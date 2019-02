Guerra contra Venezuela: Desmontaje de un show (+ Video)

Fecha de emisión: 21 de febrero de 2019

Por: Javiel Fernández Pérez

Periodistas y analistas de temas internacionales comparecieron este jueves en la Mesa Redonda para comentar sobre la situación de guerra contra Venezuela y las verdades y mentiras mediáticas tejidas alrededor.

Jorge Legañoa, vicepresidente de la UPEC y analista de temas internacionales, explicó que dentro de la propia oposición venezolana Guaidó no es un líder, nunca estuvo en la palestra pública, se quiere dar la imagen de un tipo limpio que estuvo en las “manitos blancas” en el 2007 cuando los estudiantes salieron a la calle. Llamó la atención sobre las palabras del autoproclamado que expresó “que los muertos no son un costo si no una inversión para el futuro”.

Sostuvo que ya en el Táchira hay atisbos de lo que puede ser el 23 de febrero, ya hubo enfrentamientos a la Guardia Nacional Bolivariana en el tránsito de esta caravana, ya hubo conatos, esto es referente de lo que puede pasar en los estados fronterizos a partir de mañana, la oposición con la violencia gana, un solo acto de violencia, una sola imagen que logren maximizar dará ese sentido de enfrentamiento.

Legañoa explicó por qué en medio de todo esto la oposición no apostó por Capriles, es porque salió la denuncia de que aceptó 15 millones de dólares de Odebrecht, este sí fue líder, movió millones, pero ahora mismo no está en Venezuela, anda prófugo de la justicia.

Explicó que en el aparato mediático salió Marcos Rubio haciendo caja de resonancia de una noticia que dieron en la mañana provocando la sensación de que se desmorona la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ejemplificó que el General Hugo Carvajal fue 8 años jefe del servicio d inteligencia de Venezuela y aceptó la propuesta de Estados Unidos aunque hoy no tiene mando militar, esto es más del guión, la oposición dice que no hay vuelta a atrás.

Oliver Zamora Oria, periodista de la Mesa Redonda y analista de temas internacionales, declaró que la oposición no es un ente homogéneo y no solo podemos guiarnos por lo que dicen las figuras más tristemente relevantes de esa oposición, hay otros sectores y segmentos opositores, hay un grupo de opositores que han criticado a Guaidó, si no logra la provocación su capital político se desinfla, es una figura construida y su poco capital político lo está arriesgando en esta aventura, en la población bolivariana también puede tener un enorme rechazo, en las encuestas la población reconoce a Maduro y no quiere intervención militar, las fuerzas bolivarianas tampoco se pueden subvalorar.

Oliver dijo que Capriles es un perdedor, a cuántas elecciones no ha ido y cuántas no ha perdido, cuyo dinero Salía de Estados Unidos y de los negocios ilegales por los que ahora lo acusan.

Sergio Alejandro Gómez Gallo, periodista de Cubadebate y analista de temas internacionales, dijo que Mike Pence irá el lunes a la frontera, por lo que es evidente que hay un plan B para en caso de no tener éxito el día 23, lograron un reconocimiento rápido de 51 países con impacto mediático, en Washington un embajador el nombrado por Guaidó dando conferencias sobre sus intenciones, pero qué van a hacer en Naciones Unidas que reconoce al gobierno de Maduro, cada día que pasa es una derrota para Guaidó y cada día habrá noticias como las de hoy que Venezuela pidió a EE.UU descongelar los fondos de PDVSA para atender a los pacientes con cáncer, Guaidó está condenando a muerte a los venezolanos mientras Estados Unidos les da 20 millones de dólares en medicamentos y comida en la frontera.

Marina Menéndez Quintero, periodista de Juventud Rebelde y analista de temas internacionales, el hecho de que el Grupo de Lima tenga preparada una reunión para el lunes en Bogotá da cuenta de que conocen que habrá un plan B, lo que no descarta que pueda haber una situación problémica el sábado, esta asistencia técnica humanitaria que llega vía ONU y con implicación del Grupo de Contacto de la Unión Europea es muy importante, la UE ha sido una punta de lanza contra Venezuela, esto es un golpe fuerte para los EE.UU porque los descaracteriza y muestra un mínimo de raciocinio y de decencia de la Unión Europea en emplear los canales establecidos para esta ayuda, 2 mil millones de dólares para la salud en el país, Maduro hoy habló de cuba e hizo una alocución donde anunció que se va a cerrar también la frontera con Brasil por tiempo indefinido, el canciller de Colombia dijo que su país sólo va asegurar el paso de la ayuda en el territorio colombiano, son muestras de que se imaginan que las cosas no van a salir tampoco el sábado como ellos pensaban.

Oliver Zamora explicó que esto es un plan que tiene varios pasos y que cada paso se da en dependencia del éxito anterior, el discurso de Trump en Miami lo dejó claro, Venezuela es parte de ese plan pero no es el fin, nos concentramos muchas veces en el valor del petróleo de Venezuela, es una razón para esta política, pero el desafío ideológico no puede ser obviado, el hecho de que se hable de Socialismo, que se construya un proyecto socialista es un desafío ideológico para esa sociedad porque es un gobierno imperialista trasnacional, no de retórica, sino desde la filosofía, no pueden convivir con una alternativa para el sistema en el Hemisferio Occidental, quieren impedir que el socialismo se pueda mostrar como viable, lo muestran como inviable económicamente, en Estados Unidos como todo país capitalista con crisis cíclicas hay corrientes antisistema, gente que esta buscando canales, que está buscando otros caminos. Ellos no han escatimado en discursos ni en palabras, después viene Nicaragua y Cuba, lo han dicho por muy duro que nos parezca. Guaidó está concentrado en la frontera y la provocación y Maduro gobernando.

Jorge Legañoa, dijo que medios de derecha de Europa han cuestionado que Guaidó sea el líder de la propia oposición, esta estrategia se puede desinflar, por eso el apuro, dicen que no pueden convocar a elecciones pero entonces ellos mismo están en una trampa, hay una encrucijada, quién es el más fuerte, quién resiste más, haría falta un pacto de gobernabilidad.

Qué va a pasar el sábado, se dice que van por cuatro puentes fronterizos y tratarían desde ahí, Brasil anuncio que iría con ayuda humanitaria desde el sábado, hoy se cerraron todas las fronteras esto es o con la paz o contra la guerra.

Marina Menéndez, dijo que la actitud que deben mantener las Fuerzas Armadas para no dejarse provocar, esto nos va a llevar a la continuación del mismo asedio económico de Estado Unidos contra Venezuela, si es que no se desatase la intervención militar, reto también de las fuerzas revolucionarias que apoyan a la revolución bolivariana.

Al cierre, Sergio Alejandro, dijo que a cada asambleísta en desacato lo acompañan periodistas, ese montaje puede ser el fin que le tengan a Guaidó, ser el mártir de una intervención militar.