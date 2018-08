Las cincuenta sanciones contra Rusia o la impotencia de los EEUU (+ Video)

Emisión: 27/08/2018

Por Aniel Santiesteban García

Dos temas trascendentales en el contexto internacional actual analizó el programa radio televisivo Mesa Redonda en su emisión de lunes: las conversaciones entre Rusia y Turquía ante lo que está a punto de suceder; un asalto final a los últimos reductos del terrorismo en Siria y los riesgos que podría traer para las localidades cercanas a Turquía, así como el movimiento ruso cuando recibe más sanciones económicas de Estados Unidos y, en un segundo momento, Corea del Norte y las noticias que se generan alrededor de este país asiático.

Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), Enrique Martínez Díaz, profesor e investigador del propio Centro y María Elena Álvarez Acosta, analista de temas internacionales y profesora titular del Instituto Nacional de Relaciones Internacionales fueron los panelistas del espacio, Comenzando la semana, que además contó con su habitual sección La Esquina, conducida por el periodista Reynaldo Taladrid Herrero.

En un primer momento, debatió en torno a las sanciones impuestas contra Rusia y el entramado político que tienen detrás, con toda seguridad, a su líder Putin, quien trata de frenar cualquier enfrentamiento al Kremlin, sobre lo que Santiago Pérez Benítez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, expuso: “Son cincuenta sanciones, me he detenido a contarlas. Evidentemente hay una estrategia detrás, con elementos estructurales de la política de hostilidad hacia Rusia”.

“Por otro lado, necesitan fraguar la alianza al interior de la OTAN, por lo que constituye otra de las causas detrás del incremento de las sanciones contra el gobierno de Putin; a esto sumamos otras condiciones: incremento de la carrera armamentista, su extensión hacia el espacio ultraterrestre, el abandono de acuerdos de desarme contra Rusia, la retirada y expulsión de los consulados”, señaló el destacado profesor del CIPI y habitual panelista de la Mesa Redonda.

“Este nivel de hostilidad no quiere decir que no haya acuerdos puntuales en determinados temas –aclara el panelista-, pero hay que apartar las elucubraciones mediáticas donde Rusia es uno de los elementos de una histeria tremenda contra Putin, y se entiende, en determinados momentos, como que el gobierno Trump quiere mejorar las relaciones con Rusia”.

Pero las sanciones no quedan de un solo lado; es aquí donde entra a jugar su papel en el entramado socio político Turquía, lo que provoca inconformidad al lograr entendimiento con Rusia, así lo aseguró Enrique Martínez Díaz.

Sobre lo que sucede en este momento, refirió que “la guerra en Siria es un tema complicado, y como en casi todas las guerras se ve afectada la verdad; en ocasiones se difunden rumores sobre acciones que no son desarrolladas para crear estados de ánimos o situaciones tensas, este es un caso”.

Señaló que las fuerzas que actúan en Siria son consideradas híbridas, apoyadas por las grandes potencias pero actúan “aparentemente” a su nombre.

Explicó además que EE.UU. quiere sancionar a Turquía porque, probablemente compre un sistema antiaéreo de defensa ruso, muy eficaz, o que lógicamente es complicado para ellos, ya que pierden sus transnacionales norteamericanas –muy importantes en la política estadounidense- y se ve afectada la integridad de la OTAN.

En otros temas, el espacio también se acercó al tema Corea del Norte, donde fue María Elena Álvarez Acosta la especialista encargada de responder a las principales interrogantes en torno al caso coreano, quien resaltó que “no puede hablarse del asunto sin hacer referencia al acuerdo del 12 de junio, el cual no tiene límite de tiempo, una hoja de ruta y no define qué es la desnuclearización; no sé sabe cómo se va a efectuar, ni en qué plazo, ni cuáles van a ser las garantías de Estados Unidos, porque no las ha explicado”.

“Corea del Norte tomó ciertas medidas, hasta cierto punto interesantes, que ha ido cumpliendo durante todo el proceso; pero, ¿qué pide Corea?, disminución de las sanciones, cuando Estados Unidos solo se empela en aumentarlas”, resaltó en tanto.

Trump no acepta. Inicialmente trabajó en la suspensión de un ejercicio conjunto que tenía y solo ha presionado, sin otro tipo de acciones.

“Cuando se analiza el proceso, sus aristas y actores, no puede dejarse de ver la desnuclearización y la reunificación, donde solo debían actuar Corea del Norte y Corea del Sur, algo que se ha vuelto un encuentro internaciones; ese es un momento para actuar entre ellos, sin mediadores, o por lo menos, actores que solo trabajaran en el logro del más preciado objetivo”, finalizó Álvarez Acosta.