Venezuela: Guerra en curso y posibles desenlaces (+ Video)

Fecha de emisión: 19 de febrero de 2019

Por: Javiel Fernández Pérez

Analistas de temas internacionales comparecieron este martes en la Mesa Redonda para comentar sobre la situación actual de Venezuela, sometida a una guerra económica y mediática por parte de los Estados Unidos que pretende derrocar a la Revolución Bolivariana.

La periodista Bárbara Betancourt Abreu dijo que entre los recursos que siempre ha utilizado Trump ha estado el efectismo, ser un show man que impone el miedo.

Explicó que si en este minuto le falta algo a Venezuela sería ya la agresión militar porque ha estado sometida a todas las agresiones; cerco económico y el cerco mediático con el que han logrado establecer una matriz de opinión contra Maduro y la Revolución de Bolivariana y le permitió tejer los pretextos para una intervención militar. Recordó que todas las crisis humanitarias que existen hoy en el mundo tienen de fondo a los Estados Unidos.

Ahora está el disfraz de ayuda humanitaria sobre el cual se han montado incluso personas de buena voluntad confundidas, es cierto que hay situaciones de escasez creadas por el cerco económico, le han robado a Venezuela todos sus recursos, están violando todo y están tratando de desesperar a la gente, de conseguir un aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

Precisó que el equilibrio entre acciones humanitarias y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, soberanía y no intervención en los asuntos internos, nunca puede justificarse invocando el derecho internacional humanitario.

Europa asumió la orden recibida de Washington y reconoció a Guaidó y en el caso del propio Trump no lo hizo en 25 minutos sino desde antes, desde que orquestaron el guion y han logrado articular desde el punto de vista mediático una opinión que no favorece a Maduro, lo que va a pasar el próximo día 23 puede terminar en cualquier cosa.

Sobre la opción militar y la opción de cerco mediático contra Venezuela, Sergio Alejandro Gómez Gallo, periodista de Cubadebate, explicó que las dos acciones no son contradictorias, es una guerra no convencional militar, hay vuelos originados desde Estados Unidos hacia puertos del Caribe en distancias operacionales para cualquier tipo de acción, algunos medios han dado la información, los marines no entregan paquetes de comida, van armados y hacen la guerra, un portaviones frente a las costas de La Florida debe estar en el Caribe en apenas unos días, una intervención militar acentuaría el antimperialismo que hay en América Latina esté usted de acuerdo con el Chavismo o no, y convertirían a Venezuela en un símbolo que ellos no quieren que se convierta.

Hay un objetivo psicológico disuasorio dentro de la guerra no convencional que es poner a pelear al propio pueblo venezolano, esta guerra contra Venezuela empezó en 1999 con la llegada de Chávez al poder, han debilitado la economía de ese país y han llegado a tocar el petróleo que es el 90 por ciento de esa economía, rendir a la gente, esa misma estrategia usada con Cuba, no es lo mismo repeler un agresor extranjero que convocar a una movilización masiva a partir de los propios pobres venezolanos para que vayan a recoger la ayuda a los punto fronterizos, que no es la burguesía de caracas que jamás le pone el pecho a ninguna bala.

Sergio dijo que está sobre la mesa el factor cinismo, 100 millones de dólares de ayuda humanitaria el bloqueo de Estados Unidos le ha costado 350 mil millones de dólares a Venezuela.

Dijo que en el método de la CIA de guerra no convencional en el número 36 de los 198 métodos de como derrocar pacíficamente a un gobierno incluye las presentaciones de teatro y música.

Barbarita Betancourt recordó a los cubanos y a los venezolanos que si fracasara la revolución no nos toca vivir como Estados Unidos, no vamos a ser Europa, vamos a ser como países de crisis y desigualdad, como Iraq y Libia.

El periodista Jorge Legañoa dijo que se está moviendo el chavismo, hay que estar en la calle, hay que tener movilizadas a la fuerzas progresistas, lo que no se puede perder es la calle porque significa perder la revolución. En el 2002 el pueblo en la calle hizo que Chávez regresara al poder la estrategia está articulada para que también tenga un contrapeso del lado del Chavismo, cada día hay una respuesta, es peligroso tener a los dos lados de la frontera cientos de miles de personas, la Cruz Roja colombiana se negó a tramitar la famosa ayuda humanitaria de los Estados Unidos y también la Cruz Roja Internacional.

Precisó que hacia adentro de la oposición venezolana hay divisiones Leopoldo López, líder de Voluntad Popular encarcelado, fisuras alrededor de Juan Guaidó que está siendo utilizado como un títere por la propia oposición.

Barbarita Betancourt dijo que haría falta una bola de cristal para predecir, no vendría mal para hacer una predicción de esta naturaleza, a la hora cero todo el mundo va a pensar, Trump tampoco tiene apoyo en su propio país para esta acción, enfrentamientos de desgaste entre colombianos estadounidenses y venezolano y el ataúd puede llegar Estados Unidos donde hay un movimiento contra la guerra, hay que pensar así para ser optimista, no puedo asegurar lo que va a pasar.

Sergio Alejandro Gómez Gallo dijo que en el Congreso estadounidense pueden estar en desacuerdo contra los métodos, pero dentro hay una posición unánime en atacar la Revolución Bolivariana, puede haber intervención militar, si el resultado es que un país no puede exportar petróleo y no puede manejar sus recursos financieros cerremos las Naciones Unidas. ¿Estados Unidos va a hacer siempre lo que le dé la gana?

Legañoa dijo que frente a las amenazas la firmeza, yo creo que la propia estrategia de quiénes son los que están en la calle hablan de cuán organizados están los chavistas, Maduro está en la calle con más control, en las masas esta Diosdado Cabello, que es quien está liderando el movimiento de masas, un hombre fuerte, un teniente de Chávez durante el golpe con un discurso confrontativo, no sabemos qué puede pasar, se están jugando absolutamente todo, en la revolución no pueden haber decisiones de medias tintas, tienen que ser revolucionarias y estas implican sacrificios.