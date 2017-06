La producción porcina en Cuba se ha duplicado en los últimos doce años. Hoy se producen 200 mil toneladas más de carne de cerdo en pie que en 1989 para el programa porcino especializado. Sin embargo, todavía no hay suficiente carne de puerco en la mesa.

Después de los amplios foro-debate realizados en los sitios webs habituales de Cubadebate y la Mesa Redonda, los cuales generaron más de cien comentarios, y otra cantidad de llamadas telefónicas, el espacio televisivo Mesa Redonda de este miércoles 21 de junio continuó hablando de la producción porcina en Cuba, de lo alcanzado, de lo que falta y de sus respectivos por qués.

Primeras Interrogantes

A través de las llamadas telefónicas, Lidia Esther Mateo de La Lisa en La Habana preguntó por qué los precios continúan altos si se ha incrementado la producción porcina en el país; Idalmis Dolores Betancourt del mismo municipio conoce el esfuerzo por moderar los precios de la carne, pero aún siguen relativamente altos; Gregorio Velez del municipio Plaza sugiera la reactivación del Plan de recogida de desperdicios para reelaborarlos en pienso compuesto, en comedores y restaurantes y se añada la recogida de la merma en los puestos de venta agrícola que muchas veces va a parar a los tanques de basura que no están hechos para ello; Juan Manuel Reyes de San Antonio de los Baños quiere saber cuándo en Artemisa la carne va a tener el precio estable de 16 pesos como en Villa Clara porque los artemiseños hemos llegado a pagarla hasta en 45 pesos por una libra; Pedro Pablo Guillén Delgado recuerda que hasta el año pasado hubo carne de cerdo en la Isla de la Juventud gracias a la existencia de un experimento de venta de pienso a los particulares y sin embargo este año no aparece ese producto en el municipio especial; Adolfo Torres Rosales del III Frente en Santiago de Cuba se mostró preocupado por el déficit del alimento para los productores porcinos de manera permanente algo que sufren los productores de ceba terminal como aquellos congeniados a la asignación de ese alimento.

Otras opiniones, desde Internet, reseñó la periodista Aixa Hevia González, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba: Agustín dijo que deben explicar por qué la carne de cerdo que vende el estado tiene tan mala calidad al ser de cerdos viejos y con mucha grasa; Yurima Curbelo llamó desde Boyeros preguntando ¿por qué la carne es tan cara y tiene tan malas condiciones en los mercados estatales y hasta con mal olor?; MANOLOGLEZ sentenció que lo que no puede pasar es que los precios sigan como están; Itachi Uchjia en su intento por hacer preguntas incómodas interrogó ¿de cuánto es el atraso y a cuánto asciende la cifra del pago por convenio? ¿por qué nunca llegan completos los subproductos para el pienso? ¿a dónde va a parar la parte que no llega?; JOACO dijo que otro problema para los productores independientes es la entrega del alimento para los animales que no les llega de acuerdo al convenio.

El precio

El tema de los precios contiene la mayor cantidad de reclamos por parte de la población. El ingeniero Norberto Espinosa Carro, presidente del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) del Ministerio de la Agricultura (MINAG), informó que este año se aspira llegar a 200 mil toneladas (Ton) de carne de cerdo en pie por el plan estatal, el doble de lo que el país producía en 1989, con la diferencia de la inexistencia de las proteínas de aquellos años.

En 1989 se produjeron 102 mil Ton de carne de cerdo, 89 mil de pollo de ceba, más de 200 mil de carne de res, se recibían enlatados de carne, de pescado, sardinas, spam, MDM, se produjeron dos mil 700 millones de huevos, quizás la producción más estable pues para este año se planifican dos mil 40 millones de huevos, aunque todavía faltan 800 millones con respecto a lo que se tenía en aquel año.

Explicó además que la nueva producción de cerdos se ha ido adaptando a un nuevo modelo de gestión y no todas las producciones se han adaptado a ese complejo paso. Es un proceso que se ha ido adaptando a la producción de carne de res y de pollo que en la actualidad reflejan deprimidas producciones. Una de las insatisfacciones del modelo es la demanda que hoy es superior, porque se le suma el sector estratégico del turismo que requiere de otras producciones.

La producción de carne de cerdo es costosa porque todavía del 50 al 60 % del alimento se importa. Importar la carne de cerdo cuesta al país unos mil 250 dólares la tonelada, al producirla en Cuba cuesta unos 800 dólares más mil 200 pesos en Moneda Nacional. En CUP representan 20 mil CUP una tonelada o unos diez por kilogramo en pie con un rendimiento de 60 %, una merma de un 2 o 3 %, y por último un proceso de congelación, de modo que no permite bajar el precio.

Hacer un balance exacto del precio del cerdo es complejo. Las provincias más productoras como Santi Spíritus, Villa Clara, o Cienfuegos logran mantener un precio en determinado momento o lugar, ya sea en una casilla específica, en un lugar que pueda vender alrededor de 1,2 Ton diarias o en Ferias. Para impactar en un mercado como La Habana, de unos dos millones de habitantes, esos volúmenes no pueden ser posibles.

