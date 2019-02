Venezuela ante el falso humanitarismo gringo (+Video)

Por Giovany Peñate Cruz

Emisión de miércoles 20 de febrero de 2019

El intento golpista en Venezuela con el pretexto del falso humanitarismo, el surco imperialista contra ese país y la reacción de las fuerzas chavista fueron los temas analizados por periodistas y especialistas durante la Mesa Redonda de este miércoles.

Hoy es noticia que un grupo de personas atacaron la embajada de Venezuela en Costa Rica, pues allí fue nombrada una embajadora paralela. La escalada de provocaciones va en aumento cercano a la fecha tope para un cambio de gobierno en Venezuela.

Según explicó Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba existen llamados del autoproclamado Guaidó para que el pueblo tome las calles y cuarteles y se destaca la idea de que faltan 3 días para iniciar la entrada de la ayuda humanitaria. Se han gestado otras maniobras sobre todo en torno al sector militar venezolano.

Esto muestra cómo se orquesta el tema de la agresión psicológica dentro de la guerra no convencional. La prensa ha realizado un trabajo subversivo contra el gobierno bolivariano mostrando mentiras de ese país al mundo.

Ya el presidente de Brasil Bolsonaro dijo que colaborará para que la ayuda humanitaria llegue hasta Venezuela, así como todas las demás acciones que se realizarán en la frontera a favor del golpe de estado en ese país.

Por su parte, Marina Menéndez Quintero, periodista de Juventud Rebelde señaló que Colombia también ha apoyado a la entrada de la famosa humanitaria de EEUU para Venezuela. Estas posiciones de los gobiernos muestran como los intereses de algunos estados han mutado desde la integración regional, la multilateralidad y han cedido ante la hegemonía de los EEUU.

Estas actitudes, así como las de los gobiernos de Puerto Rico, Chile y otros no sorprende porque la doble moral y la hipocresía que se esconden en las ayudas humanitarias son conocidas por el mundo entero.

Guaidó solo ha desarrollado sus funciones como supuesto presidente encargado hacia el exterior del país, congelando las cuentas de Venezuela y reconociendo embajadores en el exterior, pero hacia adrento de Venezuela no ha logrado hacer nada.

El grupo de Lima fue creado para arrodillar a Venezuela porque ni en la OEA, ni en el Consejo de Seguridad ha caminado la estrategia imperialista. No han podido aprobar una resolución que avale la intervención, ni la ayuda humanitaria.

Menéndez Quintero subrayó que todos los principios humanitarios de EEUU vulneran los principios de la Carta de las Naciones Unidas, violan la soberanía nacional de los países que muchas veces no cuenta con el visto bueno de esas naciones que reciben la ayuda humanitaria.

Por otro lado, Sergio Alejandro Gómez Gallo, periodista de Cubadebate, sostuvo que las palabras de Berny Sander es más que una defensa a Maduro es una crítica a Trump. Se trata de una visión mucho más progresista, pero se mantiene el objetivo principal. Si Sander estuviese en el gobierno se asistiría a una situación con mecanismos e instrumentos nuevos, pero en el mismo escenario. Los latinoamericanos no se pueden sentar a espera una causa antibelicista en el continente.

Dijo que hay grupos de personas en los EEUU no hay ese anti belicismo todo lo contrario pues en esta sociedad hay un concepto arraigado de la nación indispensable, el faro de la libertad. Los estadounidenses hasta que no se vean en carné propia los efectos de la guerra no van a criticar esa posición.

Por tanto, si Trump logra una intervención en Venezuela de la forma que sea, se lo va a vender al pueblo de los EEUU y se lo anotará como un éxito de su política exterior.

Más adelante Bárbara Betancourt, periodista del Sistema Infamativo y directora de política editorial de la Televisión Cubana expresó que esta idea de ayuda humanitaria de los EEUU es muy antigua en la historia y ha tenido muchísimas víctimas y los ejemplos están en Irak, Libia, Siria, entre otros.

Señaló que pese a las sanciones y restricciones a las que se enfrenta Venezuela, en ese país no dejan de construirse viviendas, de ofrecer una educación y salud gratis y otras conquistas sociales alcanzadas por la revolución bolivariana.

En tanto Jorge Legañoa destacó que, por la complicidad de los gobiernos de los países vecinos a Venezuela, este país ha tenido que cerrar y asegurar sus líneas fronterizas.

Todavía hoy, aunque se reclama por la comunidad internacional un respeto a los acuerdos de las Naciones Unidas, los EEUU y otras potencias ignora los tratados adoptados por los diferentes órganos. Un ejemplo flagrante de esto son los estados coloniales que existen aún en nuestra región.

Guaidó ha sido reconocido por el 26 % de los estados del mundo y el 74 % no lo reconoce como presidente legítimo de Venezuela. Lo que sucede que en ese 26 % están los grandes consorcios de la comunicación que venden como un acto legal la autoproclamación de Guaidó.

Sergio Alejandro Gómez Gallo explicó que el concierto a desarrollarse en la frontera con Venezuela este fin de semana es parte del golpe de estado y el intento de agresión pues constituye una caja de resonancia de los intereses imperiales de los EEUU.

Se mantienen las presiones y son preocupantes los llamados de la oposición, de Guaidó y el imperio porque se pondrá a prueba la capacidad de las fuerzas armadas y las fuerzas bolivarianas de resistir, organizarse, enfrentar y vencer el intento golpista.

Existe una masividad de los chavistas en las concentraciones, actos y marchas del pueblo lo que demuestra que hasta ahora no se ha logrado esa implosión (desunión) que se está buscando entre las fuerzas del polo patriótico de Venezuela.