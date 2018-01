Por: Manuel Hernández Barrios

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión: 08/01/2018

El espacio televisivo Mesa Redonda comienza la semana, este lunes 8 de enero, acercándose a importantes acontecimientos de Cuba y del mundo. El resultado electoral de las recientes elecciones parlamentarias en Cataluña y lo que significa para esa región y para España, fue el primer tema de análisis de esta emisión.

Carles Puidgemont pretende declararse presidente de la región autónoma de Cataluña desde el extranjero. Una intención que no tiene antecedentes legales en España, ni en esa región, pues lo que sucede no se previó ni por los constitucionalistas.

La licenciada Elsa Claro Madruga recordó que son ocho los diputados presos o exiliados, los cuales son miembros del nuevo parlamento, entre los presidenciables están Carles Puidgemont en Bruselas y Oriol Junqueras, preso por supuesta insubordinación. Las elecciones pretenden repetir la fórmula de gobierno existente.

La periodista comparó lo que está ocurriendo con lo que sucedió para la formación del actual gobierno en España. A cada partido el rey llamó para que constituyeran gobierno y ninguno pudo constituirlo. Al final solo el Partido Popular pudo por el apoyo del Partido Socialista Obrero Español y de Ciudadanos.

En estos momentos el gobierno español retiró la orden de apresar a Carles Puidgemont que había emitido a Interpol, pero no abolió la orden de detención dentro de España. Por ello se plantea la supuesta toma de posesión a distancia, por eso se ha hablado de Junqueras como segunda figura, el cual se encuentra en un encarcelamiento preventivo porque no lo han imputado todavía, por lo que no pueden imputarle una pena específica. Con la actual legislación, desde la cárcel, Junqueras no pierde los derechos ni el resto de los que están presos.

Según la analista de temas internacionales la situación es peor a cómo estaba antes del 21 de diciembre. Los españoles consideran que fue un error de Mariano Rajoy haber convocado a esas elecciones, con lo cual no se ha resuelto el problema. Se han endurecido un poco más las posiciones, cada cual se ha atrincherado. En la actualidad existe una enorme polarización que se está conduciendo según intereses que no son populares.

La lucha actual en España es de posiciones, dentro de las derechas. El Partido Popular encuentra a su oponente en Ciudadanos. Ambos partidos son de derechas, ambos son sustratos del Franquismo, como lo es la Constitución vigente desde 1978. España ha mantenido los sustratos que ha heredado desde 1979. Detrás de la bandera estelada de Cataluña no conviven patriotas puros, ni personas interesadas en cambiar los verdaderos problemas de esa sociedad. Aunque si existen posiciones realmente populares.

Ciudadanos gana la batalla contra el Partido Popular con un lenguaje más atractivo, más cercano al populismo lo que ha hecho que capte simpatías. Además de que el Partido Popular provoca rechazo por las determinadas personas que lo integran y por los ajustes que ha habido en los últimos años. Pero no habrá un cambio sustantivo entre PP y Ciudadanos, han hecho alianza inmediata y uno apoya las leyes dañinas del otro.

Que haya béisbol: los Play off de la 57 Serie Nacional de Béisbol

Las semifinales de la 57 Serie Nacional de Béisbol fue el tema del segundo momento de análisis del espacio televisivo Mesa Redonda de este lunes 8 de enero.

Respecto al primer juego entre Las Tunas e Industriales, el licenciado Dayán García Ortega, periodista de la página deportiva de la revista Bohemia, refirió que fue un juego que puede marcar el destino de este play off, pues ha conseguido una victoria en las postrimerías con una remontada espectacular frente a un público que no confió en esa remontada, cuando el juego 7 por 3, los aficionados se iban a la desbandada del estadio.

Yoalkis Cruz ha conseguido 14 victorias en series nacionales, una campaña histórica para él. Pablo Civil ha conseguido que el equipo de Las Tunas funcione como una verdadera familia, pues el equipo tiene una dinámica de grupo divertida lo que les permite tener el ánimo arriba todo el tiempo. Pablo Civil determinó que su mejor Pitcher lanzaría el primer partido de Play off, una decisión racional, confió en el líder de ganados en el campeonato. Es importante que Las Tunas gane en su tierra porque el Estadio Latinoamericano sigue siendo una olla de presión y mete miedo desde su simple concepción.

La pausa y la lluvia fue favorable para el equipo de Industriales. Refresca el picheo de Industriales. En el primer juego Víctor Mesa confió en José Pablo Cuesta como relevista, y después vendría Vladimir García. Aunque Industriales tiene como hándicap el picheo relevista.

Dayán García aseguró que Industriales sigue siendo el favorito para ganar este campeonato. Frank Camilo Morejón no deja que le roben bases propina tres indiscutibles con tres impulsadas.

Señaló que el problema defensivo está en la concentración porque en la actualidad son más los errores mentales, incluso los de tiro más que los de fildeo.

Por su parte el licenciado Joel García León, jefe de la redacción deportiva del periódico Trabajadores, comentó que el desafío entre Granma y Matanzas es una final adelantada porque son equipos mucho más equiparados, aunque Matanzas tiene algunas ventajas por delante de Granma.