Hay estudios que arrojan la necesidad de más de 700 mil toneladas de cerdo para que exista una correlación entre la oferta y la demanda en el país. Como parte del estudio de factibilidad para el programa de desarrollo en los próximos 20 años, se demandarán unas 725 mil Ton de cerdo en pie en los próximos cinco años, y solo se disponen en este año de 340 mil. Para salir de ese 50 % de producción se aprobará el proceso inversionista que ayudará a responder a la demanda.

Un elemento de las provincias que muestran grandes producciones es la existencia de productores individuales que llevan la producción al mercado. La empresa estatal y sus convenios producen más de 200 mil Ton, pero el país en total produce más de 300 mil, esas cien mil Ton llegan al mercado por vías que no son comunes en La Habana.

Al respecto, Espinosa Carro, presidente del GEGAN, comentó que en 2016 se produjeron 194 mil 600 Ton del programa porcino especializado, pero se producen 338 mil Ton en total. La diferencia de 144 mil Ton la ayuda el sector cooperativo, la agricultura urbana y suburbana, el excedente de las cooperativas agrícolas que se vende por los propios medios del productor.

¿Qué pasa con la carne de cerdo en La Habana?

Sobre el balance de distribución de la producción actual de carne de cerdo que llega desde la empresa estatal hasta la industria alimentaria el master en ciencias Juan Carlos Domínguez Márquez, jefe de la División Agroalimentaria del Grupo Empresarial Industria Alimentaria del MINAL refiere algunos detalles del porqué de la diferencia de precios.

La Habana no es desfavorecida, solo que el por ciento que representa el cerdo diferenciado que es el que se vende en la red de comercio, la capital cubana tiene mayor por ciento de participación en ese mercado, por lo que la demanda sigue siendo mucho mayor que la oferta. La Habana no es productora de cerdo, y todo el que se vende en su red comercializadora proviene de Pinar del Río, Matanzas, Villa Clara, Santi Spíritus y Cienfuegos.

En las provincias la carne tiene menor costo porque no tiene los gastos de refrigeración, ni los gastos de traslado. Algunos animales se trasladan vivos y se sacrifican en el único matadero existente en La Habana, y otros se traen sacrificados y refrigerados bajo determinadas condiciones que elevan los costos.

En la distribución se priorizan algunos meses para aumentar la venta de carne de cerdo como son el 26 de julio, el fin de año. En diciembre de 2016 se llegaron a poner en La Habana entre mil 200 y mil 250 toneladas. El 2017 se está caracterizando por el aumento hasta 850 Ton en mayo, y se pretende llegar a las mil Ton en julio y agosto. El factor que pudiera ocasionarle problemas a ese plan es la producción. En la medida que haya producción, mayor oferta se le dará a la población.

La alimentación animal, la gran problemática

Por parte de los productores las inconformidades tienen que ver fundamentalmente con la entrega de alimentos congeniados para la producción porcina. Al respecto el ingeniero Yasser Hamed Jassen Santiesteban, jefe de la División Tecnológica Porcina del MINAG, considera que el planteamiento es real y se conoce al detalle.

En el 2016 no se cumplió el balance de alimentos que se debía entregar a nuestro grupo, fundamentalmente por las condiciones climáticas que existieron, lo que provocó un incumplimiento de la entrega de alimentos producidos en el país, no los importados. Esto provocó una deuda a todos los productores del programa porcino, que se ha disminuido en este año al 20 %.

La deuda se ha venido refrescando. Se han pagado todas las deudas que hubo hasta el mes de noviembre. La estrategia consiste en auditar las deudas en provincia para irlas eliminando en los próximos meses.

La producción porcina conlleva una tecnología que le consume mucha energía eléctrica y combustible al país. En 1989 se produjeron más de un millón de toneladas de pienso líquido, y en la actualidad solo se logran unas 800 mil. Esa tecnología se está rescatando con la recogida de desechos en las ciudades, en los puertos y en algunos polos turísticos, y se puede encontrar en Artemisa, Cienfuegos, Ciego de Ávila y en Santiago de Cuba. En pequeñas escuelas recogen desechos los pequeños productores. Es un programa que no se ha abandonado, pero que no avanza debido a las condiciones tecnológicas y de transportación que dispone el país hoy.

En el caso de la Isla de la Juventud se ha retrocedido en la producción porcina. Al respecto, Norberto Espinosa Carro, presidente del GEGAN, informó que este año se ha incumplido en el abastecimiento de pienso al municipio especial.

La Isla tuvo como experimento (hasta 2016) que los productores pudieran comprar insumos agrícolas para la alimentación animal en un centro comercial destinado a ello, con el objetivo de garantizar la logística y las producciones. Se logró producir un cerdo de 104 kilogramos, sobre cumplir el plan y bajar los precios. También se erradicó la crianza popular en edificios que constituía un peligro para los pobladores porque las construcciones de vivienda no tienen la ingeniería adecuada para la crianza de animales.

