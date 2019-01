Mella y Villena: Jóvenes de pensamiento y acción (+ Video)

Fecha de emisión: 14 de enero de 2018

Por: Javiel Fernández Pérez

Historiadores e investigadores especializados en la vida y obra de Julio Antonio Mella y Rubén Martínez Villena comparecieron este lunes en el Mesa Redonda para dialogar sobre el quehacer revolucionario y la tremendísima dimensión humana de estos dos jóvenes con temple de héroes.

Al inicio de la Mesa, los historiadores e investigadores apoyados en varios materiales audiovisuales hicieron un amplio recorrido por la vida y labor revolucionaria de Mella y Villena. Recordaron la presencia de Mella en la universidad, su labor dentro del movimiento estudiantil y la fundación de la Federación Estudiantil Universitaria en el año 1922, la Universidad Popular José Martí y su convicción comunista que lo llevó a fundar junto a Carlos Baliño el Partido Comunista. De Villena, evocaron su dimensión intelectual como escritor, su presencia dentro del Minorismo y en la conocida Protesta de los 13; aunque insistieron, en los rasgos más humanos de sus personalidades, más allá del héroe.

La Doctora e historiadora Ana Cairo dijo que los jóvenes de esta época del 20 están insurgentes, están beligerantes, están encontrando su camino, Rubén está participando en política desde finales del año 21 aunque vino a encontrar su camino en el año 27 y fue por mucho un liberal, no un marxista, dijo que hay una mirada maniquea sobre este tema, pero que en el proceso de creación del Partido Comunista hay un grupo de estudiantes, entre ellos, el más joven, Leonardo Fernández Sánchez, estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana.

El investigador Víctor Casaus, Director del Centro Pablo de la Torriente Brau, expresó que cuando piensa en que a Mella lo asesinaron a los 26 años recuerda la frase de Fidel al conocer el asesinato de Frank País. “No saben la inteligencia que han matado”, y de Villena recuerda una frase utilizada por Fidel varias veces: “Hace falta una carga para matar bribones”.

Explicó que la obra del centro que dirige y la suya en particular está encaminada a humanizar las imágenes de estos dos héroes y a desterrar el slogan gastado y la frase hecha con los que no se puede convencer ya a los jóvenes y lamentó que por esta causa figuras tan pródigas en su vida personal y en su estatura humana y política no sean enseñadas de la mejor manera.

Presentó algunos libros editados por Ediciones La Memoria del Centro Pablo para contribuir a difundir el pensamiento y la obra de estos dos jóvenes, entre ellos, el Epistolario completo de Rubén Martínez Villena y los textos Mella, cien años y Mella textos escogidos, volúmenes todos con textos inéditos de los dos autores que en el caso de Villena narran pasajes sobre su estancia en el sanatorio en la Unión Soviética y en el caso de Mella recoge momentos de sus actividades dentro del Partido Comunista.

Luego narró momentos significativos de ambos libros que realzan la parte más humana de los jóvenes y la talla de su pensamiento político.

Ana Cairo valoró como muy bueno que los periodistas reclamen a Mella quien fue un excelente cultor de esta profesión y dio luz a la idea de que un día se publiquen sus textos periodísticos, especialmente los de la revista Alma Mater.

Explicó que el abogado defensor de Mella cuando la huelga de hambre no fue Villena, sino que formaba parte de su Comité de Amigos y que la huelga de hambre, por su naturaleza riesgosa para la salud y la vida conmocionó a Cuba. Dijo que Mella le consultó a Leonardo Fernández Sánchez y a Rubén si paraba la huelga de hambre que era una petición hecha por los estudiantes y estos dijeron que no que la situación podía resolverse, cosa que no sucedió y provocó en Villena una situación desesperada porque es muy doloroso tener sobre la conciencia la muerte de un amigo.

Recordó que se hicieron movilizaciones de todo tipo en apoyo a Mella, entre ellas una movilización de mujeres y estudiantes en Santa Clara y Ludgardita envió un telegrama a Machado diciendo que había que salvar la vida al muchacho, acto que en opinión de Ana Cairo fue decisivo por encima de las declaraciones y peticiones internacionales sobre el caso.

Rolando recordó que Juan Marinello contaba que en el juicio de Cuatro Caminos Mella se portó sarcástico mientras que Rubén parecía un volcán, al punto de apresarlo.

Sobre el asesinato de Mella, Víctor Casaus explicó que cuando este llegó a México ingresó en el Partido Revolucionario Venezolano y se prepara para participar en una expedición a Venezuela, pide las armas y viene en una expedición a Cuba. Machado se entera y da la orden a López Padilla y a otro militar de que vayan a matarlo a México.