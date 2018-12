Cuentapropismo en Cuba: El pueblo tiene la palabra (+ Video)

Por Giovany Peñate Cruz

Fotos: Roberto Garaicoa

Emisión de martes 11 de diciembre de 2018

En diálogo sincero y esclarecedor autoridades de diferentes ministerios analizaron en la Mesa Redonda de este martes 11 de diciembre las preguntas, opiniones e inquietudes de la población respecto al desempeño del trabajo por cuenta propia en el año 2018.

Directivos de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de Salud Pública (MINSAP), de Finanzas y Precios (MFP) y del Ministerio de Transporte (MITRANS) comparecieron al espacio informativo para aclarar las principales preocupaciones en cuanto al reordenamiento del trabajo por cuenta propia.

En todo el territorio se estuvo preparando para el momento del reinicio del otorgamiento de las licencias paralizadas, se creó una estrategia en cada lugar donde se incluyó el trabajo con la prensa. Hasta la fecha se han atendido 7800 personas y el 31% son para nuevas licencias en las áreas que se encontraba cerrada la aprobación. Las modalidades más demandadas hasta el momento en los trámites resultan las actividades de alimentos y el arrendamiento.

Ante algunas dudas de la población Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, explicó que en el caso del arrendamiento cuando la vivienda posee copropietarios, debe mostrarse el consenso de todos ellos para el ejercicio de la actividad a partir de una declaración, no debe hacerse por una sola persona, todos los copropietarios deben participar en la decisión.

Destacó que no existen requisitos adicionales para el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, más allá de la licencia sanitaria y lo que establece el alcance de la actividad. Solo quiénes se contraten a través del MINTUR cumplen requisitos de estándares de calidad.

Feitó Cabrera afirmó que el plazo establecido para el otorgamiento de la licencia es de 10 días de manera general, exceptuando 18 actividades que se aprueban en un grupo multidisciplinario del Consejo de la Administración Municipal (con un plazo de hasta 30 días) y otras 3 (servicio de bar y recreación, gastronómico en restaurant y cafetería) que se aprueban en el grupo multidisciplinario del Consejo de la Administración Provincial en un término de hasta 90 días. Es requisito obligatorio para el desarrollo de la actividad estar acreditado en la ONAT como contribuyente y poseer aprobada la licencia.

La viceministra informó que los contribuyentes que cambien de dirección particular (incluso que conlleve salida del municipio hacia otro) no tendrán que darse de baja en la ONAT y gestionar una nueva licencia, sino que solo actualizarán su nueva residencia legal. Las actividades que poseen licencias sanitarias o en el caso de los arrendadores de viviendas ante cambio de residencia si deben realizar un nuevo trámite porque las condiciones del lugar no son las mismas.

Por otro lado, Marta Elena subrayó que solo dos actividades pueden ofertar bebidas alcohólicas (servicio gastronómico en restaurant y de bar y recreación). Las cafeterías y la actividad de panadero dulcero pueden vender cerveza siempre y cuando cumplan las normas para la venta que establece el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN).

En tanto, sostuvo que el carretillero forma parte del sistema de comercialización que existe en el país, el MINCIN en este momento analiza este sistema y se estudia, por lo que cuando concluya el ordenamiento en este sector se abrirá el otorgamiento de licencias en esta actividad. Quienes ejercen esta actividad hoy con licencia y cumplan con lo establecido en la ley no tendrán dificultades legales.

Además, en cuanto a la eliminación de la restricción de las 50 capacidades para determinados servicios, se aclaró que el límite se topa a partir de la capacidad que tenga el local y no conlleva aprobación de nadie.

Por su parte, la Dra. Yanaris López Almaguer, directora de Salud Ambiental del MINSAP, significó que en la Resolución 179/2018 se determinan todos los requisitos necesarios para la obtención de la licencia sanitaria de las 9 actividades que la requieren. Esta se solicita por el interesado en las unidades municipales de Higiene y Epidemiología y tiene una respuesta de 7 días hábiles. En el caso de los arrendadores que brindan servicios de alimentación tienen que solicitar la licencia sanitaria (todo tipo de elaboración de alimentos conlleva licencia sanitaria, solo lo productos industrializados como refrescos enlatados y otros no). Cuando la licencia sanitaria es retirada puede ser por tiempo definido o indefinido.

