Por: Manuel Hernández Barrios, especial para la Mesa Redonda

Fotos: Roberto Garaicoa



Emisión: 12/04/2017

Desde el pasado 15 de marzo en Guantánamo y desde el primero de abril en el resto del territorio nacional comenzó el cuarto proceso de rendición de cuenta de los delegados a las circunscripciones, el último del mandato de los actuales delegados. Sobre cómo se desarrolla ese importante proceso de la democracia cubana, y cómo los ciudadanos pueden hacer de este ejercicio un encuentro cada vez más inclusivo para la comunidad, abordó el espacio televisivo Mesa Redonda de este miércoles 13 de abril.

Sobre lo que ha significado el proceso de rendición de cuentas, sobre cómo se ha estado organizando su concepción y sobre los elementos que lo caracterizan, el compañero Carlos Rafael Fuentes León, Jefe del área de atención a órganos locales en la Asamblea Nacional del Poder Popular, recordó que “estamos transcurriendo por el año 41 de la constitución de las asambleas locales, municipales, provinciales y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Lo que desarrollamos con este proceso de rendición de cuentas es continuidad de lo que se ha venido realizando en el perfeccionamiento del Poder Popular.

“En este proceso es importante marcar la distinción de la carta que dirigió el compañero Esteban Lazo a cada delegado y delegada a las asambleas municipales, donde se pone de manifiesto el que este proceso no es solo de los delegados, sino de todo el sistema, y sobretodo es un proceso donde se participa como elector. Esta carta salió publicada el día 15 de marzo en el diario Granma.

“En ella marca que al proceso de rendición de cuentas se va no solo como elector a cumplir un deber, sino a ejercer el derecho que tienen todos los ciudadanos de participar en el gobierno. En la carta el presidente marca la necesidad de insistir en la preparación de los delegados para enfrentar el proceso a partir de que son ellos los que representan al pueblo.

“En la carta se insiste en la necesidad de intercambiar sobre los problemas que afectan a la comunidad, indisciplinas, problemas sociales, y a la necesidad de convocar a la solución de esos problemas. Hay un grupo de indicaciones precisas dirigidas a la necesidad de buscar un sistema eficiente del control de los servicios que se prestan a la población para adelantarse al surgimiento de insatisfacciones y problemas que puedan marcar el proceso como tal.

“Se han venido ofreciendo en los territorios búsqueda de soluciones a los planes de las economías locales. Se han recogido planteamientos de la población de soluciones a aquello que lastre la calidad de los servicios. La carta expresa la necesidad de informar sobre la utilización que se hace de la contribución territorial de las empresas y entidades enmarcadas en el territorio a la solución de problemas en esa demarcación. Esta solución propicia la reparación y mantenimiento de instituciones escolares, de salud. Otros territorios han trabajado en soluciones viales.

“El proceso de Rendición de Cuenta comenzó en Guantánamo debido a que allí no se desarrolló el tercer proceso por su coincidencia en tiempo con el periodo de recuperación de las afectaciones del huracán Mathew.

“Durante este proceso se tiene previsto desarrollar en el país 68 mil 886 reuniones. En este cuarto periodo se aprecia un incremento discreto en la participación de los electores. Se comienza a apreciar que se están manifestando actividades como resultado del trabajo comunitario, lo que se puede apreciar en el desarrollo de estas reuniones.

“Las reuniones que no tienen éxito son aquellos donde el delegado no se prepara correctamente. Hay lugares donde la movilización de los electores es insuficiente y no se logra el efecto que se quiere con este proceso.

“Es importante no olvidar nuestra responsabilidad ciudadana como parte del proceso. No se va allí no solo como electores, tenemos que convocar a la familia. Este es un proceso en el que todos contamos como participantes activos.

“Es importante decir que participar en el proceso de rendición de cuentas es respaldar a nuestro delegado, a quien elegimos para que nos representara, y también a la Revolución y a nuestro sistema político de Poder Popular”.

En la carta a los delegados Estaban Lazo decía: “La rendición de cuentas es un principio constitucional con asiento en nuestras raíces revolucionarias que concibió y defendió Fidel para todos los niveles del poder popular. Es un proceso que ustedes planifican y organizan apoyados por las organizaciones de masas de la circunscripción. Al asistir a la asamblea el elector no solo está cumpliendo un deber, está, sobre todo ejerciendo un derecho e interviniendo directamente en la labor de gobierno”.

En Camagüey: Los delegados somos servidores públicos.

