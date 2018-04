La juventud cubana más comprometida (+ Video)

Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa

Emisión: 04/04/2018

En todas las esferas de la sociedad cubana está presente la juventud, heredera de las tradiciones más genuinas de otras generaciones, que desde sus puestos hacen y defienden hoy Cuba.

A 56 años de creada la organización que agrupa a los jóvenes en el país, la Unión de jóvenes Comunistas, y para reconocerlos, el espacio televisivo Mesa Redonda dialogó con tres diputados recientemente integrados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Una contadora matancera de solo 19 años, un estudiante de tercer año de Medicina de la capital y la primera directora mujer del diario Granma son los jóvenes diputados que contaron este miércoles en la Mesa sus historias de vida.

El joven Luis Ángel Adán Roble, estudiante de tercer año de Medicina del Centro Universitario Hospital Calixto García, y diputado por Centro Habana, en la capital cubana, cuenta su llegada al Parlamento.

Fue elegido diputado en los plenos de las organizaciones y luego, en la asistencia a las urnas, el pueblo cubano eligió a Luis Ángel como uno de los diputados a la Asamblea Nacional.

Ser delegado, explica, significa representar; mis electores apoyan el trabajo, además recibo la ayuda de los que acumulan más años en estas responsabilidades.

Como en todas las circunscripciones la nuestra presenta problemas, como en todo municipio también los tenemos, pero trabajamos con los mayores esfuerzos para resolverlos, esa es la premisa fundamental de cada delegado cubano, dijo el futuro médico cubano.

Yailín Orta Rivera es la actual directora del Diario Granma, además, resultó diputada al Parlamento por la Isla de la Juventud.

La primera directora mujer del Diario Oficial del Partido Comunista de Cuba fue también invitada al espacio Historias de vida y describió cuánto entraña una responsabilidad añadida al ser electa diputada al Parlamento cubano.

Por su parte, Leydimara de la Caridad Cárdenas Isasi es Técnica de Gestión Económica en la Empresa Azumat de Matanzas y ahora, diputada por el municipio de Jovellanos a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

La historia de vida de Leydimara no ha estado ajena a importantes responsabilidades, con apenas 16 años ocupó el cargo de delegada del poder Popular de su circunscripción.

Cárdenas Isaisi recuerda que fue un sueño a esa edad reformar su espacio más cercano y recibió el apoyo de todos, fue propuesta a delegada y elegida luego por sus vecinos, ese fue el inicio de su vida al servicio de la Revolución desde su responsabilidad.

La muchacha más joven que formará el parlamento y ya ha sido electa como diputada conoce bien su territorio, lo estudia para satisfacer cada necesidad sin dejar de lado sus gustos; Leydimara disfruta el arte y a la vez el deporte.

Con el deseo de transformarlo todo en busca de mejoras inició sus responsabilidades y hoy sigue defendiéndolas, así lo aseguró Leydimara. No ha sido fácil, dice, he descubierto que no todo puede resolverse al primer intento.

En tanto, el joven estudiante de Medicina Luis Ángel Adán describió un día de su vida como una interrelación continua entre sus funciones.

Lleva a la par el estudio, y sus labores en la circunscripción, intenta no fallar en nada de lo que hace; ambas tareas: el estudio y su labor de gobierno, resultan una gran responsabilidad.

Planificarlo todo es lo más importante, incluyo en mi vida la recreación, compartir mis amistades, mi tiempo no solo se circunscribe a la casa, explica.

El futuro médico recibió en una jornada tan significativa como el 4 de abril su carné de militante de la UJC, como a la mayoría de los miembros de esta organización le caracteriza la intransigencia y el deseo de reformar lo que se ha hecho mal.

Yailín Orta define a Granma como su espacio de renovación; es una suerte, dice, haber llegado a este equipo, no puede dudarse la confianza en este diario que implica en sus jornadas productivas a tantos jóvenes de todo el país.

Los cambios más recientes del periódico han sucedido bajo la dirección de Yailín, una mujer comprometida con su tiempo y su gente.

Pensamos un cambio constante para Granma, en todas sus formas de visibilidad, para llegar aún más a nuestro público, para lograr una mayor credibilidad en el periodismo cubano.

Tenemos espacio para todos en el diario, público e integrantes del grupo de trabajo. Yailín asegura que Cartas a la dirección, espacio del periódico en su edición de viernes es un canal de diálogo entre las autoridades y el pueblo, una de las funciones de los que también funcionan como delegados.

Proyectos jóvenes marcan el camino alcanzable de Cuba, se piensa un proyecto colectivo en el que todos apuestan por lograr mejores resultados.

Hay que soñar con las mismas fuerzas al día siguiente que al día anterior, dice Yailín; no se trata solo de hacer sino también de pensar.

En el caso particular del periodismo joven, en la voz de Yailín Orta, Periodista y Directora del Diario Granma, puede vislumbrarse un magnífico futuro.

Leydimara siente que puede representar a sus electores, ya no a su “pedacito”, término que utiliza para referirse a su circunscripción, ahora apostará por toda Cuba.

Aprobaremos lo que satisfaga al pueblo, con el entusiasmo que caracteriza a cada joven cubano acudiré a cada sesión de la Asamblea, intento resolver los problemas de todos los electores, afirma la joven contadora.

Las nuevas generaciones toman las riendas de nuestro país y eso no nos es ajeno, apunta Luis Ángel.

Fidel siempre cedió espacio a la juventud, estar ahora en el parlamento es la continuidad de esa confianza probada, agrega.

Yailín asegura que no resulta una contradicción sino un verdadero acto de autenticidad con la historia que sean los jóvenes quienes asuman estas importantes responsabilidades; nos toca, agrega, preocuparnos primero por el bien de los demás que será también el nuestro.