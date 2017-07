Pinar tiene la clave (+ Video)

Por: Manuel Alejandro Hernández Barrios

Emisión: 24/07/2017

Pinar del Río ha sido seleccionada este año para ser la sede de las celebraciones por el 64 aniversario de los asaltos a los cuarteles Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo y Moncada en Santiago de Cuba.

A esa provincia que antes fuera conocida como la cenicienta de Cuba y a los detalles del engalanamiento y el trabajo que se ha hecho para obtener la sede de tan importante conmemoración estuvo dedicado el espacio televisivo Mesa Redonda del lunes 24 de julio.

Siendo como son los pinareños, la noticia fue recibida con mucho entusiasmo el 16 de junio a las 8:00 p.m. a través del Noticiero Nacional de Televisión. La ingeniera Gladys Martínez Verdecia, Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, recuerda que salieron sorprendidos a la calle junto al pueblo a celebrar en una jornada preciosa de mucha alegría y entusiasmo.

Cuenta que acto seguido, comenzó el compromiso y el trabajo que no ha disminuido para que la provincia pueda lucir sus mejores galas. Se ha apreciado un esfuerzo extraordinario de los jóvenes, de las federadas, de los cederistas, de trabajadores estatales y no estatales que le acompañan en la reanimación de los proyectos. Se ha visto trabajar bajo el intenso sol del mediodía y bajo la lluvia, lo que demuestra el entusiasmo y el compromiso del pueblo de Pinar del Río.

La también miembro del Comité Central del Partido, comentó que lejos de empujar los dirigentes a las personas, el propio pueblo se ha convertido en líderes y protagonistas del embullo y no ha dejado descansar ni a directores, ni a decisores.

Se venía trabajando en la celebración del 150 aniversario del otorgamiento de ciudad a Pinar del Río, un programa que se impulsó después que se conoció que la provincia sería sede por el 26 de julio. Inmediatamente, después de convocados todos los organismos de la provincia se proyectó un programa de actividades medibles que definían que era posible o no hacer. Especifica que se escogieran aquellas cosas que se iban a hacer para que perduraran en el tiempo.

En estos días se han acometido más de 200 obras bajo el pedido a los cuadros de la provincia de que la principal misión era el cumplimiento del plan de la economía. Las celebraciones por el 150 aniversario habían creado una expectativa y un ambiente favorable en el pueblo que propició que las personas se sumaran.

Los trabajadores del MICONS han contribuido a que la plaza de la Revolución de Pinar del Río esté lista para el Acto Nacional. Construcción civil es un organismo que ha decido en el engalanamiento y pintura de los centros de trabajo. Los trabajadores de Comunales destacan por ser de los más laboriosos. ETECSA y la OBE no dejaron de brindar su apoyo. Los directivos de los organismos nacionales no solo han prometido con palabras, han estado en la provincia y han colaborado con los pinareños para que la situación por la celebración sea mejor.

Gladys Martínez anunció que muchos fueron los elementos que contribuyeron a que Pinar del Río sea sede del 26 de julio, entre ellos el Programa de la Agricultura que ha tenido resultados superiores a años anteriores. Se sembraron más de 18 mil hectáreas de tabaco y se estima cosechar más de 19 mil toneladas. El programa Materno-Infantil, los indicadores de Salud Pública, los resultados en la ejecución del presupuesto.

La estable actividad agrícola de Pinar del Río

La estabilidad de sus resultados sostenidos y la tendencia al crecimiento de los resultados económicos de la provincia han sido de las principales motivaciones que tuvo en cuenta el Buró Político del Partido Comunista de Cuba para seleccionar a Pinar del Río como sede por el 26 de julio.

Esa sostenibilidad y tendencia al crecimiento también se puede comprobar en la agricultura del territorio pinareño. Al respecto el licenciado Victor Fidel Hernández Pérez, Delegado de la Agricultura en Pinar del Río informó que el sector aporta entre el 52 y el 55 por ciento anual de las ventas totales de la provincia.

