se alzaron con Céspedes siempre tuvieron la disposición de morir por la independencia; desde la Toma de Bayamo lo vemos, incluso, ante la voluntad de incendiar la ciudad por la imposibilidad de victoria, es decir, ese hecho ya era una muestra de la disposición.

“Ya en la reunión de la Constituyente en Guáimaro se aprecian dos tendencias básicas, divergencias entre las fuerzas, apoyo a dos principales posiciones. Allí se notó que en la arrancada había polos diferentes, aún así se logra constituir un gobierno, un presidente, una cámara, un ejecutivo. De ahí se heredan los gérmenes que más tarde afectarían la unidad.

“Maceo comienza a aprender y demostrar sus actitudes de enfrentamiento contra lo que no compartía, aquello que no era posible para una independencia.

“El propio José Martí, posteriormente, estudia lo que pasó en la guerra. Preguntó por Céspedes y Agramonte, encontró la afectación y una causa importante del fracaso en la separación.

“Junto al heroísmo y la disposición aparecieron cuestiones humanas negativas que atentaban contra el buen desarrollo de la guerra. Esto iría abonando el camino de lo que luego se consideraría hechos repudiables.

“Era un momento glorioso, aunque eran los tiempos iniciales del largo camino de la guerra.

“Se terminaron violando artículos de la Constitución ante la deposición de Céspedes, no se cumplieron las leyes, Carlos Manuel de Céspedes lo dice en su diario: fue un golpe para la Revolución.

“En 1974, Calixto García, con un mando importante en Oriente, se encuentra en una emboscada donde confronta a oficiales y soldados españoles que trataban por la vía del soborno y la penetración traer a sus fuerzas, allí fue sorprendido con pocos hombres, donde se dio un tiro para no caer prisionero, un Mayor General dejó de estar en las fuerzas. El enemigo aprovechó estas bajas”.

¿Cómo se va deslindando el campo de los que aspiraban a la lucha y aquellos que se plegaban a la paz sin independencia?

“Eso es un proceso de debilitamiento de la conciencia, algunos se cansaron sin ser traidores. En el 75 se produce un acontecimiento que llamo “reformista” en Lagunas de Varona. Habían hecho observaciones para que la situación cambiara. Se da el hecho en esta circunstancia con exigencias importantes, se debía sustituir a quien había quedado en el puesto de Céspedes.

“España aprovecha la indisciplina que se produce. Jefes como Maceo y Máximo Gómez, por sus altos cargos y el sentido del honor y la disciplina, tratan de poner orden y desvían las fuerzas. Eso lo aprovechó el enemigo.

“Estos mismos hechos se producen en el 77’, casi igual en Santa Rita. En las cartas se incluye un sello: Desde el campamento reformista. Estaba minada la disciplina revolucionaria.

“Gómez se da cuenta, y luego escribe en los relatos del Zanjón que estaba viendo una situación verdaderamente irreversible.

“En esas circunstancias, ya se acercaba la propuesta de la firma. La situación era casi evidente para un pacto”.

René González Barrios, M.Sc., Presidente del Instituto de Historia de Cuba, recuerda que mientras en el campo mambí se daban estos elementos, otros pensaban en aquella idea de pedir paz sin independencia.

¿Qué pasaba, entonces, en el campo del contrario? ¿Cómo trabajó las operaciones de independencia? ¿Cómo caracterizar el final de la guerra para los españoles?

“Los cubanos, inmersos en pugnas y conflictos, no se percataron de que la coyuntura histórica, no solo en Cuba sino también en España, era favorable al éxito de las armas cubanas, en convulsión total.

“La fuerza política rechaza a la República, con cuatro gobiernos diferentes que alimentan una situación caótica. En medio del contexto aparece una figura muy vinculada que llega aponer orden en España: el Gral. Arsenio Martínez Campos, con una guerra cruel como la cubana, bajo conceptos criminales. Hicieron una guerra con odio.

“Todos esos métodos se terminaron después de que Arsenio Martínez propone restaurar el mando español, una pacificación en España que tuvo como ejes principales la humanización del conflicto.

“A través de métodos humanitarios, que no solo eran una táctica, sino venían también en la concepción política y los valores éticos, así logra la pasificación de España y el Rey Alfonso XII le propone la Capitanía General de Cuba.

“En Cuba, la situación no era menos caótica. Desde 1868 hasta 1876, este país había tenido 12 capitanes generales, planes militares diferentes que impedían una continuidad. La pacificación, con Martínez Campos, también vino a Cuba, donde además rompe la situación de hasta entonces.

“Martínez Campos, con las medidas humanitarias, lo que hizo fue cambiarle el sentido de resistencia a los cubanos. Ya no temía el cubano caer prisionero; además, habían gratuidades que se consideraban condiciones psicológicas.

“Después de que Martínez Campos informa que el país estaba pacificado, toma como estrategia para acabar de anular el Ejército Libertador aquel 23, cuando se rompieron las hostilidades. Asimismo, cuando las fuerzas cubanas luchaban contra las tropas enemigas españolas, los contrarios solo enarbolaban banderas blancas sin responder al fuego y gritaba: ¡Viva la paz!”

El Maceo del Baraguá, su respuesta ante el Pacto del Zanjón, su prestigio, sigue convocando a los cubanos, al respecto reflexiona el Dr. Eduardo Torres Cuevas, Presidente de la Academia Cubana de la Historia.

“Lo primero que debemos ver es su origen. Maceo formó una leyenda, una historia. Su familia, de hombres libres, unidos inmediatamente ante un juramento de rodillas, que juró luchar por Cuba o morir por ella. Hay un principio familiar por la Revolución.

“Para el año 75’, los grandes incitadores que habían jurado también ya habían muerto, tres de ellos en combate. Había en ellos una conciencia patriótica por encima de la posición económica.

“Maceo fue de los hombres iniciadores del 68’, fiel a su juramento, pasó de líder militar a líder político, hay que destacar que fue un hombre autodidacta, lector apasionado, detrás de la prensa, formación del revolucionario e intelectual, fragua de la nación cubana

“Gran parte de la masa negra de Cuba no era cubana, la mayoría de la gran introducción a Cuba de negros son cubanos. Maceo va a ser ídolo de ese sector, es el que le hace descubrir a Cuba como su nueva Patria.

“El Pacto del zanjón no podía llegar a un final con armas entregadas, habríamos sido derrotados entonces. Lo que Maceo, un hombre excepcional, hace, es producir un punto de continuidad donde no hay entrega de armas y la afirmación de que no se entregarán jamás.

“En Baraguá se defiende la igualdad total entre todos los ciudadanos con deberes y derechos para que Cuba fuera independiente, tal como se había soñado antes”.

Baraguá guarda la historia que una y otra vez debe ser revisitada y sigue siendo paradigma para quienes batallan hoy contra la diversidad de propuestas divisionistas.

Ahí están nuestros genes, allí están los inicios. Un acontecimiento que marca el punto de giro en la historia cubana, donde no fueron aceptadas negociaciones infundadas.