Sobre la experiencia en el cumplimiento de los propósitos y los ideales, la organización del proceso y la participación de los jóvenes en la práctica de este ejercicio democrático en Camagüey, la compañera Isabel González Cárdenas, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Camagüey y diputada a la Asamblea Nacional explicó que “iniciamos el día 3 de abril, la provincia tiene que desarrollar 5782 reuniones de rendición de cuentas y hasta la fecha debimos desarrollar 1019, se han desarrollado 966, lo que quiere que el proceso avanza.

“Hemos tenido más del 79 % de asistencia de la población con una participación consciente. Este proceso está dedicado a los jóvenes. La Carta de Lazo no es solo para los delegados, sino para toda la población y los cuadros, porque el poder popular tiene sus estructuras y para que se ejerza gobierno y los delegados puedan tener resultados en su misión, está el papel que nos corresponde en las administraciones. Somos servidores públicos y tenemos que ocuparnos de la calidad del servicio que prestamos.

“Si se atienden adecuadamente y oportunamente las preocupaciones de la población desde el despacho no tendríamos que tener tantos planteamientos en la rendición de cuentas. No todo está resuelto, no todas las administraciones sienten la misma prontitud ante el llamado de un delegado. Ellos tienen que sentir la necesidad de ir a resolver problemas. El Poder Popular y la Administración están para resolver problemas.

“Tenemos 776 jóvenes como activistas del Poder Popular que suman los 13 municipios de la provincia, ellos participan en cada actividad. Mi equipo es de 35, tengo desde pioneros, estudiantes de pre, de técnica, de la universidad, de ciencias médicas, de otras carreras a los cuales vinculamos con las tareas del Poder Popular para que conozcan un poco más cuál es nuestra misión, que hace el gobierno, se vinculan a las actividades, comparten con nuestro pueblo, ven nuestra realidad.

“La Asamblea de Camagüey tiene un total de 865 delegados, solo jóvenes tenemos 66. El reto para la nueva etapa es lograr que los jóvenes se interesen en contribuir con las problemáticas de su comunidad, de su circunscripción, de hacer ver la obra de la Revolución.

“Vamos camino al 41 aniversario de los órganos locales del Poder Popular. Esa es la obra de nuestro invicto Comandante en Jefe, ese fue su sueño, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando, fomentando la modestia, el desinterés, el altruismo que nos tiene que caracterizar. En el Poder Popular no se puede perder la sensibilidad humana.

“En esta etapa que nos encontramos hemos llegado a este cuarto periodo de rendición de cuenta resolviendo los planteamientos inscriptos en el plan de la economía de este primer trimestre del año. La mayoría de mis municipios, solo dos no logran el ciento por ciento de los planteamientos, diez en Nuevitas y 55 en Vertientes que están relacionados con la problemática del arreglo de viales, que es uno de los más serios que tenemos hoy.

“Las problemáticas fundamentales de la comunidad son los viales, las calles, los caminos rurales, el agua. Son temas en los que se trabajan, pero es insuficiente por la depresión que sufren las fuentes. Hoy también sale la preocupación del transporte en la que se ha trabajado. Hemos recibido algunos medios de transporte, pero no es suficiente por las limitaciones que tenemos. La situación de los caminos también limita esa problemática. Hemos realizado mejoría en el alumbrado público.

“Es importante lo que podemos hacer todavía por las posibilidades que nos ha dado la Revolución de que este sea el sistema más justo, el que defendemos y defenderemos siempre, porque nos da la posibilidad de utilizar el 1%. En Camagüey tenemos que recaudar 42 millones de pesos por el aporte de las empresas. Voy a utilizar 22,1 millones. Hace dos años no teníamos esta posibilidad. Eso nos permite buscar soluciones a nivel local. Ese dinero lo distribuimos por las cuestiones pendientes, los planteamientos históricos, los reiterados.

“Nos quedan pendientes más de 600 planteamientos con el tema de la electrificación, pero tenemos que explicar que hemos realizado la electrificación de nuestros polos productivos. Con ellas hemos beneficiado familias. Hemos puesto 500 paneles solares al cierre de 2016, vinculados a la producción de alimentos, a las familias que no podemos llegarle con la corriente.

“Tenemos como experiencia el uso de las cuentas socioculturales de las cooperativas. En sus asambleas se han reunido, y han decido destinar fondos a reparar hogares maternos, casas de abuelos, escuelas, viales, bodegas, parques. Todo en beneficio de la comunidad. Esa es una fuente de financiamiento que tenemos también que demuestra la grandeza de nuestro sistema, por el desprendimiento que significa poner el dinero en beneficio de la sociedad y la comunidad.

“Este trabajo es mancomunado bajo la dirección de los organismos de masa. Bajo la dirección y conducción del partido. Participar en la rendición de cuenta no es solo respaldar al delgado, sino respaldar el futuro, la obra de la Revolución. En Cuba tiene que sentir confianza en sus dirigentes.

