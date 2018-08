Cuba y su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (+ Video)

Por Aniel Santiesteban García

Fotos de Roberto Garaicoa

Emisión: 07/082018

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el mayor acontecimiento deportivo regional acaban de finalizar y Cuba, aunque no mantuvo el lugar que hasta la fecha y desde 1970 había ocupado en estas lides, trajo a la Isla más de 100 medallas doradas en el pecho de nuestros atletas.

Pero, ¿cuáles fueron las causas que conllevaron a que la delegación cubana no pudiera alcanzar el ansiado primer puesto?, ¿qué deportes influyeron más en ese resultado?, ¿cuáles fueron las mayores sorpresas y desafíos en plena competencia encontrados por la delegación cubana?

En su emisión de este martes, el espacio televisivo Mesa Redonda rememoró las hazañas cubanas allí, y a su vez, analizó las causas que impidieron la corona cubana en el medallero de Barranquilla, líneas guía de preparación hacia futuras citas.

“El panorama de las competiciones resultó muy difícil en todo momento, con rivales de peso como se esperaba en México y Colombia, y la delegación cubana aunque no logró el puesto esperado ocupó en Barranquilla un buen puesto en su medallero”, destacó el Lic. José Antonio Miranda Carrera, Director Nacional de Alto Rendimiento del INDER.

Como cuestión que originó este segundo puesto y no el primero como se esperaba de Cuba, Miranda Carrera apuntó el programa de competencia Panamericano y Olímpico, no presentes, así como cerca de 93 pruebas que más tarde fueron 97 en las la Isla no participaría.

El especialista del INDER remarcó también que la delegación cubana asistente a Barranquilla, es de las más jóvenes, con cerca 400 atletas participando por primera vez en esta cita multideportiva, pero eso no ha influido en su buena actuación en escenarios adversos.

El Director Nacional de Alto Rendimiento explicó en otro momento que los pronósticos deportivos se realizan de acuerdo a resultados históricos y el nivel de preparación de nuestros atletas, por lo que en buena medida se cumplieron los vaticinios precompetencia.

Respecto a la objetividad de los propios pronósticos, explicó que se tuvieron en cuenta estos elementos ya mencionados y ofrecía como resultado un total de 117 medallas de oro, por lo que la cifra obtenida no estuvo lejos.

“Se impone revisar hacia lo interno, tras los resultados de Barranquilla, los logros competitivos en los que nuestros atletas son o no protagonistas, donde influye sobre todo su preparación física y superación del capital humano que en estos últimos años se ha debilitado”, apuntó el directivo.

Oscar Sánchez Serra, subdirector del diario Granma y periodista especializado en temas deportivos, destacó como la mejor actuación cubana la expresión competitiva con la que se enfrentó el reto de llegar al primer puesto, aunque finalmente no se probara el sabor de ese lugar, considerándolo el de mayor envergadura de los últimos veinticinco años.

“Excelentes resultados marcan la presencia cubana allí, lo justifican nuestra atleta medallista de oro del clavado y los del taekwondo, la natación que triplicó las cifras valoradas e incluso los peloteros, que tana polémica suscitan entre los cubanos, y dieron muestras de una brillante actuación sin posibilidades algunas de obtener el título”, destacó Sánchez Serra.

Enfatizó Oscar Sánchez Serra, además, que en la natación, antes valorada deporte que solo había planificado dos medallas y logró aumentar ese resultado, por lo que si bien de los reveses debe aprenderse también aportan enseñanzas los triunfos. “Cuba debe potenciar la natación, con los recursos garantizados, con vistas a la próxima competición multideportiva regional en 2022”.

Aunque no tan lejos de la cifra precedente, el tiro deportivo quedó por debajo de lo planificado, con catorce como cifra anterior en Veracruz, según destacó el periodista deportivo, quien además relacionó al equipo de ciclismo femenino, con competiciones incluso no inscritas, así como el hockey, que en 2015 en los Panamericanos de Toronto quedó por detrás, como potencialidades del deporte cubano.

Otro dato interesante fue el resultado mexicano en el remo, deporte que en Veracruz (anterior cita regional) no logró un solo título, sin embargo, como muestra de lo variable que pueden resultar estas competiciones, se ha agenció varios títulos en Barranquilla, Colombia.

Sánchez Serra resaltó el baloncesto femenino y el aún ineficiente desempeño de los peloteros cubanos como puntos a estudiar para nuevos encuentros.

Asimismo, significó la superación de entrenadores y atletas, lo que debe potenciarse todos los días y, sin dejar de lado el fuerte del movimiento deportivo cubano: el béisbol, finalizó diciendo que, como ya se había dicho antes, impresiona la vergüenza con que actuaron nuestros peloteros para obtener un segundo lugar.

Entretanto, Joel García León, Editor Jefe de la Redacción Deportiva del Periódico Trabajadores, detalló que uno de los aspectos que más polémica suscitó es el espíritu triunfalista del organismo deportivo, pero es lógico que se aspire a un primer lugar, aunque mucho antes se expusiera ante la opinión pública el peligro real de perder el ansiado primer lugar.

El objetivo estaba claro, pero era muy difícil porque la rivalidad en el área había crecido o porque cerca del 25 por ciento de las pruebas Cuba no estaría, así como la presencia en muchas delegaciones de grandes figuras de sus deportes que antes solo se presentaban a competiciones olímpicas.

“Hay varias claves que deben reconocerse, por ejemplo, que México estuvo mejor que nosotros, mucho más eficiente, así como su avidez al preparar deportes decisivos: clavado, tiro con arco, racketball, natación artística, algo que a la Isla le falló con la falta de atletas”, significó.

Por su parte, José Raúl Concepción, Subdirector de Cubadebate y enviado especial por este medio a Barranquilla, debutante además en este tipo de coberturas, expuso en su momento del espacio televisivo que los resultados alcanzados tienen relación con la preparación y los recursos, los cuales no son los mismos, definitivamente, que los que se poseían en la década del 80’.

“La justificación no es, en consecuencia, la carencia económica para adquirir esos recursos, porque Cuba se ha adaptado en otras circunstancias y ha salido adelante”, recalcó.

Destacó el ejemplo del balonmano masculino, el cual sobresale por la inteligencia con la que se ha tratado a dicho elenco, con la recuperación de figuras y entrenamiento en otras regiones.

En otro momento, y con relación a la continua preparación y crecimiento de los atletas, Concepción distinguió el papel de las Escuelas Superiores de Perfeccionamiento Atlético (ESPA), que es necesario recuperar como fase de superación antes de que los atletas arriben a equipos nacionales.

Joel García León continuó el tema de la superación, apoyando lo explicado por José Raúl Concepción y remarcando, además, el sistema de competencia internacional que debe repensarse por la dirección de alto rendimiento cubano, así como el aspecto sicológico de los atletas y la formación de entrenadores como recursos técnico y garantía para grandes triunfos.

Asimismo, los panelistas de la Mesa Redonda reconocieron el desempeño mexicano con actuaciones satisfactorias en casi todas las competiciones, lo que lo llevó a la cima del medallero de Barranquilla y resultó una engorrosa situación en todo momento para Cuba, incluso, a muy pocas horas de cerrar las puertas del gran evento deportivo.