Dentro de la economía agropecuaria el tabaco representa el 47 %. En 2017 la cifra se está redondeando en unas 18 mil 100 toneladas acopiadas. Esta campaña se caracteriza no solo por el mayor volumen de recogida, sino porque la calidad de la hoja también es mayor. Esta es la mejor de los últimos 11 años. Desde 2005 no se lograba una campaña de este volumen.

No se van a alcanzar las 84 toneladas de capa previstas. Se trabaja en la escogida para tener un mejor resultado. La lucha está concentrada en mejorar los rendimientos por hectáreas y seguir trabajando los niveles de hojas para el tabaco de exportación. Una hectárea tiene 38 mil plantas de tabaco. Es un producto manufacturado que tiene más de 185 tareas desde que se riega la semilla hasta que se logra el torcido.

Se creció también en carne, leche, cerdo y en la producción de huevos. En la ganadería se logró en 2016 el cumplimiento de varios indicadores. En el primer semestre de 2017 se alcanza el acumulado del plan de leche de la provincia. El primer trimestre del año fue bastante seco, lo que dificultó que se cumpliera con el plan en ese periodo. A partir de roturas en los mataderos se reprogramó la entrega de carne bovina. La actividad porcina es consolidada y lleva años creciendo. El colectivo de la avicultura recibió la bandera proeza laboral.

En la actividad de cultivos varios se ha cumplido el plan al cierre de junio al 101 %. Pero aún en las viandas el plan se quedó en el 97 %. A pesar de ello este año se alcanzan 19 mil toneladas más que el real del año anterior hasta la fecha. Aunque todo lo que se produce no se comercializa. Los Mercados Agropecuarios Estatales se han ido remozando. En 22 de ellos se ha practicado su reconstrucción total. En estos momentos se mantiene la carne de cerno a 17.00 CUP la libra.

Se trabaja en la genética de la semilla y en la de la ganadería porque son renglones en los que todavía hay insatisfacción porque el país destina millonarias sumas a la compra de productos que ayudan a la producción en el país.

Un sistema de salud integral del pueblo y para el pueblo

Hoy la provincia más occidental del país sostiene el indicador de mortalidad infantil en un 1,7 por cada mil nacidos vivos. Sobre lo que se hace en la provincia en el sector de la Salud Pública la Doctora Miladys Orraca Castillo, Directora Provincial de Salud en Pinar del Río refirió que ser elegidos como sede del 26 de julio significa un estímulo y un reconocimiento a todos los del sector.

La miembro del Comité Central comentó que a lo largo de los años en la provincia se han mostrado mejores indicadores en diferentes programas. Una tarea paulatina y progresiva que no destaca por ser espectacular ni apurada.

El programa de atención Materno-Infantil y la cifra de mortalidad infantil han sido de las principales motivaciones que hoy puede ostentar la provincia. En 2013 la tasa de mortalidad se mantuvo por debajo de cuatro cumpliendo con el propósito del país de mantener esa cifra por debajo de cuatro, no tanto por cumplir con una cifra sino para que la familia regrese feliz a su casa y con un niño sano, de manera que la pareja se sienta segura en ese proceso.

La mortalidad materna se mantiene en cero desde hace más de un año y medio. En lo que todavía se está atrasado es en lograr que el país tenga la fertilidad que necesita. El programa de atención Materno-Infantil recibió la bandera de Proeza Laboral en días recientes.

Sobre la evolución higiénica y epidemiológica de la provincia, la también miembro del Consejo de Estado, explicó que las capitales provinciales son los más comprometidos en la estabilidad de la higiene y epidemiología.

El mayor foco de mosquitos Aedes está en la cabecera provincial. Se ha logrado no tener epidemias con mucho trabajo. La integralidad del sistema de salud ha permitido que Pinar del Río fuera la provincia que primero cerró la epidemia de dengue en abril de 2016. Desde entonces no tienen transmisión de dengue. Aunque en la provincia no se ha cerrado la fase intensiva. La calidad del trabajo de los operarios, la responsabilidad de los pinareños influye en la liberación del mosquito Aedes y la erradicación de epidemias.

