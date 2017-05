Mariela Castro: nosotros estamos promoviendo una educación basada en los derechos humanos (+ Video)

Por Manuel Alejandro Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión: 12/04/2017

Desde el pasado tres de mayo ha comenzado en Cuba una nueva jornada contra la homofobia y la transfobia, esta vez teniendo como epicentro las escuelas.

Esta es la décima Jornada Cubana contra la homofobia y la transfobia. El tema que atañe a todos y todas y que convoca en esta ocasión ha sido el bulling o acoso homofóbico y transfóbico en espacios escolares. Una cuestión que no constituye un problema en Cuba, pero que sí merece la atención de la familia y la sociedad en su conjunto. Una jornada que propone el diálogo y la reflexión para que en la escuela y en la familia se fomente el amor que nos hace mejores y permite el respeto a los diverso.

La jornada anterior fue por espacios laborales sin homofobia ni transfobia, sobre el cambio la doctora en ciencias Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, explicó que “cada dos años cambia la campaña que diseñemos desde el CENESEX y desde el Programa Nacional de Educación y Salud Sexual, donde participan instituciones del estado, organizaciones de la sociedad civil y donde el Ministerio de Educación (MINED) tiene una representación permanente.

La también diputada a la Asamblea Nacional de Poder Popular contó que “comenzamos con las campañas de atención a la familia, porque es el espacio donde mayor vulnerabilidad e incomprensión hay. Luego el espacio laboral y para enfrentarlo hicimos estrechas alianzas con la Central de Trabajadores de Cuba.

“En el caso de 2017-2018 estará dedicado al espacio escolar. Esta Campaña fomra parte del llamado de la UNESCO para tratar el bulling homofóbico y transfóbico, dentro de un contexto donde se trabajen estrategias enfrentar las problemáticas generales.

“El bulling es el acoso o maltrato que se le realiza a otra persona cualquiera desde un grupo, desde sus coetáneos. Son formas del lenguaje que conforman la violencia verbal, acciones sicológicas, violencia física o sexual, incluso se ha tratado desde las redes sociales. Lo constituye la humillación, el desprestigio, la disminución, las ofensas, y el maltrato a otra persona que por determinado rasgo no es aceptada.

“Hay que superar esas actitudes salvajes en todos los contextos sociales. Este es un problema mundial, solo que desde los años 70 se visibiliza más en estudios y asociaciones académicas de forma más completa. Desde el ámbito de la UNESCO se buscan estrategias efectivas para estudiar y enfrentar el bulling en su propio contexto geográfico.

“En estudios regionales Cuba sale como uno de los países con menos problemáticas de violencia en la escuela, lo cual no quiere decir que no exista. La mayoría de los estudios realizados desde dentro del propio país dan valoraciones que no son representativas de toda la sociedad, pero dan pistas de la existencia de ese problema. Con esta Campaña lo que damos es un apoyo mayor al MINED y visibilizamos nuestra estrategia.

“Las personas LGBTI son mucho más vulnerables de estos hechos. Cuando hablamos de niñas y niños no podemos hablar de homosexuales, transexuales. Ocurre más durante la pubertad, que es cuando la persona quiere saber qué le está pasando. El bulling no es solamente contra características explicitas o reconocidas, sino a lo que suponen que es. Las ofensas y humillaciones generan inseguridad, miedo y tiene expresiones sociales importantes porque hay tendencia al suicidio, a la autoagresión, al abandono de la escuela, y genera situaciones muy tristes, y tenemos que hacer conciencia. El niño no es consciente del daño que hace, pero los padres si saben lo doloroso que es”.

Trabajar por la igualdad

Sobre cómo aborda y enfrenta el MINED este asunto la máster en ciencias Yanira Gómez Delgado, jefa del Departamento Independiente de Salud Escolar del MINED confirmó que “en el MINED este constituye un complejo tema, pero se trabajan en apego a los objetivos de la primera conferencia nacional del Partido Comunista de Cuba.

“En el objetivo 55 se hace referencia a cualquier discriminación por género o violencia intrafamiliar. De forma explícita el 57 también porque tenemos que enfrentar desde el MINED todos los prejuicios, conductas discriminatorias por color de la piel, creencias religiosas, por orientación sexual o identidad de género. Tenemos que combatir todo lo que atente contra la constitución, contra las leyes, contra la unidad nacional.

“Estamos trabajando también para implementar el concepto de Revolución que nuestro líder nos legó, donde nos dice que hay que trabajar por la igualdad, y para que se traten a las personas como seres humanos. Porque en el concepto dice: tratar y ser tratado, y defender los derechos y los valores.

“En agosto de 2016 se desarrolló un seminario de prevención educativa. Lo más importante es que dentro de los temas abordados estuvo el bulling homofóbico. Tenemos necesidad de seguir profundizando en esa temática para su tratamiento en las instituciones docentes.

“Estamos trabajando la temática con un enfoque educativo preventivo. Lo hacemos porque estamos promoviendo la igualdad de género y de derecho. Para prevenir hay que educar. Y si queremos tener una influencia adecuada, este tratamiento debe ser mismo que tienen la raza, las creencias. En la actualidad se requiere que preparemos al personal docente.

“Tenemos un programa de educación de la sexualidad desde el año 2011, refrendado por la Resolución 139. En correspondencia con una de las líneas de la Campaña que es la sensibilización y la preparación del personal docente, hemos hecho coordinaciones necesarias para que nuestros docentes participen en el evento académico que tendrá lugar el 17 de mayo.