El titular de la actividad es quien solicita la licencia sanitaria, además existen requisitos para los manipuladores de alimentos que también se inspeccionan. Además, como todos los trabajadores del país en el trabajo por cuenta propia se requiere un examen médico completo (al inicio del otorgamiento de la actividad) y el examen médico periódico (una vez al año) que se realiza en primera instancia en el consultorio. Este examen, así como el estado de salud del trabajador por cuenta propia es revisable por un inspector de salud, que solo indica la consulta al médico o la suspensión de la actividad por peligro de enfermedades contagiosas u otras.

En la actividad de cuidado de niños se establece como límite 6 niños por asistente y 2 m por niño en el lugar donde se desarrolla la actividad. Asimismo, debe existir condiciones higiénicas y físicas en el local.

Más adelante Martha Oramas Rivero, viceministra del Transporte explicó que los titulares de licencias del transporte pueden utilizar sus medios para resolver asuntos particulares porque ese es su medio propio. Además, quiénes no han actualizado su licencia en las actividades de transporte en La Habana en estos momentos no debe circular con la licencia anterior, solo lo pueden hacer quienes estén a la espera del nuevo autorizo.

Las organizaciones que controlan el servicio en la vía de los transportistas son los agentes de la PNR que verifican el cumplimiento de la Ley 109 y todo lo relacionado con el tránsito y la seguridad vial; los inspectores del transporte que verifican la tenencia y vigencia de los documentos que deben poseer el vehículo y el conductor, el estado técnico del medio y la legalización del ejercicio de transportación que desarrolla.

La viceministra del Transporte señaló que los copropietarios de los medios de transporte pueden solicitar licencia en la actividad de transportista. Por otro lado, afirmó que es facultad de los Consejos de la Administración de los territorios de limitar el número de licencias y los servicios que se brinda en cada lugar (puede regularse piqueras, rutas, calles, etc.).

En cuanto a la situación del transporte en La Habana Martha Oramas informó que el experimento continúa y crece día a día, el mayor número de licencias canceladas hoy resulta por no cumplir con los parámetros de la revisión técnica.

En el transporte en la capital existen operadores con el servicio básico principal y otros grupos complementarios que incluye refuerzos de Transmetro, Transporte Escolar, 20 rutas de taxis (autos y microbuses) y los servicios de tracción humana y animal.

Los problemas del transporte en La Habana no es un problema de hoy, existe resulta cíclico y se le ofrece un monitoreo y seguimiento diario. Se han realizado un grupo de acciones organizativas y de inversiones que han posibilitado cierta estabilidad con períodos anteriores pero la capacidad de transportación se queda muy por debajo de la demanda.

No es una situación que se resuelva inmediatamente, pero en la actualidad se realizan acciones a todos los niveles para aumentar el nivel de transportación en la cuidad que se reforzará con nuevos equipos que deben entrar en enero (400 microbús y 90 ómnibus).

En otro momento, Vladimir Regueiro Ale, director general de Política Fiscal del MFP subrayó que la experiencia en la actividad de trasportación en vehículos de 4 a 14 pasajeros es una expresión de como se ha intentado que converjan los intereses del estado en la prestación de un servicio público que de forma exclusiva se garantiza a través de las autorizaciones a estos transportistas a los intereses de estos. Esto se ha basado en un estudio del rendimiento, explotación y otros indicadores y se han tenido en cuenta para los aportes al presupuesto. Para los transportistas que se asocien al servicio en rutas existe un tratamiento financiero y fiscal diferenciado.

Para la apertura de la cuenta bancaria fiscal se posee un período de tiempo de 30 días después de recibir la notificación de la ONAT. Estas cuentas son para 6 actividades no importa el nivel de ingreso de los servicios. El depósito tiene un límite del 65% de los ingresos que se generan en el ejercicio de su actividad. La tasa de cambio para el CUC depositado en la cuenta bancaria fiscal es el mismo que existe para la población. El banco no establece limitaciones en la libre determinación del titular sobre la cuenta bancaria fiscal, la cual no posee beneficiarios lo cual no quiere decir que no sea heredable.