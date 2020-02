Proceso inversionista en Cuba: No hay limitaciones para ningún actor económico (+ Video)

Todos los actores de la economía cubana pueden actuar plenamente en el proceso inversionista del país, no hay limitaciones para ninguno de ellos aseguraron directivos del Ministerio de Economía y Planificación.

En el espacio radiotelevisivo Mesa redonda, Adonis Núñez Fonseca, viceministro de Economía y Planificación, dijo que no hay limitaciones en este sentido y puso como ejemplos el impacto de las cooperativas no agropecuarias de la construcción que tienen un peso muy importante en inversiones en el sector público.

Asimismo señaló que en el caso de los trabajadores por cuenta propia no pueden incluirse en el registro de constructores porque no asumen este rol de manera integral y por tanto ante un contrato no puede responder como mismo lo hace una persona jurídica; sin embargo la ley no prohíbe que un inversionista los contrate para acometer una obra, aunque debe hacerse con responsabilidad.

Núñez Fonseca señaló que el Ministerio de la Construcción labora actualmente en el diagnóstico de las capacidades constructivas del sector no estatal para garantizar mayor control sobre este proceso pero ello no significa que existan limitaciones.

El directivo abundó que el país trabaja en la elaboración de una política de licitación la cual tiene en cuenta también a todos los actores de la economía.

Respecto a este tema aclaró que si bien existen ejemplos de licitaciones en la Zona Especial de Desarrollo Mariel el país no tiene actualmente las condiciones para implementar esta práctica que ya aparece reconocida en el decreto 327 de 2014, que regula el proceso inversionista en Cuba.

En la Mesa redonda se informó que otro ejemplo de coordinación de las distintas formas productivas como resultado del proceso inversionista se advierte en la agroindustria, en la que se han instalado más de 200 mini-industrias en los últimos años pertenecientes indistintamente a empresas estatales o cooperativas.

Roberto Pérez, viceministro de Economía y Planificación, explicó que estas plantas tienen un crecimiento que se ha hecho acompañar de mayores capacidades de envases y también son impactadas por los problemas logísticos o el mal manejo de los destinos de los productos agropecuarios durante los picos de cosechas.

Agregó que entre 2019 y 2020 se deben poner en funcionamiento otras 10 mini-industrias con el apoyo de la empresa Varona, donde se construyen estos módulos.

Respecto a las inversiones en el Turismo, Núñéz Fonseca señaló que la cuantía de las inversiones en este sector responden a que es el más dinamizador de la economía cubana por la generación de empleos, su impacto en todo el territorio nacional, los niveles de ingreso y los encadenamientos productivos.

Hoy no se obtienen los mejores resultados por el impacto del bloqueo y la situación del país, pero al sector le toca seguir trabajando con turoperadores para aprovechar la planta hotelera que existe. El año pasado se terminaron tres mil 800 habitaciones nuevas, se recuperaron otras fuera de orden, y se laboró en el incremento de los estándares de calidad.

El viceministro señaló que otro sector priorizado es el de la industria del cemento con la construcción de dos nuevas plantas en Santiago de Cuba y Nuevitas, lo cual responde a la necesidad de revertir la obsolescencia tecnológica de la industria nacional, satisfacer la demanda interna y captar mercados para la exportación.

En el espacio radiotelevisivo se explicó además que si bien la distribución territorial de las inversiones es un asunto que se tiene en cuenta para la aprobación de las inversiones hay que tener en cuenta las condiciones de los materiales que se utilizan y los potenciales geográficos.

En ese sentido Núñez Fonseca subrayó que se promueven los proyectos de iniciativa local, para lo cual se trabaja en la elaboración de una política, debido a que esta modalidad genera empleo y permite el encadenamiento productivo que garantiza además la sostenibilidad del proyecto.