Señaló que Las Tunas tiene el mejor cuerpo cerrador de los Play off, pues entre los tres cerradores del equipo, Granados, José Ángel y Alarcón, han salvado 58 partidos. El staff de cerradores de Matanzas también es muy bueno con Yonder Martínez, Miguel Lahera y Góngora.

La serie entre Matanzas y Granma ha estado marcada por la mejor actuación de Yoanni Yera en play off, una noche con diez ponches, siendo ese su tercer éxito en postemporada. Yera fue convincente incluso al no dejar pasar a Alfredo Despaigne. Víctor Figueroa no dejará pasar a Despaigne.

El segundo partido estuvo marcado por una ofensiva arrolladora de Granma y a la vez el descontrol de sus pitcher. Yurisbel Gracial anda muy tenso como tercer turno en la alineación. Se incorpora Lázaro Cedeño. Y pudiera incorporarse Yoelkis Céspedes que estaba lesionado lo que significa una buena noticia para Granma.

Agregó que lo que menos se entrena es la defensa cuando los equipos hacen sus giros. En el play off de Granma y Matanzas se han cometido unos nueve errores.

La Esquina: Fuego y furia

En su habitual sección La Esquina el periodista Reinaldo Taladrid Herrero, puso sobre la Mesa el famoso libro de fuego que ha traído mucha furia en la actual administración de los Estados Unidos, Fire and Fury Inside the Trump White House de Michael Wolff. Los abogados de Trump y los de la Casa Blanca han intentado interponer algunas demandas para que el libro no se siga vendiendo.

Michael Wolff ha trabajado en grandes medios de prensa de los Estados Unidos y por otra parte ha sido cuestionado por el uso de fuentes que no especifica. Se ha disculpado de algunos posibles errores que puedan aparecer en el libro. Wolff tuvo acceso real a la Casa Blanca de Trump. Se le vio en ocasiones en la oficina de Steve Bannon.

Según el analista de temas internacionales, Reinaldo Taladrid, el libro contiene algunos errores. El más obvio es que el 100 % de los que rodean a Donald Trump cuestionan las condiciones sicológicas del presidente para estar en la Casa Blanca. Está claro que esto no es así.

Steve Bannon, al salir de la Casa Blanca, se comprometió, legalmente a través de la firma de un documento, a no revelar secretos, a no hablar, a no hacer comentarios, lo cual le puede traer consecuencias legales. Al salir el libro, se le ha creado un problema por las fuertes revelaciones que hace. Ha pedido disculpas sobre lo que dijo respecto al hijo de Trump, que si lo entrevistaban en público lo iban a freír como a un huevo, y sobre respecto a lo que dijo sobre la familia Trump, pero no sobre otras cosas.

Una de las cosas que dice el libre es que Trump nunca pensó que iba a ganar y que la noche de las elecciones la esposa Melania empezó a llorar porque Trump le había dicho al presidente de la cadena FOX que esto lo iba a disparar como empresario. Se dice que incluso se aisló en un cuarto cuando el servicio secreto le pedía lo contrario. También habla de los posibles acuerdos para que Ivanka fuera la primera mujer presidente de los Estados Unidos. En el libro aparecen muy duros comentarios de Steve Bannon sobre Ivanka, actual asesora política de su padre, alegando que no tiene la suficiente inteligencia.

El libro repite que Trump es como un niño que solo necesita satisfacción inmediata, que le dicen lo que quiere escuchar, que no le ponen los artículos negativos. Pero dice que no lee, que no escucha, pero sí ve mucha televisión y por ello mandó a colocar cuatro grandes televisores en la Casa Blanca, porque para él eso es muy importante.

Dice que Trump es famoso porque le gusta comer McDonalds, incluso hay fotos de él comiéndolas en el avión presidencial. Una de las causas, más que porque le gustan es porque tiene miedo a ser envenenado, por eso se piden varias McDonalds de las cuales no se sabe cuál ni cuándo se las va a comer.

En el libro dice que Steve Bannon dijo que el verdadero objetivo de la investigación de Robert Muller, exdirector del FBI, no es la interferencia de los rusos en la campaña presidencial, sino el lavado de dinero. De ese tema no se habla mucho, pero es muy explosivo.

Sale el libro. La Casa Blanca dice el libro es basura y mentiras. El Comité Nacional del Partido Republicano dice que lo escrito en el libro es mentira y basura. Los primeros tweets de Trump han sido sencillos. Sin embargo, días después dijo que él estudió en las mejores universidades, ha hecho billones de dólares, después hizo un show de televisión y se convirtió en una estrella y después fue presidente en el primer intento, por tanto, se autodenominó como un genio muy estable.

CNN ha sacado como noticia que en 2015 un grupo asociado a Steve Bannon trató de impedir que Trump fuera el candidato amenazando con revelar sus vínculos financieros con familias de la mafia. La base electoral de Trump no leen estas noticias, no ven estos canales, no escuchan estas informaciones.

Taladrid anunció que se acaba de publicar una encuesta que dice que el 80 % de los estadounidenses está muy molesto con lo que se llama Washington, y una de las razones que lo llevaron al poder fue que los que votaron por él no creen en sus políticos, no creen en el pantano y ven a Trump como alguien diferente.