“La mejor sugerencia que le puedo hacer a los delegados es que sigan buscando la preparación individual en el reto que tenemos de este proceso de seguir fortaleciendo la labor de gobierno. En ese camino tenemos que lograr que todos los cuadros dialoguen”.

En Pinar del Río: La rendición de cuentas merece preparación y organización.

Respecto a cómo logran los pinareños movilizarse de cara al proceso de rendición de cuenta, las motivaciones que tienen para este último proceso del actual mandato, cómo utilizan los medios de comunicación para dialogar y la experiencia del portal del ciudadano, el compañero Ernesto Barreto Castillo, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río, diputado a la Asamblea Nacional, refirió que “este es el mandato del 40 aniversario del Poder Popular, donde se materializaron las ideas y la impronta de nuestro Comandante en Jefe, un mandato con una alta significación para el poder popular. En este mandato se está implementando el lineamiento 267 del séptimo Congreso del Partido dirigido a perfeccionar el trabajo del Poder Popular.

“En la actualidad tenemos siete objetivos de trabajo con más de 135 acciones que ayudan y fortalecen el propio sistema de trabajo que garantiza el perfeccionamiento del Poder Popular.

“Desde el inicio del mandato la Asamblea dirigió una preparación de los delegados del Poder Popular. En la provincia tenemos 932 delegados, pero en este mandato comenzaron 200 delegados nuevos que no conocían su labor, y a los cuales hay que preparar. Desde el primer proceso y hasta ahora se ha implementado las indicaciones del Presidente de la Asamblea Nacional.

“Hoy todos los delegados de nuestro país tienen un Manual de procedimiento que garantiza que el delegado conozca sus funciones y los prepara para el desempeño de su labor. Previo a este cuarto proceso la Asamblea Nacional desarrolló un proceso de análisis crítico profundo de los resultados del tercer proceso de rendición de cuentas.

“Todavía nos falta en la preparación de la reunión de rendición de cuentas por área. Esa preparación que se hace con todos los factores, con las organizaciones de masa, donde participan los estudiantes, los jóvenes, donde se garantiza los detalles mínimos. La asistencia se logra a partir de esa preparación. Hay que lograr las condiciones.

“Al cierre del año 2016 en Pinar del Río se electrificaron 86 comunidades sobre todo en el occidente. Cerramos con el 99,6 % de electrificación. Montamos 450 paneles solares en viviendas. Tenemos 500 en el plan. Para este año podemos decir que la otrora cenicienta de Cuba que tenía el 40 % de electrificación en 1959, puede cerrar el año 2017 con la totalidad de sus viviendas electrificadas.

“Por primera vez contamos con la suficiencia dentro del propio municipio para atender las problemáticas. Ningún municipio se parece al otro. En 2016 utilizamos 17 millones de la contribución territorial. Se puso financiamiento en la reparación de consultorios, de las escuelas. Se utilizó en la reparación de caminos, porque no tenemos infraestructura y capacidad constructiva para acometer totalmente esta problemática.

“Viñales decidió utilizar 900 mil pesos para la reparación de su policlínico lo que va a permitir levantar el estándar de ese municipio. Utilizó financiamiento para la reparación del cine de Puerto Esperanza.

“De acuerdo a la implementación del objetivo número 6 del perfeccionamiento del poder popular hemos trabajado en la estrategia de comunicación que tiene los primeros resultados. Con el esfuerzo de los jóvenes de DESOFT abrimos el portal pinareño con la participación de más de 30 instituciones estatales, de los medios de comunicación. Hemos podido divulgar lo que hacemos y a la ves retroalimentarnos de opiniones. Esto fortalece la labor de comunicación. Nos guía en la labor que hacemos.

“La comunicación permanente con nuestro pueblo es insustituible. Hay que divulgar mucho lo que hacemos. De la salud debo decir que la provincia de Pinar del Río cerró el 2016 con 2,1 de mortalidad infantil. Cuatro municipios en cero, y la capital en uno. A nivel del primer trimestre del año, 1,2. Eso entraña un esfuerzo grande en las condiciones actuales”.

El pueblo debe conocer los resultados de este proceso

Para concluir, el compañero Carlos Rafael Fuentes León, Jefe del área de atención a órganos locales en la Asamblea Nacional del Poder Popular, refirió que “este proceso debe concluir el 31 de mayo. Está indicado que cada localidad, municipio, provincia debe realizar una valoración lo más argumentada posible de los resultados del proceso. Debemos darle a conocer a nuestro pueblo los resultados de este proceso, que es la solidificación de los principios de la Revolución.