Pinar del Río marca la diferencia por la calidad de sus recursos humanos. El sistema de educación de la provincia ha permitido que los muchachos jóvenes ingresan con una gran promoción y tienen muy buen rendimiento. La Universidad de Medicina tiene acreditada la carrera de Medicina, de Estomatología, de Enfermería, una maestría en Educación Médica y por primera vez en el país la especialidad médica de oftalmología.

La provincia hoy cuenta con 46 grupos básicos de trabajo que tienen completo el equipo con obstetras, pediatras y clínicos. Se han podido desarrollar otras especialidades médicas a nivel de los hospitales. Hoy están completas todas las especialidades médicas de la provincia y se respetan las más débiles ante las misiones internacionalistas.

Una provincia totalmente superavitaria

La provincia de Cuba que más aportó en donaciones de sangre al país, que tiene todos sus municipios en la categoría de superavitarios y la que mejor relaciona los planteamientos de la población con el destino de las inversiones.

En ese sentido el licenciado Ernesto Barreto Castillo, Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río, explicó que la provincia es superavitaria desde hace diez años. Hace dos años los once municipios cubren sus gastos con los ingresos y no es necesario que reciban contribuciones del país.

En el año 2016, por el resultado de los ingresos y del aporte del 1 %, la provincia utilizó 17,5 millones de pesos en la reparación de caminos, escuelas y consultorios. Además, se aseguró el programa por el 150 aniversario de la ciudad capital. Este año la proyección es de 24 millones de los que se han utilizado 10 millones de la contribución territorial.

El plan de la economía se une al nivel de planteamientos de la población y el propio presupuesto del estado cubre inversiones y mantenimiento. En 2016 la provincia ubicó 2500 planteamientos de la población en el plan de la economía, y se cerró ese programa al 97 %. Este año se ubicaron unos 1700 planteamientos en el plan de la economía donde participan más de 30 organismos que le darán respuesta a los mismos.

En 2016 se pudieron electrificar más de 90 asentamientos, más de 1800 familias lograron tener electricidad. Restan unas 500 viviendas a las que se les ubicarán paneles solares que posibiliten la atención a todas las viviendas. Todavía hay que trabajar en la calidad de la electricidad porque quedan zonas de bajo voltaje.

Los resultados de hoy obedecen al esfuerzo de los trabajadores no solo del sector estatal sino de los 26 mil trabajadores por cuenta propia. En la provincia hay más de 38 proyectos socioculturales. El mayor mérito es de la laboriosidad pinareña.

La proyección de la provincia está vinculada al perfeccionamiento del modelo económico, a los lineamientos del sexto y séptimo Congreso del Partido. La provincia tiene una proyección en la minería, en el turismo.

El pueblo pinareño se siente orgulloso

La Primera Secretaria del PCC en Pinar del Río, Gladys Martínez Verdecia, ha dicho que los pinareños no se van a detener. En ese sentido enfatiza que, al detectar los estados de opinión de la población, el pueblo ha cuestionado si después del 26 este movimiento de masas continuará. La dirigente recalcó que muchas son las motivaciones que se acercan, las celebraciones en septiembre por el 150 aniversario de la ciudad, las dedicadas al triunfo de la Revolución y el programa de desarrollo concebido.

Insiste en pensar no en cortar cintas sino en entregar resultados. Los lugares donde se cortan las cintas se convierten en un espacio de servicio, de desarrollo de una actividad, de satisfacción para el pueblo. Hay que satisfacer las necesidades de las personas. La voluntad es mucha, el financiamiento no es suficiente, pero si hay un programa de desarrollo para que la provincia no se quede en el 26 de julio, sino que el pueblo se sienta orgulloso.

En video el programa