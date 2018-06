Guerra comercial contra China, ¿ Y los negocios de Ivanka Trump? (+ Video)

“Todo parece indicar que se aproxima una de las mayores guerras comerciales de la historia”, así define Reinaldo Taladrid los sucesos que en materia de relaciones comerciales acontecen ente los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump y el gigante asiático, China.

Mientras Donald Trump decía que “si libramos mil veces esta guerra mil veces la ganaremos”, por otro lado de forma sigilosa su hija Ivanka Trump recibía la aprobación por parte de China para registrar su trigésimo tercera marca.

De acuerdo con los datos de la agencia AP, la empresa de la hija del presidente norteamericano cuenta con 36 marcas activas en China, ocho sujetas a aprobación provisional y 25 pendientes de revisión.

En su conjunto, las marcas registradas permitirían a su compañía comercializar y producir una amplia variedad de productos en el país asiático, entre ellos mantas para bebés, maquillaje, perfumes, espejos, muebles, libros.

Ivanka al pasar a formar parte del gobierno de su padre, supuestamente se alejó de su compañía y colocó sus bienes en un fideicomiso familiar, pero continua beneficiándose del negocio.

Noah Bookbinder, director ejecutivo de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, organización dedicada a monitorear cuestiones de ética y responsabilidad en el gobierno planteó que “la negativa de Ivanka Trump a desinvertir en su negocio es especialmente perturbadora mientras la marca Ivanka continúa expandiendo sus negocios en países extranjeros”.

Además alegó que provoca cuestionamientos significativos sobre corrupción, pues abre la posibilidad de que ella se beneficie financieramente de su posición y de la presidencia de su padre o de que pudiera ser influenciada en sus trabajos de política por el tratamiento de sus negocios por los países.