“Estamos trabajando para crear una escuela donde las personas se sientan tratados por igual. Hay que educar a la familia para que pueda tener una influencia educativa favorable sobre sus propios hijos. Hay determinados comportamientos que todavía están arraigados”.

Herramientas legales

Existe un espacio legistaltivo en Cuba que permite evitar acciones de burla u ofensa a lo diferente. Al respecto el master en ciencias Manuel Vázquez Seijido, subdirector del CENESEX, comentó que “el bulling no es más que una especificación de la violencia. No es un término que tiene una expresión legislativa específicamente. No está ubicada en nuestra legislación.

“Tampoco hay que regularlo de esa manera, sino desde la apoyatura ideológica de la violencia y todas las posibles expresiones, para que puede ser preventivo y luego atenderlo y prestarles atención a las personas víctimas de la violencia y específicamente de la homofobia y la transfobia.

“La Resolución 139 de 2011 es una norma jurídica emanada del propio MINED que ordena la educación integral de la sexualidad desde el tratamiento curricular. Ese es un elemento educativo que puede garantizar escuelas sin homofobia, ni transfobia.

“En otro orden hay dos normas jurídicas más generales, el Código Penal y de la Ley 62 de 1987, que recoge conductas vinculadas al bulling por homofobia o transfobia en el sentido que el bulling. El Decreto Ley 64 de 1982 subraya que atiende a niños y niñas con trastornos de conducta, prefiero asociarlo al grupo etario con comportamiento violento o asociado a eventos de violencia. El Código Penal puede ser utilizado contra aquellos mayores de edad que ejerzan el bulling.

“Todos y todas debemos tener cultura jurídica. Debemos avanzar hacia una cultura de derecho que nos permita ejercer nuestra ciudadanía. Hay conductas asociadas al bulling que no son delitos pero que pueden ser resueltas dentro del propio sistema educativo y la intervención del Ministerio del Interior.

“Esta Jornada lo que quiere es fortalecer los mecanismos que existen, y pensar en mecanismo de solución de esas cuestiones. Este espacio académico debe servir como espacio de aprendizaje, como espacio para colocar buenas prácticas, y también un espacio que dote a las personas de las herramientas para decidir sobre estas cuestiones”.

LlámaleH

Para referirse a la experiencia del trabajo en el enfrentamiento a temas como el bulling y otros asuntos de acoso contra la diferencia en Uruguay, José María “Cote” Romero, director de “LlámaleH”, comenzó definiendo que “LlámaleH nació hace 11 años. La idea del nombre nace de una tormenta de ideas. La Hache porque es una letra muda de la lengua española, que puede referirse a Humano, Heterosexual, Homosexual, con el objetivo de que cada persona sea quien quiera ser.

“Hoy nos dividimos en dos grandes ramas, por un lado, el área cultural, y por otro el área educativa. Trabajamos contra el bulling en cuanto a capacitación y sensibilización en talleres. Por un lado, a los alumnos y alumnas, y por otro a los docentes que estén en ejercicio de la docencia.

“Por otro lado comenzamos desde el 2012 con publicaciones, la Primera Guía Educativa sobre diversidad afectivo sexual en el Uruguay que se llama Vestidos en el Aula, la cual está disponible en nuestra página web www.llamaleh.org, y este año vamos para la tercera edición de esta guía.

“Vestidos en el aula es un compendio de todas las normas jurídicas e información conceptual para desarrollar actividades lúdico didácticas en el aula. Para muchas personas este es un tema moderno.

“Tenemos una segunda publicación que vamos a lanzar en breve que analiza de manera sistemática las leyes y las encuestas acerca del bulling en el sistema educativo del país y a dónde acudir en los países de Iberoamérica.

“En la página web también podemos encontrar una mediateca con imágenes y videos que tratan la temática, y que son herramientas para abordar el tema de forma adecuada. Materiales que también se pueden encontrar en la página web de la Red Iberoamericana de Educación LBGTI de la cual LlámaleH forma parte: www.educacionlbgti.org. Formamos parte de esa Red España, Chile, Perú, y Uruguay.

“La orientación sexual no es un estigma para trabajar el activismo. Estamos hablando de derechos humanos. Lo importante es hacer algo con ganas que nos guste. No es necesario poner sobre la mesa la orientación sexual de las personas para saber si puede o no llevar a cabo un proyecto”.

Actualización y construcción

Por su parte Mariela Castro Espín completó que “todo lo que tiene que ver con las escuelas genera mucho susto, pero como venimos trabajando en conjunto con el MINED desde hace algunos años, porque el MINED tiene el proyecto más importante en el país de educación sexual.

“El MINED participa en todos los proyectos de actualización y construcción del programa. Cuando se propuso el trabajo de este tema, algunos hicieron resistencia, pero otros se dieron cuenta de la oportunidad que significa.

“Nuestro trabajo hace énfasis en la capacitación del personal educativo de las escuelas. Se van a desarrollar además las jornadas provinciales de educación, orientación y terapia sexual que son las jornadas preparatorias para el octavo Congreso de educación, orientación y terapia sexual que se va a realizar en abril de 2018, que se organiza en conjunto con la sociedad cubana multidisciplinaria de estudios de la sexualidad cada tres años.

“Como mensaje para la familia cubana, nosotros no estamos promoviendo homosexualidad, ni heterosexualidad, nosotros estamos promoviendo una educación basado en los derechos humanos, en el respeto entre las personas, en mecanismo para construir la paz. Ese aprendizaje de ciudadanía es fundamental desde la escuela por su rol en la comunidad”.