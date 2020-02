Evocan la trascendencia del 24 de febrero de 1895 y de Martí en la Mesa Redonda (+Video)

Pedro Pablo Rodríguez López, vicepresidente de la Academia de Historia, explicó que la de 1895 fue una guerra “necesaria”, por ser la única salida ante la situación de dominación del gobierno español; y que no se trataba de una contienda de conquista, para echar a unos cubanos sobre otros, sino para abrir el país a todos.

Significó los aportes de José Martí al pensamiento revolucionario cubano, a partir de su estudio sobre las personalidades y hechos de la Guerra de los Diez Años, lo cual se sintetizó en un proyecto de República, que se fue construyendo desde los propios preparativos de la guerra.