Este año el problema radica en la cadena logística para hacer llegar el alimento, por lo demás el transporte está garantizado. Dos son las vías: el puerto de Batabanó y el de Cienfuegos. Ha habido dificultades porque el almacén para el alimento era pequeño. Una patana puede transportar 800 toneladas de pienso. Y se ha tenido que hacer espacio para cemento y otros productos que necesita el municipio especial. En enero recibieron 840 Ton, en febrero 919, en marzo mil 27 Ton, en abril 857 Ton y en mayo mil 374 Ton. En junio se ha empezado mal por el mal tiempo y problemas con los remolcadores.

En la Isla disminuyó también la producción local de alimentos en las fincas de los productores, contrario a lo que pasa en la isla grande. Por ello en la actualidad existe en funcionamiento un programa de recuperación. La seca también fue otro factor que afectó a esa producción local de alimentos. Aunque el proyecto para que la Isla tenga su propia fábrica de pienso existe, la cual se construirá en 2018.

Disminuye el rendimiento cárnico de los cerdos

Algunas personas notan que la carne que está llegando al mercado no tiene la calidad requerida y tiene mucha grasa. Sobre el tratamiento genético del cerdo en Cuba, el doctor Héctor Hermida Dupuig, director adjunto del Instituto de Investigación Porcina del MINAG, concuerda en que el rendimiento cárnico de los cerdos varía debido a los factores identificados: la composición de los alimentos que se suministran, el genotipo del animal, y el peso al sacrificio.

Más del 80 % de la ceba está en el sector cooperativo campesino y el 30 % o más de la alimentación de esos animales es de origen no convencional. Se utilizan las mieles, las yucas, el boniato y otros que en su composición tienen más energía de la que requiere el animal para cubrir sus necesidades. No se realiza por los productores un balance nutricional adecuado, porque buscan una rápida ganancia de peso. Logran en 4 meses los 100 kilogramos.

En cuanto al genotipo, el índice del espesor de manteca ha bajado a unos 15 milímetros, pero los cruces comerciales influyen en mayor o menor aporte de grasas. El peso al sacrificio se comporta por encima de los 100 kilogramos. Se conoce que después de los 90 kilogramos el rendimiento cárnico del cerdo disminuye y aumenta el cúmulo de grasas.

En la actualidad se trabaja la actualización de los manuales de merma y rendimiento de canales, un proyecto que comenzó en colaboración con el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia y el Instituto de Investigaciones Porcinas para definir los nuevos rendimientos que se deben obtener. Se trabaja en la selección genética de las reproductoras y los sementales que se incorporan en los centros multiplicadores y de producción. Y también en el balance nutricional que se está tratando de llevar a los requerimientos de la proteína ideal, lo que acerca la dieta a los requerimientos nutricionales.

Otras interrogantes

Reinaldo Acosta llamó desde Pinar del Río preguntando por qué no se hacen los cotos familiares y la ceba por esfuerzos propios; Ramón Peña de Las Tunas tiene una cochiquera en tierras de un primo y pregunta si es posible poner la instalación a su nombre; Rafael Ponce de Guanabacoa quiere solicitar permiso para la cría de cerdos en su patio; Sergio considera que los trámites burocráticos de los contratos, que exigen hasta 16 pasos, entorpecen la producción de carne de cerdo; y Jorge recalca que se prioriza el sector turístico en lugar de la población.

El desarrollo de la industria y de los convenios

Juan Carlos Domínguez Márquez explicó que el Turismo no es la primera prioridad, sino la población. El 60 % de la carne que se produce en la industria se destina al consumo de la población, hecha embutidos o como carne fresca en la red comercial. La producción nacional puede satisfacer la demanda del turismo y así se pueden sustituir importaciones.

Los productos de la canasta básica, la merienda escolar, el consumo social de los hospitales, escuelas y círculos infantiles tienen un componente importante de cerdo. El 25 % de la producción se destina a la elaboración de carnes en conserva. Un 31 % se destina a la red de comercio y gastronomía que es el de carne fresca y en banda.

Sobre las perspectivas de desarrollo de la industria anunció que se trabaja en un programa a mediano plazo para la recuperación de capacidades y desarrollo de nuevas líneas, concebido hasta 2023. Como parte de este programa en 2017 se han recibido 113 equipos de transporte. Los temas que se tienen que garantizar son el calor, la refrigeración, el transporte y después los equipos tecnológicos.

Sobre los convenios para la producción de carne de cerdo, Yasser Hamed, expuso que los requisitos legales para ello son ser tenedor legal de como mínimo 2500 metros cuadrados de superficie de tierra, debe tener alimento sembrado o almacenado que complete el 100 % de la dieta del animal, y debe contar con avales de los organismos y las organizaciones del municipio.

El programa porcino es de alta contaminación. Existe un cuerpo legal para respetar la producción limpia de carne de cerdo. También se exige la separación de los corrales de otras viviendas, y tener en cuenta si hay cuencas hidrográficas cercanas.