Venezuela no está sola: Batalla contra la mentira y la hipocresía (+ Video)

Por Giovany Peñate Cruz

Emisión de viernes 15 de febrero de 2019

Los pretextos para el auspicio de una agresión imperialista en Venezuela, el intento de golpe de estado que se gesta en ese país y los riesgos para la región de la situación en Venezuela fueron los temas a debate por intelectuales y especialistas en la Mesa Redonda de este viernes.

Hoy se asiste a la gestación de un golpe de estado en proceso en Venezuela, todos los hechos y las noticias lo demuestran. Al parecer la palabra de orden en el continente es presionar a Maduro y a su gobierno para lograr su salida. El discurso que se mantiene es que el diálogo solo es posible en una era sin Maduro.

El autoproclamado Guaido sigue ofreciendo plazos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para lograr la fisura de la fuerza cívico militar que es el sostén del chavismo en Venezuela.

Según Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba hay que leer entre líneas lo que pasa hoy en América Latina donde habrá un despliegue de fuerzas norteñas en las fronteras con Venezuela.

La mayor fortaleza del pueblo venezolano es el legado de Chávez. Durante todos estos años con la aplicación del golpe continuado se ha puesto en práctica la unión cívico militar, el pueblo organizado en su inmensa mayoría conciente del papel histórico que le ha tocado vivir y dispuesto a defender el proyecto bolivariano.

En Venezuela se han aplicado todas las metodologías del guion del golpe de estado continuado y sin embargo no han logrado quebrar esa unión cívico militar.

A decir de Adán Chávez se intenta sacar a miles de personas a protestar en contra del gobierno y en ese ambiente montar las famosas Gaurimbas y utilizar esto para asemejar un golpe de estado. El moviente cívico militar se ha mantenido en constante movilización, con el pueblo en la calle apoyando a nuestro gobierno.

Adán Chávez destacó que un papel muy importante lo han jugado las Milicias Bolivarianas donde el pueblo se organiza para manifestarse por diferentes vías en apoyo a la Revolución Bolivariana.

A pesar de las amenazas, de la guerra psicológica y mediática que se ha desarrollado contra Venezuela encuestas muy serias revelan el apoyo mayoritario del pueblo y de la comunidad internacional a la institucionalidad del chavismo.

Por su parte, Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia de Venezuela explicó que nunca antes nadie se había tomado el atrevimiento de llamar a una intervención extranjera de la forma que se ha realizado en la actualidad. Pero nunca en la historia republicana de Venezuela algún sector de la clase dominante se había pronunciado públicamente con beneplácito hacia una agresión en esa nación.

Este ataque se ha desarrollado desde el triunfo del chavismo en Venezuela, solo ha faltado la agresión armada abierta. Esto demuestra que no cuentan con las fuerzas y mecanismos para triunfar sobre la voluntad de un pueblo.

Pedro Calzadilla subrayó que incluso ese diferendo con EEUU está presente a lo largo de toda la historia de Venezuela y de todo el continente. Basado en esto el Comandante Chávez enseñó que lo que se juega no es simplemente el presente sino el futuro y el porvenir de los pueblos de la región.

Por otro lado, Atilio Borón, intelectual argentino sostuvo que EEUU ha visto en la realidad latinoamericana una oportunidad para establecer una cruzada contra los gobiernos progresistas del continente, por ello se arremete contra Venezuela en este momento.

Además, en EEUU existe una idea de que ese país ha perdido posicionamiento en América Latina de forma irreversible y también se muestra un clima de amenaza por el impacto que va tomando las relaciones de la región con China y otras potencias. Por lo que todo se mueve desde la economía y lo que representa la riqueza petrolera de Venezuela.

Para la prensa hegemónica y para sus lectores en Venezuela hay dos presidentes y ese ha sido el objetivo crear una confusión en el mundo respecto a la situación venezolana. La imagen que se vende es una dictadura de Maduro y un país en caos.

Atilio Borón expresó que la idea de una invasión norteamericana está fuera de discusión porque Venezuela no es país débil. EEUU en las últimas intervenciones en las que ha participado solo triunfó en Libia. La opinión pública americana no acompaña una invasión a Venezuela, en la región varios gobiernos se han manifestado fuera de una agresión a ese país, por lo que habrá intimidación, escarceo, escaramuzas muy importantes, pero no una intervención directa.

“Para contrarrestar esto hay que fortalecer la solidaridad del mundo con Venezuela para que estos delincuentes no se salgan con las suyas” – dijo Atilio Borón.

En otro momento Jorge Legañoa estacó que un factor fundamental en este contexto ha sido las noticias falsas un fenómeno de la comunicación contemporánea, que posicionan tendencias informativas y de opinión contrarias al chavismo.

En Venezuela se necesita una operación verdad para mostrar la realidad del pueblo bolivariano. Hay que crear la oportunidad para desmentir toda la campaña de mentiras que los grandes medios imperialistas tejen contra los gobiernos ya no solo de Venezuela sino de toda América Latina.

Adán Chávez agradeció el apoyo y solidaridad del pueblo cubano con Venezuela. Llamó a continuar la movilización de todas las fuerzas progresistas dentro de Venezuela y fuera de ella para defender lo justo y lo noble del chavismo. El pueblo venezolano está preparado defender la soberanía e independencia nacional.

Cuando se analiza las pérdidas causadas por todas las agresiones de EEUU contra Venezuela, se muestra cuanta hipocresía se encierra en esa mal llamada ayuda humanitaria con la que quieren disfrazar una intervención.